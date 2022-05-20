Таджикистан. Губительная роль НПО в Бадахшане, - Р.Рахмонкулов

13:20 21.05.2022

Губительная роль НПО в ГБАО



Отголоски становления государственной независимости и гражданской войны в Таджикистане не дают забывать трагическую историю. Так как недобитые "герои" прошлых лет стремятся напомнить о себе и своих "подвигах". Им потворствуют из-за границы враждебные экстремистские силы, помогая советами, оружием, деньгами.



Своей мишенью они выбрали ГБАО РТ, где руками главарей и членов местных ОПГ на протяжении более десятка лет дестабилизируют общественно-политическую обстановку, терроризируют местное население, подсаживают на наркотики заблудшую молодежь, вовлекая в криминальную деятельность. После трагических событий гражданской войны жизнь постепенно наладилась, однако не всех устраивает мирный порядок. В 2008, 2012, 2014, 2018, 2021 гг. и в мае с.г. криминальные элементы и их сторонники вновь и вновь накаляли ситуацию в Хороге, Рошткале, Рушане и окрестностях. Привлекают на свои несанкционированные митинги и сборища наиболее уязвимую часть населения, выставляя вперед подростков, женщин и стариков, в уверенности, что военнослужащие правоохранительных органов никогда не будут стрелять в безоружную толпу. Криминализация стала для них теорией и практикой организации жизни в условиях горного края, имеющего границу с Афганистаном, на основе незаконного оборота наркотиков, оружия, боеприпасов, драгоценных камней; взятия в заложники представителей местных органов власти; насилия и террора; создания ОПГ и вооруженных бандформирований под лозунгами о справедливости, под предлогом защиты прав и свобод.



За 2021 год на территории ГБАО зафиксировано 746 преступлений, в том числе особо тяжких. Блокпосты на территории Хорога отметили более тысячи административных правонарушений, с населения собрано 367 единиц незаконно хранившегося стрелкового оружия. За три последних месяца текущего года в области изъято 3 тонны нароквеществ. Зарегистрировано тысячи случаев наркозависимости и сотни заболевания СПИДом.



Чувствуя поддержку так называемого "гражданского общества", финансируемых Западом НПО (они же МНО), местные криминальные и экстремистские группировки чувствуют себя весьма вольготно, стремятся устанавливать контакты со спецслужбами иностранных государств, маскирующихся под такие организации. Около десятка НПО (Офис гражданских свобод, Ассоциация юристов Памира, Независимый центр по правам человека, Конгресс земляков и т.д.) под лозунгами "обеспечить конституционное право каждого на мирные собрания", "предотвратить преследование участников протестов" и т.п., способствуют организации массовых беспорядков как в ГБАО, так и несанкционированных пикетов у посольств Таджикистана за рубежом. Большинство НПО являются не просто сторонними наблюдателями за политической жизнью независимого Таджикистана, но и негативными ее участниками. За иностранной аббревиатурой, представительными фасадами офисов, фондами, грантами, гуманитарной помощью и прочими "благими" намерениям, кроются далеко идущие планы - взять развитие ситуации в стране в свои руки, под тотальный контроль. При этом законные действия властей и правоохранительных органов РТ, стремление защищать конституционный строй, НПО называют "нарушением прав человека", недемократическими мерами. Их частые визиты в ГБАО сопровождаются последующей дестабилизацией обстановки. Вскоре после того, как Улфатхоним Мамадшоева, завербовавшая своего же бывшего мужа - генерала Х.Холбашова, с целью, чтобы он возглавил протестные акции, встретилась в ресторане "Сегафреддо" с сотрудниками иностранного посольства и получила от них деньги, в Хороге и Рушане начались несанкционированные митинги, хаос, беспорядки, блокировка автотрассы. Главари ОПГ, в т.ч. М.Мамадбокиров, получили от названных лиц деньги, указания к действию, конкретные рекомендации по перекрытию автодорог, подъездов к военной комендатуре, с последующей дестабилизацией обстановки в республике. На выделенные иностранцами средства ими было приобретено оружие, боеприпасы, рации и нарковещества за рубежом.



В этой схеме, по второму сценарию НПО задействованы М.Кабири и А.Шерзамонов, также поддерживаемые коллективным Западом. Последний, жалующийся в интернете на беззаконие, сбежал из-за огромных долгов, набрав кредитов и займов в банках республики. Эти лица, находящиеся в международном розыске, за короткий срок получили от иностранцев полмиллиона долларов по системе "Хавала", часть из которых также была потрачена на организацию беспорядков в ГБАО.



На этом фоне т.н. правозащитники безосновательно используют понятие "мирное население". Хотя боевиков и вооруженных до зубов преступников никак нельзя назвать мирными. Именно они причастны к убийству генерала Абдулло Назарова в 2012 году. Именно такие вооруженные "мирные граждане" 17 мая с.г. блокировали автодорогу международного значения Душанбе-Кульма, напали на военную колонну, убили офицера и ранили 13 сотрудников спецподразделения ГКНБ в Рушане. Кроме того, выставили 8 высотных тактических позиций в 50 метрах от госграницы, откуда производили массированный обстрел по объектам правоохранительных структур.



Западные НПО раздражает близкое партнерство Таджикистана, в том числе и военное, с Россией. Да! Таджикистан - стратегический союзник России. Был и остается.



Господа удачи!!! Вы имеете право обладать стратегическими партнерами, но почему так ревностно относитесь и даете нашим конституционным врагам деньги? Кроме того, собрали на "Свободе" оголтелых преступников, безумных журналистов (Саркорова, Р.Джони, Мамадшоев, О.Вазирбеков, Р.Вазирбеков, А.Вазиров), которые лают 24 часа в сутки, не имея ни права, ни морали, ни ответственности, ни логики. Вы традиционно используете исключительно отщепенцев. Превратили "Свободу" ("Озоди") в трибуну ОПГ г.Хорог, тиражирующую интервью с Кабири, Шерзамоновым, Мамадбокировым и т.п.



И наконец. Вы абсолютно не владеете объективной информацией. ОБСЕ, отдельные структуры ООН и прочие международные институты используют для получения сведений только выходцев с Памира, тотально искажающих реальность. Господа, они необъективны, так как зависят от вас. Они - Ваши попрошайки. Они заинтересованы в Вашей позорной провокационной политике. Сами они давно не были на Памире. Их кормите Вы. Но действительность Памира здесь! В Хороге, в Рушане. Вы хотя бы раз были здесь? Хотим спросить, Вы хотите мира или войны, раскола таджикского общества? Где Ваши образцы хваленой демократии, столь превозносимой Западом? Где Вы их построили? Забыли? Напомним, господа. Вот Ваши дети и воспитанники: талибы, моджахеды, игиловцы. А результат? Также напомним еще. Афганистан! Сирия! Ирак! Вот! Вот она - Ваша демократия! Именно этого Вы хотите в Таджикистане, разжечь пожар в Центральной Азии. Разве не так? Но все таки, через наших же сукиных сынов, как Ваш Сомоса! Положа руку на сердце, признайтесь, что это так!



Рахмонкул Рахмонкулов, главный редактор газеты "Бадахшан"