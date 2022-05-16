В Алуште диверсанты заминировали газопровод

19:27 17.05.2022

Поселок Партенит (входит в состав Большой Алушты), Крым.

Сегодня днем строители, занимающиеся благоустройством территории в районе улицы Победы дома 15-19 обнаружили взрывное безоболочное устройство, прикрепленное к трубе газопровода, отходящей от распределителя у строящегося пансионата "Париж". Подробности не сообщаются. Оцеплением была перекрыта объездная партенитская дорога от моста через речку Партенитка до школы. Недалеко от трубы находится каменная лестница, которой активно пользуются местные жители. В случае взрыва газовой трубы могли быть жертвы.