 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.05.2022
14:30  Рос-певец Лев Лещенко перепрятал капиталы в Казахстане
14:19  Аркаша Рогальский и месяца не просидел во главе Кыргызской геологии (в ранге замминистра)
14:11  Как война в Украине и рост цен отразились на доступе к продовольствию в Таджикистане
14:02  Современный либерализм  это и есть реинкарнация фашизма, - Мих.Делягин
13:11  Таджикские силовики применили оружие во время разгона митингующих в Хороге
13:07  Стало известно о странном задержании дипломатов ЕС, летевших из Тегерана
13:03  Россияне меняют доллары на казахский тенге

13:01  П.В. Густерин: Энциклопедия арабских "Братьев чистоты"
11:51  В Мали сорван про-западный военный переворот
10:52  Посчитав их ненужными. Талибы распустили ключевые департаменты власти в Афганистане
10:04  Первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев приговорен к 10 годам заключения
09:43  Экс-министр культуры Казахстана Мухамедиулы обвинен в особо крупных хищенииях
09:29  Русские в латышской этнократии. Пора браться за..., - "МК"
09:17  О подготовке биологической войны. ООН включила "дурака", - А.Мезяев
09:15  Сразу три беды Европа не потянет. Пир во время чумы глобализма, - А.Кренгель
08:37  Центральную Азию спасет только ОДКБ, - Айнур Курманов
08:25  Капитуляция Азовских "сидельцев": Киев растерян
06:22  Казахстанский фильм "Штурм" завоевал Гран-при кинофестиваля в Лос-Анджелесе
00:47  Цена антироссийских санкций становится все более неподъемной, - "Kayhan"
00:42  На Украине Россия выбрала меньшее из зол, - Рикардо Зедано
00:41  Мрачный саммит ОДКБ: Лукашенко сцепился с коллегами из-за Украины
00:40  Китайский марсоход неожиданно обнаружил воду на месте посадки на Марс
00:35  "Хорошие" или "плохие" афганцы стреляли по Таджикистану?
00:32  Саммит ОДКБ в Москве: вода в ступе
00:29  Задержаны топ-менеджеры, но почему не трогают главную "мусорную королеву" Казахстана - Алию Назарбаеву?
00:27  Бутин биздин. Известный каз-бизнес-прохиндей Булат Абилов создал партию Bizdin Tandau
00:24  Президенту Ирана не простили подорожания продуктов, - И.Субботин
Понедельник, 16.05.2022
23:01  Три замминистра Кырздравоохранения восстали и просят уволить своего шефа
22:57  Штатный совеник 1-го вице-премьера Киргизии задержан ГКНБ. Оказался шпионом?
22:39  Зеленский выдвинул Турции ультиматум. Но он ничего не получит
21:50  Хватит жевать сопли. РосМИДу нужны жесткие действия в пяти странах, - В.Трухачев
21:43  Вы разрушили нашу великую Персидскую империю.... Заметки об Иране, - С.В.Лукьяненко
21:16  Нарендру Моди соблазняют западными ценностями, - В.Скосырев
21:14  Новым премьер-министром Франции станет Элизабет Борн
18:20  Президентом Сомали, после перерыва, вновь избран Хасан Шейх Махамуд
15:56  Для России и Украины готовили индо-пакистанский сценарий, - А.Носович
13:34  В Душанбе тайный благотворитель подарил многодетной матери Заррине двухкомнатную квартиру
13:32  Как талибы борются со СМИ и журналистами после захвата власти в Афганистане
13:29  "У каждого будет своя плата": что переживают дети, оказавшиеся в зоне конфликта
13:28  Талибы увеличили численность афганской армии до 130 тыс. человек
13:23  ОДКБ - союз "вместе", а не "вопреки", - Сергей Ким
13:22  Узбекистанские партии решили запустить конституционную реформу
12:41  В Бишкеке и Караколе проходят митинги против открытия казино
12:37  Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау
12:32  Талибы сочинют Афганистану новую шариат-конституцию
12:31  "Даже Netflix такого не выдумал": одна схема подорвала основу крипторынка
12:26  Быть или не быть онлайн кредитованию в Казахстане? - А.Бектенова
12:22  Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 3, - Е.Косенко
11:17  Власти Риги сносят Памятник советским воинам-освободителям: издевательски, объявлен сбор средств на "вывоз мусора"
10:26  Владимир Винников: Как дела в США? "Все хорошо, прекрасная маркиза..."
10:20  Валерий Коровин: Образ как оружие
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
П.В. Густерин: Энциклопедия арабских "Братьев чистоты"
13:01 17.05.2022

