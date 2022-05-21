Ищи кому выгодно. Что происходит в ГБАО? - Ильхом Авазов

14:14 23.05.2022

Ищи кому выгодно. Что происходит в ГБАО?



Сегодня озвучивается несколько версий причин, происходящих в ГБАО событий. И каждый трактует их так, как ему заблагорассудится. В криминалистике основным постулатом к раскрытию преступлений является знаменитая фраза "CUI PRODEST" - "ищи, кому это выгодно". Она годится и в нашем случае, чтобы понять, кто именно заинтересован в дестабилизации социально-политической обстановки в названном регионе, кто за всем этим стоит, кто оплачивает и руководит процессом, кому подчиняются исполнители-марионетки.



Известно, что нынешние тревожные события в Хороге, Рушане, Рошткале - не новость. Вместо того, чтобы честно трудиться на благо родного края, имея хотя и небольшой, но стабильный доход, немало местных жителей предпочитают ждать гуманитарную помощь и гранты от иностранных спонсоров. От Ага Хана IV, не прилагая собственных усилий. К большому сожалению все они также проигнорировали, более того - плевать хотели на обеспокоенность своего духовного наставника Ага-Хана IV, выразившего обеспокоенность напряженной ситуацией в Хороге, который просил их придерживаться закон. При этом конструктивные действия правительства РТ и вложенные в эту область миллиарды из госбюджета как бы не замечаются и игнорируются. Не говоря уже о простом человеческом "спасибо". При этом действия властей и правоохранительных структур жестко критикуются по любому поводу. Зато внимание и поддержка заокеанских благодетелей преподносится как нечто сверхъестественное, как манна небесная. Но просто так ничего с неба не падает, а сыр в мышеловке бывает бесплатным только для второй мыши. Дураку понятно, что все эти зарубежные фонды, МНО и НПО помогают бандформированиям не за их красивые глаза. Помнится, одна западная дама также раздавала бесплатное печенье на украинском майдане. Известно, как плачевно это закончилось. Есть множество других примеров, где после заботливого участия западных организаций под ширмой благотворительности и строительства демократии, защиты прав и свобод, начинались хорошо скоординированные вооруженные погромы или наоборот "управляемый хаос" с целью - сменить неугодную Западу власть в конкретной, отдельно взятой стране, на устраивающий его режим (Сирия, Ирак, Украина, Белоруссия, Казахстан, Афганистан). Кто следующий?



Причем делается это с наименьшими затратами, руками самих же жителей этих стран. Им только нужно в этом совсем немного помочь. Подтолкнуть. Научить. Подкупить. Подкормить. Пообещать. Раздать наркотики. И дело сделано. Как говорится, недорого и сердито. Мы являемся свидетелями такого сценария, который даже переписывать не надо. Что сгодилось для названных стран, пригодиться и для ГБАО. Участники драмы все те же: криминальные элементы, экстремисты, террористы, обиженные и недовольные жизнью люмпены. А в Хороге их, к сожалению, не мало.



Как показали майские события с.г., произошло сращение ОПГ с террористами. Несанкционированные митинги и протесты переросли в открытую вооруженную террористическую агрессию против сотрудников правоохранительных органов, чья автоколонна была расстреляна бандитами. Террористы нашли для себя достойных компаньонов. Профессионалов. Только в прошлом году члены ОПГ совершили на территории ГБАО более 700 преступлений различной тяжести. В том числе, незаконный оборот и контрабанда драгоценных камней, наркотиков, оружия, вооруженное сопротивление правоохранительным органам.



Именно поэтому, на этот контингент, их опыт и криминальный талант делают ставку в своей игре, как иностранные МНО, так и ТЭО ПИВ, которых привлекает в криминалитете Хорога агрессивность, протестный потенциал, амбиции, жажда наживы, склонность к безделью, этническая обособленность (по их словам, "исключительность"). А главное - низкий интеллектуальный коэффициент (IQ) и необразованность. Как, например, у борца Чоршанбиева и члена ОПГ Аловатшоева. Такими легко потакать, направляя на указанную цель. Без участия преступных элементов не обошлось и в современных цветных революциях (в странах СНГ, на арабском Востоке). Недаром во время революционных катаклизмов новая власть первым делом открывает двери тюрем и объявляет амнистию. К сожалению, в Хороге многие преступники пока ни в тюрьме, поэтому их и выпускать для этого не придется. Заинтересованные лица поддерживают их криминально-романтический образ, превращая из матерых уголовников в борцов за свободу и справедливость. Члены преступных группировок г.Хорог 15 раз попадали под амнистию, последние 14 лет, начиная с 2008г. Государство выдало им многотысячные кредиты, чтобы они смогли вернуться к мирной жизни. Но преступники не встали на путь исправления, а кредиты, отнятые у народа, были вложены в наркобизнес. До сих пор на многих из них "висят" огромные банковские долги, которые они так и не отдали.



За последние 10 лет - 1855 единиц оружия, притом разного типа и способа применения, начиная с мелкого калибра до группового назначения (пистолеты, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, ракетные снаряды, боеприпасы, амуниция) были изъяты у членов преступных групп области. Возникает вопрос откуда и каким образом удается главарям ОПГ собрать такой арсенал? За этот же период изъято почти 3000 кг наркотических веществ. В городе Хороге насчитывается по состоянию на май 2022 года - 2 300 наркомана, "благодаря подарку населения" со стороны ОПГ.



Поэтому не дремлет и Кабири (главарь ТЭО ПИВ) направивший членам памирских ОПГ, координируемых У.Мамадшоевой и ее бывшим мужем Х.Холбашовым, $13 000 для дестабилизации обстановки в Хороге и Рушане, которые передали М.Мамадбокирову. По признанию У.Мамадшоевой, она и Холбашев являлись кураторами террористической акции в мае с.г. С целью координации совместных действий, она также встречалась с сотрудниками иностранной спецслужбы, в частности с О.Грачевым, консультировавшим ее в данном направлении. За последние три месяца она получила от иностранных спецслужб более 380 тыс. сомони.



По вине ОПГ обстановка в г. Хороге остается напряженной. И это именно в г.Хороге. Что, естественно, отрицательно влияет на морально-психологический климат, снижение уровня культуры, образованности и нравственых ценностей местного населения, особенно молодежи. Что также на руку иностранным недоброжелателям и экстремистам. Так как вовлечь в заблуждение, в свои игры и руководить им легче таким податливым материалом, чем управлять грамотными людьми с высоким самосознанием и самооценкой.



Если посмотреть на цепочку событий, происходящих в Хороге и Рушане, которые вечно не довольны действием властей, требующие непонятной свободы и справедливости, становиться понятно, что почему это не происходит других районах области - Дарвазе, Ванче, Шугнане, Мургабе и Ишкашиме, где люди привыкли труду, к размеренной жизни и обстановка как была спокойной, так и остается по сей день.



Ильхом Авазов,

аналитик Центра "Горные витязи"