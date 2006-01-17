Таджикистан. Кем был Мамадбокиров Мамадбокир? - "Сипар"

00:01 23.05.2022

Кем был Мамадбокиров Мамадбокир?



22 мая, в 17:30 часов в махалле Хороги боло города Хорога в результате внутренних разборок криминальных групп был убит главарь организованной преступной группы махалли Бархоруг Мамадбокиров Мамадбокир Карамалишоевич. По данному факту Прокуратурой области проводится предварительное расследование.



Мамадбокиров Мамадбокир Карамалишоевич, родился 10 октября 1963 года, уроженец Хорога, проживал по улице Иджубова дом 59.



Мамадбокиров открыто нарушил статью 1 Закона Республики Таджикистан "О борьбе с организованной преступностью" и статью 39 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, а также создал организованную преступную группу в микрорайоне "Хороги Боло", совершил ряд тяжких, особо тяжких преступлений, а также преступления террористического характера.



Сотрудничал с террористическо-экстремистскими организациями. В частности, по заданию беглых главарей ТЭО Партия исламского возрождения спровоцировал массовые беспорядки. Мамадбокиров М.К. получал от исламистов через Алима Шерзамонова крупные суммы денег за организацию массовых беспорядков, а также за дестабилизацию обстановки в Хороге и в прилегающих районах.



Мамадбокиров М.К. имел в своем распоряжении большое количество оружия и боеприпасов. Организовал несколько убийств и массовые беспорядки. Например, 25 ноября 2021 года по поручению Мамадбокирова М.К. на центральной площади Хорога было роздано огнестрельное оружие. По его прямому распоряжению были совершены вооруженные нападения на административные здания и правоохранительные органы. Уничтожил государственное имущество.



Мамадбокиров М.К., воспользовавшись нейтралитетом и бездействием некоторых жителей Хорога, собрал вокруг себя их детей, молодых людей с ограниченным кругозором и мировоззрением и вложил в их сознание преступные идеи.



На протяжении многих лет его преступные действия были направлены против правовых основ конституционного строя, на оскорбление госорганов, воспрепятствование деятельности госструктур, разжигание чувства местничества, организацию беспорядков, акций протеста и митингов, создание угрозы жизни граждан, хулиганство, захват заложников, создание преступной организации и воспрепятствование расследованию уголовных дел.



Мамадбокиров М.К. постоянно избегал уголовного преследования. Вооружив заблудшую местную молодежь, организовал круглосуточное дежурство. Несколько раз блокировал международную автодорогу Кулма-Мургаб-Хорог, тем самым нанес экономике страны ущерб на миллионы сомони.



Мамадбокиров Мамадбокир обвиняется в совершении следующих преступлений:



1. Уголовное дело №51 по статье 2041 ч.2 (Оказание сопротивления представителю власти) УК РТ возбуждено в 1995 году.



2. Уголовное дело №38 по статьям 138 (Изнасилование), часть 2 и 328, часть 2 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РТ возбуждено 17.01.2006 года.



3. Уголовные дела №8 и №9 по статьям 186 часть 1 (Бандитизм), 249 часть 3 (Разбой), 199 часть 3 (Хищение оружия) и 255 часть 1 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб) Уголовного кодекса Республики Таджикистан возбуждены 14 августа 2008 года.



4. Уголовное дело по статье 237, ч. 3, п. "а" (Хулиганство) УК РТ возбуждено 09 декабря 2009 года.



5. Уголовное дело №19215 по ст. 104 ч. 2, п. "а", "б", "к", "и" (Убийство), 186 (Бандитизм), 187 п. 2 (Организация преступного сообщества), 195, п. 3 (Незаконнон ношение оружия), 199, п. 2. 4 п. "а", "б" (Угроза в отношении сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих) и 329 ч. 2 (Угроза в отношении сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих) УК РТ.



6. Уголовное дело по статьям 104 (Убийство), 391 (Злоупотребление властью), 237, часть 3 (Хулиганство), 181, часть 3 (Захват заложников) и 186, часть 1 (Бандитизм) УК РТ возбуждено 26.07.2012 года, Мамадбокиров М.К. объявлен в розыск.



7. Уголовное дело №19216 по ч.2 ст.160 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетирование)УК РТ возбуждено 14 августа 2012 года.



8. Уголовное дело №93338 по статье 328 ч.1 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РТ возбуждено 01.04.2015г.



9. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 345 (Воспрепятствование осуществлению правосудия) УК РТ.



10. Возбуждено уголовное дело по статье 237, ч.2, п. "в" (Хулиганство) УК РТ.



11. Уголовное дело №31759 по части 1 статьи 328 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РТ возбуждено 14 января 2019 года.



