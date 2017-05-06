Погранслужбу Казахстана возглавил генерал Ерлан Алдажуманов

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23 мая 2022 Президент К.Токаев подписал распоряжение о назначении
АЛДАЖУМАНОВ Ерлан Ергалиевич
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[26.03.1966 - ..]
Родился в городе Семипалатинск, Восточно-казахстанской области. Казах.
окончил Высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского (1987).
Офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, пограничных отрядов, заместителя начальника Регионального управления, заместителя командующего пограничными частями Регионального управления.
С ноября 2014 - 2019 - Первый заместитель Директора - начальник Главного штаба Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.
Начальник Регионального управления "Оңтүстік" Пограничной службы КНБ Республики Казахстан (с 09.2019)
с 23 мая 2022 - заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Директор Пограничной службы.
Награжден орденом Мужества, орденом Айбын 2 ст. и медалями.
Генерал-майор (06.05.2017)