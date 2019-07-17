Бродячего казоппика Ураза Джандосова усыновили советником Минцифры

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11:41 23.05.2022
КазСМИ сообщают о новом назначении нестареющего "борца" с режимом от казахстанской псевдо-оппозиции О.Джандосова. он теперь пристроен внештатным советником к Министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б.Мусину
ДЖАНДОСОВ (ЖАНДОСОВ) Ораз Алиевич
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[26.10.1961 - ..]
Ораз Алиевич Жандосов родился 26 октября 1961 года в г. Алматы. Закончил экономический факультет и аспирантуру Московского Государственного Университета имени М. Ломоносова. По специальности экономист-кибернетик.
Работал младшим научным сотрудником Института экономики Академии наук Казахской ССР, консультантом, заведующим отделом Совета экономических консультантов Высшего экономического Совета при Президенте РК. С октября 1992 года по январь 1993 года был заместителем Председателя, председателем Национального Агентства по иностранным инвестициям при министерстве экономики - первым заместителем министра. С декабря 1993 года по января 1996 года - первый заместитель Председателя Национального Банка РК. С января 1996 года по февраль 1998 года Председатель Национального Банка РК.
С февраля 1998 года по январь 1999 года был первым заместителем Премьер-Министра РК- Председателем Государственного комитета РК по инвестициям. С января 1999 года по октябрь 1999 года - заместитель Премьер-Министра - Министр финансов РК. С ноября 1999 года по декабрь 2000 года - Президент ОАО "KEGOC" (Казахстанская компания по управлению электрическими сетями). С декабря 2000 года по ноябрь 2001 года - заместитель Премьер-Министра РК, с декабря 2001 года по сентябрь 2002 года работал Председателем Совета Ассоциации финансистов. С декабря 2001 года по декабрь 2002года - партнер "Сана-консалтинг", с марта 2002 года по настоящее время - сопредседатель Демократической партии Казахстана "Ак жол".
С января по июнь 2003 года - помощник Президента РК по экономическим вопросам, с июня 2003 года- Председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. В июле 2004 года освобожден от занимаемой должности.
директор Центра экономического анализа "Ракурс" (=2010-22=)
С 2 июня 2016 - член Совета директоров - независимый директор акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
+ с 17.07.2019 - член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан
+ с 16.01.2022 - член попечительского совета Общественного фонда "Қазақстан халқына"
с 23.05.2022 - внештатный советник главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
супруга - Гульнара, дочери - Айша и Сауле, сын - Нуржан.