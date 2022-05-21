 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.05.2022
15:02  Как криптовалюта исчезла без следа
15:00  Националистический тупик. Какой подход возьмет верх: "Казахстан для казахов" или "братья навек"?
14:14  Ищи кому выгодно. Что происходит в ГБАО? - Ильхом Авазов
13:47  Итоги битвы за Мариуполь, - С.Марков
12:42  КазРеформы. Политическое реформирование и конституционные поправки, - Г.Илеуова
12:39  Братство конца: кто зарабатывает на страхе апокалипсиса
12:36  Железная хватка агрессоров на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин

11:54  Прекращен импорт российской электроэнергии в Прибалтику
11:41  Бродячего казоппика Ураза Джандосова усыновили советником Минцифры
11:33  В Казахстане незаконно бастует Теректинский ГОК, - верещат его владельцы
11:30  Аппаратное болото KZ генерирует только "белый шум", - Данияр Ашимбаев
10:22  Антиталибский "Фронт" активизировался в Панджшере
09:43  В Чуйской области КР задержаны лидер и активные члены запрещенного движения "Йакын Инкар"
09:40  В Кыргызстане 21 религиозная организация признана экстремистско-террористической (список)
09:09  Новороссия – край с непростой судьбой, - Дм.Фоменко
09:07  Как долго Турция сможет противостоять расширению НАТО на север, - Д.Минин
08:55  Россия и Турция могут начать торг вокруг сирийской границы, - И.Субботин
08:38  Хокимом узбекского Ангрена стал Алишер Райимов
00:34  Невидимая битва. Мир биоэкотехнофашизма и его лоббисты, - Андрей Фурсов
00:30  Что ждет ЕС без поставок электроэнергии из России, - В.Воронов
00:28  Непокоренный Памир: из-за чего в Таджикистане вспыхнули протесты? - К.Логинова
00:17  Британия становится европейским лидером по приближению к нищете
00:12  Уроки казахского. Запад пытается дотянуться до России через ЦентрАзию, - О.Фаличев, В.Сергеев
00:09  Байден набросит на Моди рыболовную сеть, - В.Скосырев
00:07  Казахстан превращается в стратегического партнера США..., - В.Панфилова
00:01  Таджикистан. Кем был Мамадбокиров Мамадбокир? - "Сипар"
00:00  БандерЛяхи. Польша и Украина решили стать "сестрами", - Рафаэль Фахрутдинов
Воскресенье, 22.05.2022
22:50  Война элит. Реальность ускользает от понимания, - "НГ"
16:17  Где обитают заказчики дестабилизации обстановки в ГБАО? - А.Гершен
14:52  На родине заставляли выходить замуж. Кыргызстанка о решении переехать в Италию
14:45  "Иллюзия Большой стратегии", - Ричард Ханания (рецензия)
14:44  КазМор. В Атырауской области установили причины массовой гибели скота
14:42  Новый "Белый дом" для Садыра Жапарова. Что о строительстве думают кыргызстанцы
14:40  Узбекистан продал Ферганский нефтеперерабатывающий завод за $100 млн
14:38  Ядерное оружие и ядерная война: распространение и обладание, - Роберт Легвольд
14:37  Мариуполь, "Азовсталь": Куда подевались натовские генералы?
14:20  Сколько протянет Украина и чем грозит расширение НАТО - Крашенинникова
14:06  Байден вплотную занялся Азией и передал привет Ким Чен Ыну, - Ренат Абдуллин
13:50  The Telegraph: ВОЗ созывает экстренную встречу из-за вспышки оспы обезьян
13:49  "Жовто-блакитный" терроризм, - Яков Выговский
13:44  Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнут уже этой осенью?
13:17  Будь готов! Обновленную Роспионерию возглавит лично Путин
12:57  Из-за роста цен на энергоносители выиграет азиатский регион
11:01  Украинский экс-депутат Навроцкий убил своих детей в Турции
00:35  Байден мобилизует азиатских союзников на противостояние Китаю и России, - С.Строкань
00:22  Как нам не заболтать идею Нового Казахстана? - Н.Нуртазина
00:20  Что происходит с ближним зарубежьем России из-за санкций Запада? - А.Савельев
00:17  В Алматинском СИЗО прошла экскурсия для госслужащих (видео)
00:15  Сын экс-спикера Казмажилиса Нигматулина освобожден от должности главы "КазМунайГаз-Аэро"
Суббота, 21.05.2022
20:51  Спекуляции на памирской теме, - Назира Махмудова
20:46  В Шымкенте во время футбольного матча на стадион прилетела крыша
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Ищи кому выгодно. Что происходит в ГБАО? - Ильхом Авазов
14:14 23.05.2022

