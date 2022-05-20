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    Таджикистан   | 
Спекуляции на памирской теме, - Назира Махмудова
20:51 21.05.2022

Спекуляции на памирской теме

При любом обострении общественно-политической ситуации в ГБАО тут же, как падальщики, слетаются журналисты и так называемые эксперты с целью поживиться за счет этой острой темы. При этом они абсолютно не владеют реальной ситуацией и, как писал великий классик, "страшно далеки от народа", не знают реального положения дел на родине, так как давным-давно ее покинули.

Где вы теперь, все эти мамадшоевы, саркоровы, джони, вазирбековы, вазировы и прочие, которые, в силу своего непрофессионализма были невостребованы дома?

Кто приютил и кормит всех вас сегодня, заставляя поливать грязью свое Отечество, свой прежний дом, тех, кто вас выкормил, выучил, и воспитал, хотя не очень хорошо и патриотично?

Известно кто! Например, Марата Мамадшоева прикормила IWRR, Саркорову - BBC, остальные с потрохами продались "Свободе".

Понятно, когда чужаки, вроде Дубнова, Серенко и им подобных, по указке и за деньги западных спонсоров агрессируют, нападают на Таджикистан. Но почему вы следуете их примеру?

Вам не понравилось определение "антитеррористическая операция"? А как, по вашему, еще можно назвать противостояние террористам и вооруженным членам ОПГ, нападающим на военную колонну правительственных войск и сотрудников правоохранительных органов, отстаивающих конституционный строй, защищающих свою страну, исполняющих свои обязанности по защите безопасности мирных граждан?

Вы называете популярным блогером Чоршанбиева, который едва ворочает языком, не может связать и двух слов, не умеет ни писать, ни читать? Посмотрите на настоящих интеллектуальных, эрудированных, грамотных, начитанных блогеров в интернете, которых приятно слушать, общаться с ними. И сравните с ними Чоршанбиева, подобного первобытному человеку, непохожего на Человека разумного (Homo sapiens). Чувствуете разницу? Взгляните на этого "известного" спортсмена и борца с поломанными ушами, и сразу станет понятно, что ему окончательно отбили мозги. Сила есть - ума не надо. Он и ранее привлекался за кражу личного имущества граждан. В отношении неподобающего поведения Чоршанбиева резко критически высказались известные российские спортсмены, в том числе Н.Валуев и Н.Емельяненко, которые согласны с тем, что любое преступление закона должно быть наказано.

Та же история с членом ОПГ Аловатшоевым, которого вы так усердно защищаете.

И это ваши кумиры, ваши национальные герои? Для остальных - это преступники и отщепенцы.

Вы необоснованно называете членов ОПГ и их главарей "мирным населением"? А знаете ли вы, сколько незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и нарковеществ регулярно изымается у них?

Не имел бы Г.Зиебеков при себе незаконного оружия, не оказал бы вооруженного сопротивления, возможно, был бы сегодня жив и здоров. Мирное население - это те, кто занят общественно полезным трудом на благо себе и своей родине, не нарушает закон, не палит налево-направо из оружия.

Вы называете своих земляков "памирским народом". При этом особый акцент умышленно делаете на то, что население ГБАО составляют "памирцы - этнорелигиозное меньшинство". Почитайте научные труды на эту тему и узнаете, что не существует такого понятия. Жители Таджикистана - таджикский народ. Послушайте своего земляка, рассуждающего на эту тему, Ато Мирходжу. Откроете для себя много нового о собственных корнях, менталитете, положительных и отрицательных чертах, традициях.

Если не согласны, мы готовы вступить с вами в здоровую полемику. Но вряд ли она будет продуктивной. Так как известно, что все ваши ответы, ваша "гражданская" позиция давно куплены, всецело проплачены.

Назира Махмудова,
Хорог-Душанбе

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653155460


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