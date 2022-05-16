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|В Алуште диверсанты заминировали газопровод
19:27 17.05.2022
Поселок Партенит (входит в состав Большой Алушты), Крым.
Сегодня днем строители, занимающиеся благоустройством территории в районе улицы Победы дома 15-19 обнаружили взрывное безоболочное устройство, прикрепленное к трубе газопровода, отходящей от распределителя у строящегося пансионата "Париж". Подробности не сообщаются. Оцеплением была перекрыта объездная партенитская дорога от моста через речку Партенитка до школы. Недалеко от трубы находится каменная лестница, которой активно пользуются местные жители. В случае взрыва газовой трубы могли быть жертвы.