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|Казахстан на полгода ввел запрет на вывоз сахара
09:40 16.05.2022
Вводится запрет на вывоз сахара
В Казахстане на 6 месяцев вводится запрет на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
Комитет государственных доходов, 13 мая
В Казахстане на 6 месяцев вводится запрет на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Во избежание образования дефицита сахара, который является социально значимым продовольственным товаром, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан вводится запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого и сахара-сырца тростникового.
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 мая 2022 года №140 "О некоторых вопросах вывоза сахара белого и сахара-сырца тростникового" вступает в силу с 23 мая 2022 года (ссылка на приказ http://zan.gov.kz/client/#!/doc/167498/rus) и действует по 23 ноября 2022 года.
При этом сообщаем, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан.