Милицейский генерал М.Баймукашев стал 1-м замом Совбеза Казахстана

10:42 20.05.2022

Сегодня утром, распоряжением Президента РК К.Токаева



БАЙМУКАШЕВ Мурат Калибекович

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[23.05.1967 - ..]

Род. в г. Семипалатинск. Казах



окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1994), специальность "Инженер-механик"; Карагандинскую высшую школу КНБ (МВД) РК (1998), специальность "Юрист-правовед"; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, с отличием (2015). Магистр государственного управления



Служба на различных должностях младшего, среднего составов, Заместитель начальника Штаба-Департамента МВД, Советник Министра внутренних дел, Начальник Департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан (1994-2009);

Старший помощник Генерального Прокурора Республики Казахстан по особым поручениям (на правах начальника Департамента Генеральной прокуратуры) (2009);

Заместитель заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2009-2013);

В 2013 - 04.2019 - заведующий отделом обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра Республики Казахстан

с 10.04.2019 - 10.02.2020 - заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан



Председатель Комитета административной полиции Мин-ва внутренних дел РК (с 03.2020-07.2021)



с 22.07.2021 - 20.05.2022 - заместитель министра внутренних дел РК



с 20 мая 2022 - первый заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан



генерал-майор полиции (6.05.2021)



награды: орден "Курмет" (2013)



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В феврале 2022 года бывший генеральный прокурор страны Гизат Нурдаулетов был назначен помощником Президента - секретарем Совета безопасности.