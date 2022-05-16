П.В. Густерин: Энциклопедия арабских "Братьев чистоты"

13:01 17.05.2022

П.В. Густерин



Энциклопедия Братьев чистоты



Общество "Братьев чистоты", имевшее целью распространить философские воззрения в народных массах Арабского халифата и составившее для этого большую популярную философскую энциклопедию, возникло в Басре (Ирак) в Х в. Басра была исконным очагом арабо-персидско-сирийских философских кружков, но в IX в. халифская клерикальная реакция заставила басрийцев скрывать свои идеи. В Х в. в результате гонений, которым более ста лет подвергалась философия как неправоверная наука, она могла опять свободно развиваться, потому что багдадские халифы оказались лишенными всякой политической власти, и собственно Багдад в 945 г. попал в руки правителей Западной Персии, Буидов (934-1062), которые, исповедуя шиизм, не находили нужным заботиться о том, чтобы суннитское правоверие не подвергалось опасности со стороны философских идей. Таким же вольномыслием и покровительством философскому течению отличались в Х в. и прочие местные династии, возникшие на территории распавшегося Халифата, в том числе Саманиды (819-1005) в Восточной Персии и Хамданиды (945-1004) в Северной Сирии, при которых появились такие философские светила, как аль-Фараби (870-950) и Ибн Сина (980-1037).



По плану "Братьев чистоты", который был опубликован ими в одном из трактатов их энциклопедии, предполагалось устроить обширную, сложную и крепкую организацию мусульманских философов, с различными уровнями приверженцев, постепенно переходящих с более низкой стадии философского развития на более высокую, - организацию, которая из Басры разветвлялась бы в виде братских философских лож, по другим важным городам Халифата. Каждая ложа "Братьев чистоты" должна была заниматься пропагандой философских идей в своем районе, просвещать как можно больше людей и подготавливать очищение ислама от накопившихся в нем грубых искажений. Неизвестно, удалось ли "Братьям чистоты" осуществить на практике идею своей организации согласно этому плану, явно слишком широкому. Очевидно, среди членов кружка не оказалось талантливого и влиятельного организатора.



При этом вполне удался другой замысел "Братьев чистоты" - составить для популяризации философских идей общедоступную, всеобъемлющую, сводную философскую энциклопедию. Она носит заглавие "Дар братьев чистоты". В ней содержится 51 расаиль (буквально: "посланий", здесь - трактатов), которые охватывают все отрасли тогдашнего философского и естественнонаучного знания. Первые 50 трактатов - элементарная популяризация, без претензий на новое самостоятельное исследование, а в 51-м подводится итог всему сборнику. Ни один трактат не имеет авторской подписи. Трактаты распадаются в систематическом порядке на четыре раздела: 1-й раздел (13 трактатов) - науки математические, как необходимое средство для предварительного дисциплинирования ума; 2-й раздел (17 трактатов) - науки физико-естественные; 3-й раздел (10 трактатов) - явления душевной деятельности; 4-й раздел (11 трактатов) - предметы наук богословских и общее заключение. Полное арабское издание энциклопедии составило четыре тома.



Энциклопедия "Братьев чистоты" быстро распространилась по всему Востоку и в том же Х в. стала известна и в Кордовском халифате. Долгое время она оставалась популярным научно-образовательным чтением. Раввин Калонимос перевел часть этой энциклопедии на еврейский язык и, восхваляя ее, писал: "Здесь говорится обо всех науках, какие только существуют в мире, обо всех предметах, про которые писано людьми. Изложение идет в виде повествований, рассказов, выраженных мнений и доказательств. Последних, впрочем, мало, потому что в эту энциклопедию прямо внесено то, что в течение многих веков и до наших дней признается за верное кем-нибудь из древних и новых философов. Составителями энциклопедии было целое общество ученых людей, славных между народами колена Исмаилова, а если их имена не названы, то это вследствие того, что по поводу материй религиозных здесь высказываются противоречивые мнения".



На основе статьи "Чистые братья" А. Крымского в ЭСБЕ.