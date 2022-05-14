|МинКазИнформ отключил доступ к 673 интернет-ресурсам. Доверь дуракам цензуру...
08:52 16.05.2022
Ограничены к распространению 673 интернет-ресурсов и ссылок
Комитетом информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на постоянной основе проводится мониторинг информационного поля, включая социальные медиа, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан
МИОР РК, 12 мая
Комитетом информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на постоянной основе проводится мониторинг информационного поля, включая социальные медиа, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.
Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, телеканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы.
За период с 1 по 30 апреля 2022 г., в соответствии с пунктом 1-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи", предписаниями уполномоченного органа ограничены к распространению 673 интернет-ресурсов и ссылок.
По видам нарушений:
- пропаганда экстремизма – 5;
- распространение порнографии – 133;
- пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров – 20;
- игорный бизнес – 272;
- реклама – 24;
- административное правонарушение – 4;
- мошенничество – 197;
- размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка - 18.
Кроме того, Комитетом проводится работа по постановке на учет СМИ.
За апрель месяц т. г. в Казахстане зарегистрировано 22 СМИ, из которых 7 составляют периодические печатные издания, 14–информационные агентства и сетевые издания. (6 ИА, 8 СИ); 1 - иностранный телеканал.
Также сообщаем, что 38 СМИ прошли переучет.
Таким образом, по состоянию на 3 мая 2022 г. в Казахстане зарегистрировано 5173 СМИ, из которых 3672 составляют периодические печатные издания, 191– телеканалы, 84 – радио, 948–информационные агентства и сетевые издания. (533-ИА, 415 СИ).
Отечественные СМИ – 4895
Иностранные СМИ - 278.
Наиболее многочисленной группой остаются печатные – 3672 от общего количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 2179 и журналов – 1493