Ищи кому выгодно. Что происходит в ГБАО?

Сегодня озвучивается несколько версий причин, происходящих в ГБАО событий. И каждый трактует их так, как ему заблагорассудится. В криминалистике основным постулатом к раскрытию преступлений является знаменитая фраза "CUI PRODEST" - "ищи, кому это выгодно". Она годится и в нашем случае, чтобы понять, кто именно заинтересован в дестабилизации социально-политической обстановки в названном регионе, кто за всем этим стоит, кто оплачивает и руководит процессом, кому подчиняются исполнители-марионетки.

Известно, что нынешние тревожные события в Хороге, Рушане, Рошткале - не новость. Вместо того, чтобы честно трудиться на благо родного края, имея хотя и небольшой, но стабильный доход, немало местных жителей предпочитают ждать гуманитарную помощь и гранты от иностранных спонсоров. От Ага Хана IV, не прилагая собственных усилий. К большому сожалению все они также проигнорировали, более того - плевать хотели на обеспокоенность своего духовного наставника Ага-Хана IV, выразившего обеспокоенность напряженной ситуацией в Хороге, который просил их придерживаться закон. При этом конструктивные действия правительства РТ и вложенные в эту область миллиарды из госбюджета как бы не замечаются и игнорируются. Не говоря уже о простом человеческом "спасибо". При этом действия властей и правоохранительных структур жестко критикуются по любому поводу. Зато внимание и поддержка заокеанских благодетелей преподносится как нечто сверхъестественное, как манна небесная. Но просто так ничего с неба не падает, а сыр в мышеловке бывает бесплатным только для второй мыши. Дураку понятно, что все эти зарубежные фонды, МНО и НПО помогают бандформированиям не за их красивые глаза. Помнится, одна западная дама также раздавала бесплатное печенье на украинском майдане. Известно, как плачевно это закончилось. Есть множество других примеров, где после заботливого участия западных организаций под ширмой благотворительности и строительства демократии, защиты прав и свобод, начинались хорошо скоординированные вооруженные погромы или наоборот "управляемый хаос" с целью - сменить неугодную Западу власть в конкретной, отдельно взятой стране, на устраивающий его режим (Сирия, Ирак, Украина, Белоруссия, Казахстан, Афганистан). Кто следующий?

Причем делается это с наименьшими затратами, руками самих же жителей этих стран. Им только нужно в этом совсем немного помочь. Подтолкнуть. Научить. Подкупить. Подкормить. Пообещать. Раздать наркотики. И дело сделано. Как говорится, недорого и сердито. Мы являемся свидетелями такого сценария, который даже переписывать не надо. Что сгодилось для названных стран, пригодиться и для ГБАО. Участники драмы все те же: криминальные элементы, экстремисты, террористы, обиженные и недовольные жизнью люмпены. А в Хороге их, к сожалению, не мало.

Как показали майские события с.г., произошло сращение ОПГ с террористами. Несанкционированные митинги и протесты переросли в открытую вооруженную террористическую агрессию против сотрудников правоохранительных органов, чья автоколонна была расстреляна бандитами. Террористы нашли для себя достойных компаньонов. Профессионалов. Только в прошлом году члены ОПГ совершили на территории ГБАО более 700 преступлений различной тяжести. В том числе, незаконный оборот и контрабанда драгоценных камней, наркотиков, оружия, вооруженное сопротивление правоохранительным органам.

