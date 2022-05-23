Не смейте оскорблять Памир господа прихлебатели дяди Сэма, - Сафо Расулов

17:52 24.05.2022 Не смейте оскорблять Памир господа

прихлебатели дяди Сэма



"Хари худро биситудему Паембар кардем"



"Сделали осла своим идолом", так звучит таджикская пословица, выражающая острое недовольство поведением индивида, далекого от обычной этики, элементарного такта и рамок современной цивилизации. В данном конкретном случае речь идет о Мамадбокирове М., гангстере - бандите отдаленного села, что в ГБАО. Прожигал он бесславную опальную жизнь, провоцировал массовые беспорядки и гибель молодежи, так и не став законопослушным гражданином. И как подобает таким персонам, словно шакал по попустительству усмирителей клоунады извне покинул бренный мир. Как фигура общественного раздражения он навсегда оставил своих хозяяев - возмутителей с носом. Все таки легко чужими руками жар загребать. Да права народная мудрость, которая гласит "Хрен редьки не слаще".



1.Идолопоклонство мафиозным кланам на Памире



Интересная психология сложилась у когорты аморально настроенных персонажей - любителей на чужом горбу попасть в рай, скрывающихся под крылом аморфных НПО и фондов различной голубизны и закоренелого бесстыдства. Они вместо того, чтобы оградить народ от организованных преступных групп, воссоздали культ истукана, разбойника с большой дороги в лице вора в законе и криминального до мозга костей авторитета.



Руководствуясь постулатом "Кто был ничем, тот стал всем" инициаторы мятежной своры в Хороге, козыряют и оскорбляют словом Памир, когда стараются применить это для обозначения ценностей либеральной дермократии. В частности бесцеремонно заявляют, что власти "преследуют", "унижают", "ущемляют", "насилуют" "памирцев". Этим неблаговидным поступком заставляют людей есть родной хлеб и плюют на собственный дастархан, воспользовавшись терминологией псевдодоноров из сомнительных фондов, НПО. Они "бесплатно обучают", "бесплатно лечат" и забывают, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Создают при этом атмосферу тотального недоверия, систему паразитизма и всеобщей халявы, возводя до объекта поклонения своего вождя "движения", ныне покойного Бокира. Мамадбокир нажил себе немало врагов. Думаете, у него не было конкурентов в НПО, в системе бизнеса по контрабанде наркотиков, оружия, драгоценных камней, и в особенности в стремлении единолично руководить безвластием в условиях г.Хорог. Вот и конкуренты убрали его, а потом хотели списать это на силовые структуры. Еще древние говорили: наиболее правдоподобно выглядит документ, который подделан. Сдается, что учредители квазиНПО сами его и убили. Вот ваша мораль. Пусть никто не обижается. Это утверждение относится к малой толики населения - членов ОПГ и гнилых преступных элементов, которыми вы гордитесь. Пусть весь мир узнает кто был ваш "вождь" и "лидер". Пройдитесь по статье в инете "Кем был Мамадбокиров Мамадбокир?", опубликованной на сайте www.centrasia.org. Из нее явствует, что он субъект 34 уголовных дел. Как пишут авторы он был причастен к терроризму, изнасилованию, оказывал сопротивления представителям власти, занимался на систематической основе бандитизмом, разбоем, контрабандой наркотиков, хищением оружия, умышлено и целенаправленно уничтожал чужое имущество, угрожал сотрудникам правоохранительных органов, занимался захватом зданий, сооружений, организовал преступное сообщество. И это далеко не весь перечень преступлений. Это сплошной стыд и позор. Вы создали феномен Бокира, вы убили его. Вы!!! А за ваши грехи расплачивается целая осиротевшая семья, вдова, 3 дочери и сын наследник. И дочь Баргигуль, которая оставляя учебу вынуждена приехать на панихиду отца из Санкт - Петербурга. Да сегодня траур соблюдает только семья и горстка сподвижников в количестве 10-15 человек. Вот весь сыр и бор.