П.В. Густерин

Энциклопедия Братьев чистоты

Общество "Братьев чистоты", имевшее целью распространить философские воззрения в народных массах Арабского халифата и составившее для этого большую популярную философскую энциклопедию, возникло в Басре (Ирак) в Х в. Басра была исконным очагом арабо-персидско-сирийских философских кружков, но в IX в. халифская клерикальная реакция заставила басрийцев скрывать свои идеи. В Х в. в результате гонений, которым более ста лет подвергалась философия как неправоверная наука, она могла опять свободно развиваться, потому что багдадские халифы оказались лишенными всякой политической власти, и собственно Багдад в 945 г. попал в руки правителей Западной Персии, Буидов (934-1062), которые, исповедуя шиизм, не находили нужным заботиться о том, чтобы суннитское правоверие не подвергалось опасности со стороны философских идей. Таким же вольномыслием и покровительством философскому течению отличались в Х в. и прочие местные династии, возникшие на территории распавшегося Халифата, в том числе Саманиды (819-1005) в Восточной Персии и Хамданиды (945-1004) в Северной Сирии, при которых появились такие философские светила, как аль-Фараби (870-950) и Ибн Сина (980-1037).

По плану "Братьев чистоты", который был опубликован ими в одном из трактатов их энциклопедии, предполагалось устроить обширную, сложную и крепкую организацию мусульманских философов, с различными уровнями приверженцев, постепенно переходящих с более низкой стадии философского развития на более высокую, - организацию, которая из Басры разветвлялась бы в виде братских философских лож, по другим важным городам Халифата. Каждая ложа "Братьев чистоты" должна была заниматься пропагандой философских идей в своем районе, просвещать как можно больше людей и подготавливать очищение ислама от накопившихся в нем грубых искажений. Неизвестно, удалось ли "Братьям чистоты" осуществить на практике идею своей организации согласно этому плану, явно слишком широкому. Очевидно, среди членов кружка не оказалось талантливого и влиятельного организатора.

При этом вполне удался другой замысел "Братьев чистоты" - составить для популяризации философских идей общедоступную, всеобъемлющую, сводную философскую энциклопедию. Она носит заглавие "Дар братьев чистоты". В ней содержится 51 расаиль (буквально: "посланий", здесь - трактатов), которые охватывают все отрасли тогдашнего философского и естественнонаучного знания. Первые 50 трактатов - элементарная популяризация, без претензий на новое самостоятельное исследование, а в 51-м подводится итог всему сборнику. Ни один трактат не имеет авторской подписи. Трактаты распадаются в систематическом порядке на четыре раздела: 1-й раздел (13 трактатов) - науки математические, как необходимое средство для предварительного дисциплинирования ума; 2-й раздел (17 трактатов) - науки физико-естественные; 3-й раздел (10 трактатов) - явления душевной деятельности; 4-й раздел (11 трактатов) - предметы наук богословских и общее заключение. Полное арабское издание энциклопедии составило четыре тома.

Энциклопедия "Братьев чистоты" быстро распространилась по всему Востоку и в том же Х в. стала известна и в Кордовском халифате. Долгое время она оставалась популярным научно-образовательным чтением. Раввин Калонимос перевел часть этой энциклопедии на еврейский язык и, восхваляя ее, писал: "Здесь говорится обо всех науках, какие только существуют в мире, обо всех предметах, про которые писано людьми. Изложение идет в виде повествований, рассказов, выраженных мнений и доказательств. Последних, впрочем, мало, потому что в эту энциклопедию прямо внесено то, что в течение многих веков и до наших дней признается за верное кем-нибудь из древних и новых философов. Составителями энциклопедии было целое общество ученых людей, славных между народами колена Исмаилова, а если их имена не названы, то это вследствие того, что по поводу материй религиозных здесь высказываются противоречивые мнения".

На основе статьи "Чистые братья" А. Крымского в ЭСБЕ.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652781660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Доносить суть поправок в Конституцию простым языком призвал Спикер Сената
- Расширение торгово-экономического сотрудничества обсудили Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана
- О демографической ситуации за январь-март 2022 года
- Коллективная безопасность крепчает
- Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть третья
- Кадровые перестановки
- Фонд Булата Утемуратова начнет строительство нового пассажирского терминала аэропорта в Кызылорде
- Какие налоговые нарушения выявлены на рынке "Алтын Орда"
- Склад контрафактных автозапчастей ликвидирован в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  