Как нам не заболтать идею Нового Казахстана? - Н.Нуртазина

00:22 22.05.2022 Как нам не заболтать идею Нового Казахстана?



Все гениальное просто, но упирается в проблему морали.

(размышления после Конгресса политологов Казахстана, 20 мая 2022 г.)



Представился случай послушать выступление Госсекретаря РК Ерлана Карина на пленарном заседании Конгресса политологов Казахстана, который проходил в стенах КазНУ им. аль-Фараби 20-ого мая. Выступление и комментарии политика понравились: деловитостью, содержательностью, отсутствием какого-либо пропагандистского пафоса, чиновничьего чванства. Самое главное, понравилась его замечание о том, что нельзя позволить "заболтать идею Нового Казахстана", ибо есть вероятность представить либо самим понимать все это как очередной лозунг и пропагандистский мотив. В действительности, по мнению госсекретаря, Новый Казахстан - это именно деловое обсуждение наших перспектив и реальные действия.



И вправду: до сего момента у нас в РК все бессовестно забалтывали, тем более есть и этническая предрасположенность к красноречию. И "Рухани жангыру" заболтали, ни на йоту не продвинувшись в духовности, и Наурыз у нас - сплошные песнопения, дастарханы и фестивали без духа и реального самопознания и самосовершенствования. И даже Независимость почти заболтали, выхолостив его содержание, подменив большие и малые дела (и краткие деловые отчеты, полезные обсуждения) на теоретические конструкции, тонны макулатуры из книг и диссертаций, помпезные имиджевые мероприятия….



Но вот в помощь Президенту РК и Госсекретарю: а знаете как НЕ ЗАБОЛТАТЬ теперь уже "Новый Казахстан"?! Выйти из этого порочного "заколдованного" круга? Ведь за этим явлением на самом деле стоит специальный казахский "джинн" (т.е. психо-ментальный конденсант, коллективный мощный эгрегор), опытный и весьма искусный в деле забалтывания, опошления и профанации всего и вся. Выражаясь рационально, это - сила вековой национальной и человеческой привычки, требующая бескомпромиссной борьбы, но сначала - распознавания: что и к чему, откуда ноги растут у этого "джинна".



А все дело в МОРАЛИ, в простом и святом (но и чрезвычайно трудном) деле различения людей, добра и зла, определения порядочных и непорядочных! Забалтывание, фальсификация, подмена, имитация, обман - все это формы нечестного поведения, различные проявления лживости и болезни души. Недобросовестность, несправедливость, крайний эгоизм, забота лишь о своем кресле и доходах, также болезненная зависть к талантливому или успешному человеку, привычка создавать фейки и сплетни о людях и пр.пр. …. - все это, т.е. то, что будет мешать нам построить Новый Казахстан, если вдуматься, обусловлены не столько отсутствием ЗНАНИЙ (как может думать, к примеру, наша интеллигенция, ученые), но отсутствием СОВЕСТИ, нравственным изъяном, деформацией, затемнением Сознания в аспекте его деморализации. Проще говоря, у человека извращенная, неправильно кем-то и чем-то давно сформированная система ценностей.



У всех народов во все времена это называется отсутствием (или слабым уровнем) совести, стыда. Качество общества, его способность выстоять в горниле истории и тем более сделать прорыв измерялись испокон веков моральными достоинствами, нравами, практической этикой, удельным весом благородных людей (например, в Китае, в конфуцианстве благородный и готовый к самопожертвованию цзюн-цзы противопоставлялся сяо жэнь - букв. маленький или ничтожный человек).



Вспоминаются слова великого Абая о своем сыне Абдрахмане, когда он оплакивал кровинушку, безвременно ушедшего в мир иной молодого, подающего надежду казаха: "Тұла бойың ҰЯТ, АР едің!". Великий и сам совестливый Абай не мог преувеличивать, потому и безмерно любил он своего сына, вложил в него свою любовь и мечты о "новом казахе", что Абдрахман Абайулы скорее и был таким, то есть морально безупречным ,хотя знания и образование тоже были при нем. Но обратите внимание, что Абай не сказал в своем "жоктау" , говоря о достоинствах сына, "Тұла бойың БІЛІМ, ҒЫЛЫМ едің!". Абай показал нам ключ к совершенству, формулу истинного казаха - как человека(а не "специалиста"), нравственно здоровой личности. Великий Учитель, Хаким Абай вовсе не сказал о своем умершем сыне "О, ты был переполнен знаниями и науками!", он сказал: "О, ты был полон совести и чести!".



