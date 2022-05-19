 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.05.2022
00:58  Памир погрузился в антитеррористическую операцию, - "Къ"
00:57  Талибы приказали афганским женщинам-ведущим закрывать лицо во время эфира
00:49  Чем провинились женщины перед президентом Туркмении? - И.Джорбенадзе
00:44  Торг вокруг НАТО может стоить Турции истребителей
00:33  В России грядут радикальные перемены, - Александр Дугин
00:30  Мир не узнать: свобода для маневра осталась только у империй, - Виталий Гранкин
00:26  США не нашли китайского оружия у Российской армии

00:22  Эпидемия свинства. Из Украины - на Запад с любовью, - Дм.Выдрин
00:16  Кто придумал миф об угрозе глобального голода
00:11  Банк, который лопнул. "Альфа-банк Казахстан" переименовался в Eco Center Bank
00:10  Власти Украины сделали невозможным отступление России, - "МК"
00:07  Страны G7 создают картель для контроля над ценами на нефть из России
00:06  Китай мечтает о коалиции для управления миром
00:05  Россия перекрыла газовый вентиль для Финляндии
00:03  22 мая в Алматы будут подведены итоги республиканского конкурса "Домбыра Дастан"
00:00  Причины украинизации Европы, - Ростислав Ищенко
Пятница, 20.05.2022
23:07  Байден перепутал фамилию президента Южной Кореи
15:10  Разбогатеет ли Казахстан на антироссийских санкциях?
13:13  РосПравительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
13:12  Интернет перестает быть инструментом будущего
12:41  Эрдоган не желает портить отношения как с Путиным, так и с Байденом, - С.Тарасов
12:37  Раскрыт заговор британской разведки с целью привести к власти Джонсона
12:28  В пустыне Гоби в Монголии открывается новый музей динозавров. С цельным скелетом протоцератопса! (фото)
12:18  Вокруг Алматы неспешно начали сооружать первый из 4-х городов-спутников - Gate City
12:16  Турцию заподозрили в сговоре с Россией против НАТО
11:42  Обретающийся в Британии имам и принц исмаилитов Ага Хан IV озабочен хаосом в своей Памирской вотчине
11:38  В Казшколы возвращен предмет из КазССР - "труд"
11:08  Российскую сеть McDonald’s хочет купить родственник Назарбаева - Боранбаев... сидящий в КазСИЗО
10:50  Скончался народный артист Кыргызстана телеведущий Бактыбек Мамытов
10:42  Милицейский генерал М.Баймукашев стал 1-м замом Совбеза Казахстана
10:24  Умер таджикский поэт, прозаик и драматург Мехмон Бахти
10:17  Зерно как важнейший стратегический ресурс, - В.Прохватилов
10:16  Бунтующий Горный Бадахшан. Введут ли в Таджикистан войска ОДКБ? - А.Уваров
09:04  В МинюстеKZ опровергли слухи о содержании семьи Елбасы за счет государства
09:03  За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
09:00  Итоги Памирского восстания: ликвидировано 8 и изолировано 114 "членов тергрупп"
08:58  Условия получения ВНЖ для трудовых мигрантов в России ужесточатся
08:55  Хватит миндальничать с нашими "бывшими", - глава комитета СНГ РосГосдумы Леонид Калашников
08:50  Токаев еще раз реформировал КазКНБ. Структура не той системы...
08:42  Глава Кырминздрава обвинил всех троих своих заместителей в заговоре
08:40  Оппозиция в Кыргызстане: кривое зеркало властей, - Д.Подольская
08:34  Обдурили как Махендру. Как советы Греты Тунберг разорили целое государство, - Т.Шафир
00:56  Карабах хотят сделать центром тюркского мира. Шуша поборется с казахским Туркестаном
00:32  Киргизско-таджикский конфликт: надежда только на Россию, - Айнур Курманов
00:09  Путин сменил стратегию с Украиной: операция "Истощение", - М.Ростовский
00:06  От "спецоперации" к "войне народной", - Александр Проханов
00:03  Власти Шри-Ланки признали дефолт страны
00:00  Опустошение Украины: реальные перспективы мобилизации и войны, - Ростислав Ищенко
Четверг, 19.05.2022
19:34  Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись после 30 лет брака
19:27  ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia
19:20  Буш-младший подал Саакашвили идею воевать против русских
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
22 мая в Алматы будут подведены итоги республиканского конкурса "Домбыра Дастан"
00:03 21.05.2022

ПРЕСС-АНОНС
Благотворительный фонд "Саби" поддерживает одаренных домбристов
22 мая в Алматы будут подведены итоги республиканского конкурса "Домбыра Дастан".
Постановщиком праздничного концерта, на котором будут объявлены 8 лучших юных музыкантов, выступил известный композитор Ренат Гайсин.
Конкурс, организованный "Саби", приурочен к празднованию 20-летия Фонда.
В концерте примут участие финалисты конкурса, звезды казахстанской эстрады, а также лауреат международных конкурсов Ержан Максим.

В составе жюри финала:

Абылай Тлепберген - домбрист, кюйши, лауреат молодежной премии "Дарын", главный дирижер оркестра казахских национальных народных инструментов имени Курмангазы.
Нуркен Аширов – домбрист, кюйши, заслуженный деятель РК, обладатель государственной стипендии Президента РК
Асылбек Енсепов – кюйши-домбрист, заслуженный деятель РК, лауреат премии "Дарын", лауреат премии "Платиновый Тарлан".
Кудайбергенова Салтанат – домбрист, старший преподаватель в Консерватории им. Курмангазы, лауреат республиканских и международных конкурсов, отличник культуры РК.

Для справки:
Конкурс был запущен 24 ноября 2021 года.
На конкурс поступило 548 видео-заявок со всех уголков Казахстана.
Вторым этапом стал отбор полуфиналистов в рамках офлайн-прослушиваний в 4 городах: Атырау, Нур-Султан, Шымкент и Алматы. В полуфинал вышли 213 участников.
В финал прошли 35 домбристов, из которых жюри выберет 8 победителей.

Финальный концерт республиканского конкурса "Домбыра Дастан":
Дата: 22 мая
Место проведения: Большой концертный зал КНК имени Курмангазы
Адрес: г. Алматы, пр. Абылай хана, 90, уг. ул. Карасай батыра.
Время: 17.00

Контакты для связи: Раскидная Екатерина
+77078878687
press@saby.kz

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653080580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение с КНР о предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов
- Е.Кошанов: Видение Президента о "Новом Казахстане" полностью перекликается с философией Абая
- Государственный секретарь направил поздравительную телеграмму членам Национальной сборной по cурдлимпийским видам спорта
- Глава МИД Казахстана принял участие в конференции по глобальной продовольственной безопасности
- Азат Перуашев в г.Жанаозен обсудил реформу Конституции с нефтяникам и общественными активистами
- Состоялось заседание Коллегии Министерства обороны
- Грубые нарушения законодательства выявлены в работе Казахско-Русского международного университета Актобе
- Почти 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Граждане каких стран могут заниматься предпринимательской деятельностью в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  