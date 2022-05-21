Где обитают заказчики дестабилизации обстановки в ГБАО? - А.Гершен

16:17 22.05.2022

Где обитают заказчики дестабилизации обстановки в ГБАО?



В средствах массовой информации в последние дни тематика обострения обстановки во второй декаде мая в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана стала одним из наиболее освещаемых. Особые усилия в этом деле отмечаются со стороны журналистов "Радио Озоди" и их коллег, дано известных как западные грантополучатели. Содержание их публикаций абсолютно не соответствует действительному положению дел, но представляет практический интерес в плане выяснения намерений их заказчиков.



Так, согласно официальным данным, 18 мая правоохранительные органы Таджикистана провели антитеррористическую операцию на международной трассе Душанбе-Хорог-Кульма, в ходе которой в Рушанском районе задержано 114 членов террористической группы задержаны, еще 8 находятся в розыске, ликвидированы 8 боевиков, еще 11 ранены. Изъято 24 автомата Калашникова, 5 пистолетов-пулеметов, 18 пистолетов различных марок, 4 винтовки ТОЗ-18, 11 ручных гранат Ф-1, 86 коктейлей Молотова, 3 кг тротила, 15 радиоприемников и 53 телефона.



Между тем, независимо от изъятого оружия и полученных в ходе антитеррористической операции вещественных доказательств преступной деятельности задержанных лиц, в материалах "Радио Озоди" и действующих в связке с ней проплаченных западными спецслужбами представителей "независимой" прессы при освещении событий в ГБАО Таджикистана используются понятия "мирное гражданское общество", "неформальны лидеры", "антиправительственные митинги" и т.д.



Кому и зачем это нужно точно и предельно ясно раскрывает в своих исследованиях Алексей Глобов: "Как показывают события последних десятилетий, все большее распространение в качестве средств реализации долгосрочных целей Запада получают механизмы инициирования "цветных революций" и террористической дипломатии. При этом, анализ мировых политических процессов свидетельствует о качественно новом этапе геополитического противоборства ведущих держав за передел сфер влияния. Конфронтация Запада и России имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Для Запада, претендующего на статус единственного регулятора системы международных отношений, основными геополитическими конкурентами остаются Россия и Китай.



Стратегия деятельности Запада в Афганистане указывает на предстоящее распространение "афганского синдрома", т.е. состояния управляемого хаоса, на территорию Центральной Азии, как региона, непосредственно граничащего с Китаем и Россией и в географическом плане наиболее удобного для реализации против них разведывательно-подрывных акций.



В силу особенностей геополитического местоположения Таджикистан подвергается наибольшей опасности, поскольку имеет самую протяженную уязвимую высокогорную границу с Афганистаном, одновременно граничит с взрывоопасным регионом Китая - СУАР, а также с проблемной Ферганской долиной, в любой момент способной стать катализатором процессов нестабильности по всей Центральной Азии…



Соответственно, если эти апробированные технологии будут применены вновь, то в ближайшее время Афганистану в рамках новой стратегии уготована роль плацдарма США и их западных союзников для осуществления многоходовых комбинаций по ведению подрывной деятельности против главного геополитического противника - Китая, а также сохраняющей свою мощь и международное влияние России. В таком случае будет сделано все, чтобы Центральная Азия утратила способность выступать в качестве "буферной зоны" для названных государств и превратилась бы исключительно в транзитную территорию на пути экспансии терроризма, наркотиков и нестабильности…".



С учетом изложенного, Глобов А. в качестве наиболее вероятных сценариев разжигания деструктивных процессов в Центрально-Азиатском регионе указывает на возможную провокацию локального вооруженного конфликта между центральноазиатскими странами, а также подстрекательство к массовым беспорядкам и нагнетание протестного потенциала в проблемных регионах того или иного государства Центральной Азии.



В контексте изложенного, происходящее сегодня в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана приобретает особое значение. Об этом свидетельствует и тот факт, что один из криминальных авторитетов ГБАО откровенно признавался, что к нему неоднократно обращались из-за рубежа с предложениями организовать смуту в области, но он дал категорический отказ. В этой связи в другом свете представляются истинные причины того, что за последние годы в г.Хорог ГБАО были реализованы несколько крупномасштабных вооруженных провокаций, которые в результате эффективных мер правоохранительных структур и органов исполнительной власти удалось локализовать и нормализовать обстановку.



В происходящих сегодня процессах западными спецслужбами перед подконтрольными им представителями СМИ поставлена очевидная задача - максимально содействовать дестабилизации обстановки в ГБАО, ее искаженному освещению в мировом информационном пространстве. И абсолютно права Назира Махмудова, которая в своей статье "Спекуляции на памирской теме", опубликованной на сайте "ЦентрАзия", характеризуя личности указанной категории "независимых" журналистов, отмечает: "Они абсолютно не владеют реальной ситуацией и, как писал великий классик, "страшно далеки от народа", не знают реального положения дел на родине, так как давным-давно ее покинули.Где вы теперь, все эти мамадшоевы, саркоровы, джони, вазирбековы, вазировы и прочие, которые, в силу своего непрофессионализма были невостребованы дома?Кто приютил и кормит всех вас сегодня, заставляя поливать грязью свое Отечество, свой прежний дом, тех, кто вас выкормил, выучил, и воспитал, хотя не очень хорошо и патриотично?Известно кто! Например, Марата Мамадшоева прикормила IWRR, Саркорову - BBC, остальные с потрохами продались "Свободе"".



В происходящем ныне в ГБАО по настоящему больно за простых одурманенных лидерами ОПГ жителей. Не осведомленные в истинных фактах молодые люди, рекрутируемые местными криминальными авторитетами, по зову земляческой солидарности, полностью захваченные лишь эмоциями, на которых и играют преступники, выходят митинговать. И одураченные местными "криминальными боссами" даже не задумываются, что на самом деле их руками преступники-головорезы, направляемые тонкой игрой враждебных зарубежных спецслужб, совершают тяжкие преступления, за которые они сами никогда не ответят. А те, кто собрался "братской толпой на поддержку" якобы "хороших парней", своими необдуманными действиями навлекают кровь и горе на себя и свои семьи, судьба которых местному криминалитету, который их призвал "на подмогу", глубоко безразлична.



Очевидно, что многие, совершенно не понимают сути происходящего, не осознают той пропасти, в которую их пытаются столкнуть руками местного криминалитета законспирированные внешние враждебные силы. Стоит одуматься и здраво оценить все происходящее вокруг, сдернув пелену обмана и лжи, которой их окружили преступные элементы, называющие сегодня себя их земляками, призывающие на противоправные и антиконституционные действия, а завтра, получив от загранзаказчиков свое, уйдя от ответственности, они забудут всех неразумно последовавших их призывам.



Эксперт Центрально-Азиатского регионального института "Eastern analytics"

Алексей Гершен