Кстати, если внимательно почитать "Оян, Қазақ!" Миржакуба Дулатова, то дух этого поэтического памфлета - призыв прежде всего к нравственному очищению, возвращению в сердца казахов совести, веры, "имандылык", а вовсе не однобокая погоня за знаниями, тем более не политиканство, "мероприятия". Они знали, что начать с нравственности и дисциплины - это, так сказать, взять быка за рога. В отличие от привычки марксистко-ленинской идеологии все начинать со сферы экономики (разумеется, все взаимосвязано, контроль и реформы охватывают все сферы, однако, умные люди знали, что корень всего - в ментальности и нравственности). Все мудрые казахи знали и предупредили нас, что особенно применительно к казахскому сообществу, пережившему многовековое тлетворное влияние колониализма, необходимо прежде всего остановить глубокую деморализацию, оздоровить сознание, нравы и привычки, исправить национальный характер, дисциплинировать.



Итак, в основе концепта Новый Казахстан должна быть положена Нравственность, краеугольным критерием - практическая этика. По сути большинством граждан оно так и понимается уже, истолковывается как в народе, так и сам Президент РК К. Токаев озвучил важнейшее и ключевое слово "Справедливый" (Казахстан) как синоним Нового Казахстана. А справедливость - это уже критерий ценностного порядка; этическая, а не интеллектуальная категория. Гениальное просто: стоит взяться по-настоящему за духовно-нравственное возрождение и воспитание, моральную дисциплину - все проблемы будут решаться даже автоматически.



Но страшное то, что мораль тоже можно "заболтать"! Во многих духовных учениях человек интерпретируется как существо, которое может восходить выше ангела, но также и легко нисходить ниже чем животное, т.к. имеет разум и свободу, речь, интеллект, а все это - обоюдоострые оружия. Так устроен человек, что скажи ему "мораль!" он тут же может искусно подменить ее разговорами о морали, нравоучениями (как у нас со школьной скамьи и везде), цитатами о морали, этике, добре и красоте, либо некоторой имитацией морали, показным "уятменством" и пр., определенными мероприятиями, беседами, агитациями, поверхностной деятельностью, но самому при этом, в своей жизни и практике, государственной службе умудряться оставаться аморальным. Тут нужна чуткость и особая проницательность в понимании фальши и подмены, да и принципиальность и непримиримость к таким вещам.



Апелляция к нравственности, этике - это не какое-то "средневековое" сознание, а очень даже современное, можно сказать, упреждающее видение социума в свете глобальных судеб человеческой цивилизации, духовного кризиса казахской нации в частности. Также, например, народы и государства Восточной и Юго-Восточной Азии, осуществившие некогда прорыв в своем развитии, те же японцы, корейцы, сингапурцы и др. хотя и не декларировали это открыто, но всегда в ходе модернизации, реформ во главу угла ставили этику и жесточайшую дисциплину, вообще грамотно мобилизовали дух народа. Японцы негласно (а может это и прописывается где-то, в Конституции, в кодексе поведения чиновников, ученых, студентов и др.) ставят этику и моральные ценности выше даже профессионализма, учености и деловых качеств. И разве от этого они стали "отсталыми"? Повторяем, у этих народов многие деликатные вопросы морального порядка регулируются бесшумно, неписаными запретами, силой народной традиции и общественного мнения.



Не надо делить соотечественников на мусульман и христиан, по языкам, расам, полу, возрасту, и даже на богатых и бедных (т.к в редких случаях нищий может быть бессовестным, а богатый - быть с Богом в сердце. Особенно в древности было много таких богатых, но порядочных и щедрых людей). Чтобы понимать такую философию и диалектику, надо хотя бы знать основы суфизма как истока нашей национальной философии и антропологии. Вместо этого, т.е. негласного деления на жузы, племена, этносы, на другие категории и критерии надо везде и всюду, в кадровой политике, во всех социальных взаимоотношениях, гласно и негласно делить людей только на две большие категории - морально здоровых и морально испорченных. У казахских мудрецов-жырау и биев, в традиционной антропологии всегда так и было: они делили людей на "жақсы - жаман". В государственной службе для этого наверняка понадобятся еще какие-то нормативы и кодексы поведения. Но в целом ясно: если во главе ведомства, области, аула, школы и пр. поставить по-настоящему честного, а не двуличного человека, и наряду с хозяйственными и всякими формальными планами обязать его отвечать головой также за моральный климат и людские нравы, то он будет сам очищать подвластные ему авгиевы конюшни.