12. Уголовное дело №19998 по статье 330 часть 1 (Публичное оскорбление представителя власти при исполнении его служебных обязанностей) УК РТ возбуждено 3 июня 2019 года.



13. Уголовное дело 7527534 по ст. 330 ч. 1 (Публичное оскорбление представителя власти при исполнении его служебных обязанностей) и 237 ч. 2, п. "б, в" (Хулиганство) УК РТ возбуждено 15.11.2021 г.



14. Уголовное дело №27535 по статьям 255 ч.1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 328 ч.1 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РТ возбуждено 17 ноября 2021 года.



15. Уголовное дело №19974 по статьям 182 ч.3, п. "а" (Захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи), 187 ч. 1 и 2 (Организация преступного сообщества (преступной организации)), 189 ч. 3, п. "а" и 248 ч. 3, п. "в" УК РТ возбуждено 22 августа 2018 года.



16. Уголовное дело №28662 по статье 237 часть 3 пункт "а" (Хулиганство) УК РТ возбуждено 10.10.2018г.



17. Уголовное дело №31752 по статьям 189, частью 3, пунктом "а" (Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды) и 188, частью 1 (Массовые беспорядки) УК РТ возбуждено 07.01.2019 года



18. Уголовное дело №31757 по статьям 330, частью 1 (Оскорбление представителя власти) УК РТ возбуждено 10.01.2019 года.



19. Уголовное дело №31760 по статьям 137, частью 1 (Публичное оскорбление Президента Республики Таджикистан или клевета в его адрес) УК РТ возбуждено 14.01.2019 года.



20. Уголовное дело №31765 по статье 330, частью 1 (Оскорбление представителя власти) УК РТ возбуждено 04.02.2019 года.



21. Возбуждено уголовное дело №28226 по статьям 237 ч.2 п. а (Хулиганство), 328 ч.2 (Применение насилия в отношении представителя власти) и 330 ч.1 (Оскорбление представителя власти) УК РТ 01.02.2021.



22. Уголовное дело №27241 по ст.330 ч.1 (Оскорбление представителя власти) и 328 ч.2 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РТ возбуждено 01.04.2021г.



23. Уголовное дело №37100 по статьям 147, часть 2, пункт "а" (Нарушение неприкосновенности жилища), 328, часть 2 (Применение насилия в отношении представителя власти), 330, часть 1 (Оскорбление представителя власти) и 189, часть 2, пункт "б" (Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды) УК РТ возбуждено 31.01.2022.



24. Уголовное дело 737103 по статье 328 ч.1 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РТ возбуждено 04.02.2022г.



25. Уголовное дело 737104 по статье 330, часть 1 (Оскорбление представителя власти) УК РТ возбуждено 04.02.2022.



26. Уголовное дело 737105 по статье 328 ч.1 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РТ возбуждено 04.02.2022г.



27. Уголовное дело 737106 по статьям 195, часть 1 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 328, часть 1 (Применение насилия в отношении представителя власти) и 345, часть 1 (Воспрепятствование осуществлению правосудия, производство дознания и предварительного следствия) УК РТ возбуждено 05.02.2022.



28. Уголовное дело №37107 по статье 330 ч.1 (Оскорбление представителя власти) УК РТ возбуждено 05.02.2022г.



29. Уголовное дело №37108 по статье 334 ч.1 (Самоуправство) УК РТ возбуждено 05.02.2022г.



30. Уголовное дело №37111 по статье 330, часть 2 (Оскорбление представителя власти) и 346, часть 2, пункты "а", "в", "г" (Заведомо ложный донос) УК РТ возбуждено 10.02.2022.



31. Уголовное дело №37121 по статье 330 ч.1 (Оскорбление представителя власти) и 328 ч.1 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РТ возбуждено 20.03.2022.



32. Уголовное дело №37131 по статье 187 ч.1 (Организация преступного сообщества (преступной организации)) УК РТ возбуждено 30.04.2022.



33. Уголовное дело №37131/2 по статье 160 ч.2 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетирование) УК РТ возбуждено 18.05.2022г.



34. Уголовное дело №37131/3 по ст. 179 ч. 3 п. "а" (Терроризм), 3072 ч. 1 (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан) УК РТ возбуждено 19.05.2022.



В рамках расследования каждого уголовного дела прокуратурой Горно-Бадахшанской автономной области Мамадбакирову Мамадбакиру была официально направлены повестки в следственные органы. Но каждый раз, игнорируя повестки, он не являлся в органы дознания.



Преступное мировоззрение Мамадбокирова М.К. привела к тому, что он вступил в конфликт со своими преступными соучастниками. В ходе конфликта Мамадбокиров М.К. и несколько его товарищей по команде были застрелены из огнестрельного оружия, и последний был убит.



Центр журналистских расследований "Сипар"