Именно поэтому, на этот контингент, их опыт и криминальный талант делают ставку в своей игре, как иностранные МНО, так и ТЭО ПИВ, которых привлекает в криминалитете Хорога агрессивность, протестный потенциал, амбиции, жажда наживы, склонность к безделью, этническая обособленность (по их словам, "исключительность"). А главное - низкий интеллектуальный коэффициент (IQ) и необразованность. Как, например, у борца Чоршанбиева и члена ОПГ Аловатшоева. Такими легко потакать, направляя на указанную цель. Без участия преступных элементов не обошлось и в современных цветных революциях (в странах СНГ, на арабском Востоке). Недаром во время революционных катаклизмов новая власть первым делом открывает двери тюрем и объявляет амнистию. К сожалению, в Хороге многие преступники пока ни в тюрьме, поэтому их и выпускать для этого не придется. Заинтересованные лица поддерживают их криминально-романтический образ, превращая из матерых уголовников в борцов за свободу и справедливость. Члены преступных группировок г.Хорог 15 раз попадали под амнистию, последние 14 лет, начиная с 2008г. Государство выдало им многотысячные кредиты, чтобы они смогли вернуться к мирной жизни. Но преступники не встали на путь исправления, а кредиты, отнятые у народа, были вложены в наркобизнес. До сих пор на многих из них "висят" огромные банковские долги, которые они так и не отдали.

За последние 10 лет - 1855 единиц оружия, притом разного типа и способа применения, начиная с мелкого калибра до группового назначения (пистолеты, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, ракетные снаряды, боеприпасы, амуниция) были изъяты у членов преступных групп области. Возникает вопрос откуда и каким образом удается главарям ОПГ собрать такой арсенал? За этот же период изъято почти 3000 кг наркотических веществ. В городе Хороге насчитывается по состоянию на май 2022 года - 2 300 наркомана, "благодаря подарку населения" со стороны ОПГ.

Поэтому не дремлет и Кабири (главарь ТЭО ПИВ) направивший членам памирских ОПГ, координируемых У.Мамадшоевой и ее бывшим мужем Х.Холбашовым, $13 000 для дестабилизации обстановки в Хороге и Рушане, которые передали М.Мамадбокирову. По признанию У.Мамадшоевой, она и Холбашев являлись кураторами террористической акции в мае с.г. С целью координации совместных действий, она также встречалась с сотрудниками иностранной спецслужбы, в частности с О.Грачевым, консультировавшим ее в данном направлении. За последние три месяца она получила от иностранных спецслужб более 380 тыс. сомони.

По вине ОПГ обстановка в г. Хороге остается напряженной. И это именно в г.Хороге. Что, естественно, отрицательно влияет на морально-психологический климат, снижение уровня культуры, образованности и нравственых ценностей местного населения, особенно молодежи. Что также на руку иностранным недоброжелателям и экстремистам. Так как вовлечь в заблуждение, в свои игры и руководить им легче таким податливым материалом, чем управлять грамотными людьми с высоким самосознанием и самооценкой.

Если посмотреть на цепочку событий, происходящих в Хороге и Рушане, которые вечно не довольны действием властей, требующие непонятной свободы и справедливости, становиться понятно, что почему это не происходит других районах области - Дарвазе, Ванче, Шугнане, Мургабе и Ишкашиме, где люди привыкли труду, к размеренной жизни и обстановка как была спокойной, так и остается по сей день.

Ильхом Авазов,
аналитик Центра "Горные витязи"

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653304440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 мая 2022 года №899
- Маулен Ашимбаев: Эффективная молодежная политика – главный приоритет общенациональной повестки
- Алихан Смаилов: Импортозамещение – это отличная возможность для казахстанских производителей по развитию своего бизнеса
- Спикер Сената встретился с Председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая
- О дефиците идей
- Алихан Смаилов призвал страны СНГ объединить усилия в борьбе с ростом цен на продовольствие
- Вопросы повышения эффективности водной политики рассмотрели в Правительстве
- Ерлан Карин принял участие в работе X Конгресса политологов Казахстана
- Руководство Демпартии "Ак жол" и Международного отдела ЦК Компартии Китая обсудили вопросы межпартийного сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  