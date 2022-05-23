В Кишиневе арестован "пророссийский" экс-президент Додон

10:47 24.05.2022

Родился 18 февраля 1975 в селе Садова Каларашского района Молдавской ССР.



Имеет три высших образования. Окончил экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской академии экономических знаний, факультет экономического права Международного института менеджмента. Доктор экономических наук. С 24 сентября 2011 года - президент Федерации шахмат Молдавии.



Свободно владеет русским языком.



В Правительстве Молдавии

С мая 2005 по сентябрь 2006 года занимал должность заместителя министра экономики и торговли.



Указом президента Молдавии Владимира Воронина № 764 - IV от 18 сентября 2006 года назначен на должность министра экономики и торговли.



31 марта 2008 года указом президента Молдавии № 1592 - IV назначен на должность первого заместителя премьер-министра, министра экономики и торговли.



В Парламенте Молдавии

В 2009 году избран депутатом от партии коммунистов Молдавии (ПКРМ), как после выборов 5 апреля, так и после досрочных выборов 29 июля. На парламентских выборах 2010 года Игорь Додон вновь стал депутатом парламента по списку ПКРМ и членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.



Лидеры партии социалистов Молдавии Игорь Додон и Зинаида Гречаный. 2015 год

В июне 2011 года выдвинут кандидатом от Партии коммунистов на выборах генерального примара Кишинева, по итогам которых набрал в 1 туре 48,07 % голосов, во 2 туре - 49,40 % голосов[9], проиграв Дорину Киртоакэ. 4 ноября 2011 года вместе с депутатами парламента Зинаидой Гречаной и Вероникой Абрамчук покинул фракцию Партии коммунистов[10], а 23 ноября 2011 года присоединился к Партии социалистов Молдавии (ПСРМ).



18 декабря 2011 года на X съезде Партии социалистов Молдавии был избран председателем партии и пробыл им до победы на президентских выборах в 2016 году.



По результатам парламентских выборов 30 ноября 2014 года Партия социалистов под руководством Игоря Додона набирает 20,51 % голосов и формирует самую многочисленную фракцию в парламенте XX созыва. Не поддержав программу правления проевропейских партий, Партия социалистов перешла в оппозицию.



В ходе массовых антиправительственных демонстраций в Кишиневе в январе 2016 года Игорь Додон совместно с Андреем Нэстасе и Ренато Усатым координировал действия протестного движения и выступал в качестве одного из лидеров оппозиции на переговорах с представителями правящего большинства.



Президент Молдавии

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Основная статья: Президентство Игоря Додона

Осенью 2016 года выдвинут социалистами в качестве кандидата на президентских выборах 30 октября. Игорь Додон выступает за сохранение добрососедских отношений с ЕС и возобновление стратегического партнерства с Россией.



Вышел во второй тур выборов, набрав 47,98 % голосов. 13 ноября 2016 года победил во втором туре президентских выборов. Додон стал третьим всенародно избранным президентом Молдавии (после Мирчи Снегура и Петра Лучинского), набрав 52,27 % голосов. Инаугурация прошла 23 декабря 2016 года во Дворце республики в Кишиневе. На момент избрания является самым молодым руководителем республики за время ее существования. 18 ноября 2016 года покинул партию, уступив пост председателя Зинаиде Гречаной.



23 декабря 2016 во Дворце Республики в Кишиневе прошла процедура инаугурации президента. 26 декабря 2016 года со здания администрации президента Молдавии был снят флаг Евросоюза, висевший рядом с молдавским флагом, а название государственного языка на официального сайта президента Молдавии было изменено с румынского языка на молдавский, согласно статье 13, пункт 1 из Конституции РМ.



Является сторонником федерализации Молдавии и отмены соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сторонник внеблокового статуса Молдавии и ее развития как нейтрального государства.



После избрания президентом в интервью изданию "Deutsche Welle" Игорь Додон заявил.



"Я считаю, что у нас много проблем, которые нужно решать вместе с Россией, это правда. Но при этом я не пророссийский, не прозападный, а промолдавский политик, сторонник нашей государственности. Я считаю, что самое главное - соблюдать интересы собственной страны. Моя „пророссийскость" - клише, которое пытаются внедрить в сознание граждан мои политические оппоненты".



В 2020 проиграл очередные президентские выборы. В первом туре, прошедшем 1 ноября не набрал необходимых для победы 50 % + 1 голос избирателей (занял 2 место с 32,61 % голосов, 1 место с 36,16 % голосов заняла Майя Санду). Второй тур между Додоном и Санду состоялся 15 ноября 2020: проиграл, заняв 2 место с 42,28 % голосов против 57,72 % у Санду.



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Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в измене родине

В доме экс-президента Молдавии Игоря Додона прошли обыски по делу об измене Родине

В доме бывшего главы государства провели обыски по делу о взятке, полученной им, по версии следствия, от Владимира Плахотнюка в 2019 году. Додон отрицает, что брал у бизнесмена деньги



Игорь Додон (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии обыскали дом бывшего президента Игоря Додона, сообщает Cotidianul со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Мариану Керпек. Это связано с делом о взятке, которую Додон, по версии прокуроров, получил от бывшего главы Демократической партии бизнесмена Владимира Плахотнюка. ZDG.md со ссылкой на Генпрокуратуру уточняет, что экс-главу государства подозревают по трем статьям УК - 337 (измена родине), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение).



По словам Керпек, обыски проходят и в других местах, в том числе "на объектах недвижимости, принадлежащих посредникам".



18 мая в Молдавии завели на Додона уголовное дело из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На кадрах Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают подозреваемому пакет. По словам Реницэ, встреча состоялась в 2019 году, когда Додон еще занимал пост президента, а в пакете была крупная сумма. Они с Плахотнюком на видео обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством. По данным TV-8, президент при этом говорил, что "постоянно пишет записки [президенту России Владимиру] Путину".



В 2020 году прокуратура отказалась завести дело на Додона, не выявив "элементов преступления": содержимое пакета установить не удалось. Однако в этом мае Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда о невозбуждении дела и соответствующее распоряжение Антикоррупционного комитета.



Додон отрицал получение этих денег и объяснял это преследование попыткой добиться его "бегства из страны" и отвлечь внимание от проблем Молдавии, "когда все идет не так".



В прошлом декабре экс-президента признали подозреваемым по делу о хищениях в 2008 году $12 млн при помощи схемы с участием Energocom, которая обеспечивает Молдавию электроэнергией, и Минэкономики (в то время его возглавлял Додон).



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https://www.rbc.ru/politics/24/05/2022/628c63519a79471e64ef1ffb