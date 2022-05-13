П.Густерин: Американский сенатор Рендал Пол как критик агрессивной политики США

12:40 15.05.2022

П.В. Густерин



Американский сенатор Рендал Пол

как критик агрессивной политики США

(по материалам новостных агентств)



Противник спонсирования заокеанских войн сенатор США Ренд Пол вновь сказал свое слово...



Известный своей последовательной антивоенной позицией сенатор США Рендал Пол 12 мая с.г. в одиночку заблокировал законопроект, еще 10 мая одобренный Палатой представителей США, о выделении по запросу президента Байдена Вашингтоном помощи Киеву в размере 39,8 млрд долларов, требуя внести в него важную поправку, суть которой в следующем: располагая сведениями о всеобъемлющей коррупции на Украине, Пол настаивает на том, чтобы администрация Байдена уполномочила специальный федеральный надзорный орган наблюдать за тем, как будут расходоваться эти 40 млрд: "Безответственно выбрасывать на ветер 40 млрд долларов, не зная, куда они пойдут". И далее: "Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России. Эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить на Украину".



Нам кажется интересным выяснить, что за человек Рендал Пол, и проследить, как в прежние годы он отстаивал свою антивоенную позицию.



Рендал Ховард Пол – американский политик, с 2011 г. – сенатор от штата Кентукки.



Рендал родился 7 января 1963 г. в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в семье будущего 3-кратного экс-кандидата в президенты США и 12-кратного экс-представителя в Конгрессе от штата Техас Рональда Эрнеста Пола.



В 1988 г. Ренд окончил Медицинскую школу Университета Дьюка в городе Дарем (штат Северная Королина). Был практикующим врачом-офтальмолог (здесь он коллега президента Сирии Башара Асада) в городе Боулинг-Грин (штат Кентукки) с 1993 г. до своего избрания в Сенат США в 2010 г. Он был переизбран сенатором в 2016 г. и в январе 2022 г. выставил свою кандидатуру на третий срок.



Пол выставлял свою кандидатуру от республиканцев на президентских выборах в США в 2016 г., однако завершил свою кампанию в феврале 2016 г.



Вскоре после избрания сенатором в первый раз, в марте 2011 г., Пол подверг президента Обаму резкой критике за "бесцеремонное вовлечение нас в войну". Таким образом, Пол выступил против вмешательства США в гражданскую войну в Ливии и раскритиковал президента Обаму за то, что он не получил согласие Конгресса на операцию "Рассвет Одиссея".



В сентябре 2013 г. Пол заявил, что Соединенным Штатам следует избегать военного вмешательства в продолжающуюся гражданскую войну в Сирии. В своей статье Пол оспорил утверждения администрации Обамы о том, что угроза применения военной силы заставила сирийское правительство рассмотреть вопрос о передаче своего химического оружия, утверждая, что приостановление Соединенными Штатами своих военных действий в Сирии привело к дипломатическому решению вопроса о химическом оружии.



В ответ на политические потрясения на Украине в начале 2014 г. Пол заявил, что США должны помнить о том, что, хотя холодная война закончилась, Россия остается военной державой с ядерными ракетами большой дальности. Он также сказал, что Соединенным Штатам следует стараться поддерживать "уважительные отношения с Россией" и избегать действий, которые русские могут расценить как провокацию, таких как попытки вступления Украины в НАТО или иное вмешательство в отношения между Россией и Украиной.



В отличие от своего более резкого в "политике невмешательства" отца, Пол признает роль американских вооруженных сил за границей, включая постоянные иностранные военные базы. Он сказал, что обвиняет американских сторонников войны в Ираке, а не президента Обаму, в росте насилия, который произошел в 2014 г., и что война в Ираке "воодушевила" Иран. Дик Чейни, Джон Маккейн и Рик Перри в ответ назвали Пола изоляционистом, однако Пол сослался на результаты опросов общественного мнения избирателей Республиканской партии как на поддержку своей позиции.



Говоря об ИГИЛ, Пол заявил: "Я лично считаю, что этой группировки не было бы в Ираке, и она не была бы такой могущественной, если бы мы не снабжали их союзников в войне против сирийского правительства Башара Асада". Затем Пол поддержал авиаудары по ИГИЛ, но поставил под сомнение конституционность односторонних действий Обамы без мандата Конгресса.



В 2016 г. Пол был одним из первых членов Конгресса, выступивших против поддержки США интервенции в Йемене под руководством Саудовской Аравии.



Несмотря на то, что Пол первоначально выступал против кандидатуры Дональда Трампа во время республиканских праймериз 2016 г., он поддержал Трампа после его выдвижения и стал одним из его главных сторонников в Сенате во время и после его президентства. Тем не менее, в июне 2017 г. Пол попытался заблокировать план администрации Трампа по продаже большего количества оружия Саудовской Аравии.



В апреле 2018 г. он снова раскритиковал альянс США и Саудовской Аравии, подчеркнув, что "Саудовская Аравия финансировала радикальные медресе, проповедуя ненависть к Америке во всем мире, и что Саудовская Аравия также поставляла оружие ИГИЛ во время гражданской войны в Сирии". Пол сказал, что поддерживаемая Соединенными Штатами саудовская блокада Йемена еще больше усугубила гуманитарный кризис в этой южноаравийской стране. В октябре 2018 г. Пол призывал вообще прекратить военную помощь Саудовской Аравии.



Пол выразил обеспокоенность по поводу того, что оружие, отправленное сирийским повстанцам, попадет в недружественные руки. В декабре 2018 г. он поддержал решение президента Трампа вывести армию США из гражданской войны в Сирии.



В июне 2019 г. Пол раскритиковал администрацию Трампа за эскалацию напряженности в отношениях с Ираном. Пол сказал: "Одна из вещей, которые мне нравятся в президенте Трампе, это то, что он сказал, что война в Ираке была ошибкой. Я думаю, что война в Иране была бы еще большей ошибкой, чем война в Ираке".



Будучи республиканцем, Пол присоединился к пяти сенаторам-демократам, которые подали двухпартийную поправку к "Закону об ассигнованиях на национальную оборону" на 2020-й финансовый год, чтобы запретить использование средств для военных нужд на операцию против Ирана без одобрения Конгресса.



В январе 2020 г. Пол выразил сожаление по поводу авиаудара США по международному аэропорту Багдада, санкционированному президентом Трампом, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Комментируя решение Трампа, Пол заявил: "Можно сказать, что Сулеймани замышлял нападение на США. Это вполне может быть правдой. Но с его смертью становится более вероятным, что Иран, его ополченцы и их марионетки нападут на США".



В июле 2020 г. Сенат отклонил поправку Пола к "Закону о разрешении на национальную оборону", которая потребовала бы вывода всех войск США из Афганистана в течение года и положила конец 19-летней войне. То, что произошло в Афганистане в августе 2021 г., всем хорошо известно…



Интересно, Рендала уже внесли в списки нацистского сайта "Миротворец"?