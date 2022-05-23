МЧС России возглавил бывший адъютант Путина генерал Куренков

14:24 24.05.2022

Александр Куренков

Род. 2 июня 1972

начал свою карьеру в ФСБ и Федеральной службе охраны (в частности, работал в охране премьер-министра Виктора Зубкова), позже перешел в Росгвардию, где был заместителем руководителя ведомства Виктора Золотова[1] и отвечал за вопросы, связанные с боевой подготовкой сотрудников. По данным РБК, он занимал должность старшего адъютанта Владимира Путина. В 2021 году Куренков окончил Военную академию Генерального штаба, получил звание генерал-майора. 23 мая 2022 года Путин предложил назначить Куренкова министром по чрезвычайным ситуациям