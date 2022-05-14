МинКазИнформ отключил доступ к 673 интернет-ресурсам. Доверь дуракам цензуру...

08:52 16.05.2022

Ограничены к распространению 673 интернет-ресурсов и ссылок

Комитетом информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на постоянной основе проводится мониторинг информационного поля, включая социальные медиа, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан



МИОР РК, 12 мая



Комитетом информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на постоянной основе проводится мониторинг информационного поля, включая социальные медиа, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, телеканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы.

За период с 1 по 30 апреля 2022 г., в соответствии с пунктом 1-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи", предписаниями уполномоченного органа ограничены к распространению 673 интернет-ресурсов и ссылок.

По видам нарушений:

- пропаганда экстремизма – 5;

- распространение порнографии – 133;

- пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров – 20;

- игорный бизнес – 272;

- реклама – 24;

- административное правонарушение – 4;

- мошенничество – 197;

- размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка - 18.

Кроме того, Комитетом проводится работа по постановке на учет СМИ.

За апрель месяц т. г. в Казахстане зарегистрировано 22 СМИ, из которых 7 составляют периодические печатные издания, 14–информационные агентства и сетевые издания. (6 ИА, 8 СИ); 1 - иностранный телеканал.

Также сообщаем, что 38 СМИ прошли переучет.

Таким образом, по состоянию на 3 мая 2022 г. в Казахстане зарегистрировано 5173 СМИ, из которых 3672 составляют периодические печатные издания, 191– телеканалы, 84 – радио, 948–информационные агентства и сетевые издания. (533-ИА, 415 СИ).

Отечественные СМИ – 4895

Иностранные СМИ - 278.

Наиболее многочисленной группой остаются печатные – 3672 от общего количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 2179 и журналов – 1493