Мы - нация, которая "заболтала" даже Абая! Да, святая святых, духовного отца нашего. Он был тем Учителем, кто просил, умолял казахов образумиться, измениться ментально прежде чем грянет новая беда, наряду со знаниями.. Конечно, никто не отрицает учебу, образование, при правильно подобранном контенте и особенно наличии живой фигуры честного и любящего наставника знания и книги способны дать толчок развития сознания, пробудить совесть, научить дисциплине и т.д.



Мирза Ибрахим (Абай) призывал казахов очиститься сердцами, нравственно, он неустанно говорил об "ар-уждан" (совесть) и, что важно, показывал примеры своим поведением. Например, помимо всего прочего, его книг, стихов, справедливых решений родовых тяжб, Абай неоднократно прощал людей, даже вредивших ему. Абай не на словах, а реально показал пример бережливости и рациональности, когда отказался провести многолюдные поминки в честь своего отца Кунанбая в масштабе трех жузов, за что родичи его и соплеменники его осмеяли и осуждали.



Вообще, говорят, Абая хоронили всего около 10 (!) человек из его ближайшего окружения: жены, дети, пара близких родственников, мулла. Вы только подумайте: великого Абая провожали в иной мир всего 10 казахов, а остальные оставили его! А теперь восхваляют его и возносят до небес. Такова испорченная поздняя ментальность казахов, что гения могли считать "чокнутым", борца за Справедливый Казахстан (Абая) окрестили хвастуном и выскочкой.



И каков был у нас механизм профанации Абая? Вместо того, чтобы самим жить и требовать от других жить по заветам Абая (избегать "пяти пороков" и т.д.) почитание Учителя сводилось к тому, что сразу начинали восхвалять его самого, ставить памятники Абаю, называть города и школы, петь хором его песни и стихи (при этом на его заветы плевали, в жизни все делали наоборот).. Вот что значит подмена морали и совести разговорами о совести и морали, призывами, комплиментами. Конечно, разговоры, исследования тоже нужны, и стихи тоже надо читать, но тут же надо подтверждать свою приверженность идеологии Абая реальными поступками.



Чтить Абая на самом деле означает выполнять его волю, его завещание, стараться не быть похожими на тех плохих казахов, которых ненавидел Абай. Работать над собой, научиться стыдиться, не совершать преступления, не воровать, не лгать и т.д. Это и есть жить по-абаевски, быть достойными потомками Абая. У нас, например, любят смеяться над Туркменистаном. На самом деле многие вещи они делают лучше и эффективнее нас, может и выглядит это немного наивно или традиционно. Например, они подходят к человеку и говорят: "зачем ты куришь, брось сигарету! Наши предки, Махтумкули (тот же, что для нас Абай - Н.Н.) не делали такое! (т.е. не курили). Вот так они оздоравливают нацию, и нация действительно морально и физически у них более здоровая, чем наша. А интеллект и знания всегда приложатся, была бы мораль и совесть. Все мудрецы говорили, что нравственность, этика - и самое сложное, и самое важное, тот корень, от которого произрастает национальный характер, зависит благополучие и будущее…



Да, очень сложно вычислить или подвести под какой-то формальный современный критерий при подборе и расстановке кадров моральный, человеческий фактор, так чтобы не допустить "забалтывания" выстраданной народом идеи Нового Казахстана, своей трескотней, отчетами и пламенными речами, двойной моралью. Над этим надо серьезно думать, искать новые механизмы и способы (юридические и общественные) отделения людских нравственных "зерен" от безнравственных "плевел". Универсального и эффективного детектора лжи еще не изобрели, совесть невозможно сфотографировать, измерить в каких-то единицах, доказать наличие или отсутствие. Поэтому и говорили казахи-предки: "адам аласы ішінде" . Хотя у нас было развито учение Кісітану - народная психология, также считалось, что многое скажет опыт, наблюдение за поведением, делами, словами людей, также репутация человека в его окружении ( в целом считалось, что народная молва не бывает пустой).



Другой пример, из своего опыта в системе науки и образования РК. Так повелось в этой сфере, что по формальным критериям ученой степени, научным публикациям, всяким Scopus, индекс Хирша и пр. людей назначают тайными научными экспертами по проверке проектов, отчетов и т.д., включают в состав различных ННС, комитетов науки и пр., но никто не думает о том, чтобы при подборе экспертов каким-то образом учитывать и моральный облик, уровень порядочности, психологические характеристики. Независимые эксперты или судьи - это все взято из западной системы, но в нормально развитых странах Запада и Востока быть образованным- это уже автоматически означает быть порядочным и справедливым (за редким исключением), но у нас такой гарантии нет, т.к. мы имеем дело, извините, с испорченным в плане ментальности и морали человеческим материалом. А вот интеллект у них может зашкаливать, формально они все - "білімді", "оқыған" и пр., не к чему придраться. Вот почему Аль Фараби сказал, что знания и образованность без морали и воспитания души (тарбие) - это опасная вещь.



