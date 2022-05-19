|22 мая в Алматы будут подведены итоги республиканского конкурса "Домбыра Дастан"
00:03 21.05.2022
ПРЕСС-АНОНС
Благотворительный фонд "Саби" поддерживает одаренных домбристов
22 мая в Алматы будут подведены итоги республиканского конкурса "Домбыра Дастан".
Постановщиком праздничного концерта, на котором будут объявлены 8 лучших юных музыкантов, выступил известный композитор Ренат Гайсин.
Конкурс, организованный "Саби", приурочен к празднованию 20-летия Фонда.
В концерте примут участие финалисты конкурса, звезды казахстанской эстрады, а также лауреат международных конкурсов Ержан Максим.
В составе жюри финала:
Абылай Тлепберген - домбрист, кюйши, лауреат молодежной премии "Дарын", главный дирижер оркестра казахских национальных народных инструментов имени Курмангазы.
Нуркен Аширов – домбрист, кюйши, заслуженный деятель РК, обладатель государственной стипендии Президента РК
Асылбек Енсепов – кюйши-домбрист, заслуженный деятель РК, лауреат премии "Дарын", лауреат премии "Платиновый Тарлан".
Кудайбергенова Салтанат – домбрист, старший преподаватель в Консерватории им. Курмангазы, лауреат республиканских и международных конкурсов, отличник культуры РК.
Для справки:
Конкурс был запущен 24 ноября 2021 года.
На конкурс поступило 548 видео-заявок со всех уголков Казахстана.
Вторым этапом стал отбор полуфиналистов в рамках офлайн-прослушиваний в 4 городах: Атырау, Нур-Султан, Шымкент и Алматы. В полуфинал вышли 213 участников.
В финал прошли 35 домбристов, из которых жюри выберет 8 победителей.
Финальный концерт республиканского конкурса "Домбыра Дастан":
Дата: 22 мая
Место проведения: Большой концертный зал КНК имени Курмангазы
Адрес: г. Алматы, пр. Абылай хана, 90, уг. ул. Карасай батыра.
Время: 17.00
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