Никто не знает из-за бюрократизма и громоздких процедур, что и как эти "независимые" эксперты химичат с заявками на конкурсы, ставят и подсчитывают какие-то баллы, тайно голосуют. Неизвестно, что в головах и душах этих вроде бы маститых ученых: субъективизм, зависть или агрессия, трайбалисты они или не трайбалисты, феминистки или исламофобы, русофобы или казахоненавистники? На самом деле все авгиевы конюшни, всех ведомств и инстанций должны быть очищены в государстве и созданы новые механизмы предупреждения "забалтывания" и профанации идеи Новый Казахстан! Буквально недавно, мы, ученые-гуманитарии, снова подали заявки на конкурс для госфинансирования свои ценные научные идеи (кстати, имеющие прямое отношение к идеологии, к психо-ментальной коррекции, к возрождению национального кода и т.д.). И очень надеемся, что при Новом Казахстане не повторятся старые сценарии, что мир науки Казахстана все же не без справедливых людей…



Современная либерально-демократическая система изгнала критерий морали из организации государственной жизни, считая, что это частный вопрос, в целом, исходя из посыла, что этика - это само собой разумеющееся условие, регулируемое моральными кодексами, механизмами общественного мнения. Конечно, это долгий разговор, если копаться в истории и судьбах цивилизации. Мы лишь хотим сказать, что на самом деле западные европейцы и американцы коллективно, в своем подсознании по инерции имеют сильный христианский код, еще не исчерпанный моральный потенциал, идущий из этнической памяти этих народов, сами того не осознавая. Это и есть та протестантская этика, которая рука об руку шла с капитализмом, создавая эти динамичные общества, о роли которого так ярко и доказательно писал Макс Вебер.



Не надо верить сказке, будто мировой триумф Америки, западного мира был без морали и религии! Даже у истоков величия США лежит крепкая вера и безупречная нравственность колонистов-баптистов (первые колонисты были не золотоискатели, как нам внушали, а верующие пассионарии). Честность, совестливость, практическая вера, благотворительность, скромность, трудолюбие, крепкие семейные узы и др. - такие черты прививал веками христианский протестантизм. Поэтому если брать в целом, западные люди, европейцы - честны и порядочны, им даже в голову не приходят такие интриги, грязные мысли и поступки, которые обычны для нашего общества, даже в среде ученых и интеллигенции. Мы потеряли особенно за Советский период свой код, свой "протестантизм", практическую облагороженную исламскую веру, которую готовили сделать моральным фундаментом казахского капитализма, для восточной модели модернизации Абай, Шакарим, алаш-ордынцы. Но им не дали довести дело до конца.



На самом деле все успешные и цивилизованные народы были подключены к духовным кодам мировых религий, и это реально работало и работает. Это все те же "старые и добрые парни" : Конфуций и Будда, Иисус и Мухаммед. А не иные рукотворные и вымышленные идолы, идеологии и конструкции, "измы". Единственное, что неправильно: позже Запад внушил всем, будто мораль, секс, религия и многое другое - это якобы личное дело каждого, при этом не желая признать, что помимо всего прочего, на свете бывают деморализованные, вышедшие из векового рабства или атеизма народы, с расшатанной коллективной психикой, с утраченной этнической памятью. Таким этносам и странам как раз следовало дать немного времени и возможности чтобы вспомнить, возродить традицию, вообще, хорошенько обдумать, творчески синтезировать новое и старое, прежде чем окунуться в бушующий, нивелирующий океан глобализации.



Абстрагируясь от морали, религии, западные страны в то же время тайно и явно сохраняют очень даже многое из своей вековой традиции: элита учится у них в католических университетах, в гостиницах в тумбочках везде лежат Библии, аристократки, Кейт Миддлтон и другие рожают в госпиталях, носящих имя Святой Марии... В закрытых частных школах для детей лордов и высшей политической элиты детей и подростков воспитывают в духе средневекового аскетизма и даже разрешают телесные наказания, но при этом на весь мир трубят о "правах детей", о "свободе" вообще. Не говоря об евреях, этом замечательном народе, которые если брать в целом, до сих пор во всем мире дорожат своими моральными запретами из Писаний. Есть мнение, что своей уникальной роли, мировому лидерству в науке, в современной цивилизации евреи обязаны своей крепкой вере и традиционной нравственности, соблюдению ритуальной чистоты, воздержания, строгому воспитанию детей и женщин.



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук. Источник - ЦентрАзия

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