Четко раскрыть лицо Бокира, наркомана со стажем, неуча, который толком читать и писать не мог, не мог разговаривать, бушевал перед всякими неурядицами, и мнил при этом себя "лидером" в силу неактуальности момента - прерогатива уже историков.



2. Вам нужны великие потрясения, нам же нужен великий Таджикистан



Люди, стоящих на государственной позиции давно призывают отщепенцев - правозащитников не злоупотреблять народом Памира в своих корыстных целях. На данный исторический момент "Мы все памирцы". Хотя твердо придерживаемся идеей секулярного устройства жизни, чтобы защитить свою национальную идентичность, уникальную государственность на южных рубежах Востока и искоренить навсегда разнузданную преступность в отдельном взятом городке, мы все станем симпатизирующими исмаилитами. Мы горько обучены историей, от своего родного края никогда и ни про каких условиях не отступим. Мы будем лелеять не идеи высланного эмиссара из туманного Альбиона, а воззрения классика таджикской философской мысли - Носира Хисрава, уроженца Хатлона. Кстати, информация для размышления для поджигателей войн: они никогда ранее не задумались, почему таджик и выходец этого региона в течение почти 1000 лет стал верховным духовным наставником памирцев в афганском и таджикском Бадахшане? Подумайте воспаленными мозгами над этим господа провокаторы НПО. Наверняка убедитесь тогда в тщетности своих попыток поколебать силу таджикского духа путем использования памирской карты! Уважаемые картежники!



3. Интеллигенция под 30-летним прессингом террора преступников



Эту главу хотели бы изложить в двух вариациях: подлинной интеллигенции и лживой. Подлинная памирская интеллигенция на фоне всей таджикскости водружается ярким освещением. Это Шириншо Шотемур, Хуррам Бокиев, Исмаил Иброхимов, Сафар Абдуллоев, Моеншо Назаршоев, Мумин Каноат, Ширин Бунед, Шерали Абдулкайсов, Далер Назаров..., внесшие и вносящие солидную лепту в становлении государственности, сферы науки, искусства, литературы. Но члены ОПГ в силу безграмотности и недальновидности ума долгие годы терроризовали интеллигенцию, писателей, поэтов, вынуждают покидать родные места, тех, кто мыслит здраво и трезво. Кто искренно борется за установление конституционного порядка. Народный поэт Ато Мирходжа, осознав гражданский долг впервые за десятки лет, критически относя к проблеме, осудил преступников и призывал к государственному мышлению в Хороге, был подвержен анафеме.



С уходом Бокира в мир иной, теперь настал интересный момент. Остальным членам криминальных групп придется смирится с буквой закона. Не нарушать элементарное человеческое достоинство.



А лживая "интеллигенция", она как сумрачный дьявол на хуторе близ Диканьки (Гоголь), призвана во всем проглядеть негатив в жизни ГБАО. Взять бы для примера А.Саркорову, фею и воздыхателя турецких и финских саун, поклонницу стриптиза с оргиями мужчин, Рустами Джони, рогоносца с пенсионным стажем, А.Шерзамонова, маньяка-наркомана, шизофреника Додо, неадекватных М. Халикзода, С.Аюбзода, О.Вазирбекова, А.Вазирова, А.Серенко, В.Памфилова, которые не отвыкли наживаться на горе матерей Памира.



Где вы господа раздирающие единый народ? Где радио "Свобода" - рупор преступного мира, возносящее искусственно без учета местной специфики идеи "борцов за свободу и демократию"? Где вы доноры Бокира? Где ничтожные последователи, лишенные элементарной логики и мышления, сравнения и трезвых оценок, всякие там бандерлоги - кабири и гориллы - шерзамоны. Где вы? Понятное дело, вы не плачете, не кусаете локти. Сытый голодного не уразумеет.



Все таки несправедлив этот мир. Сегодня рыдают и срывают волосы от скорби только дети Бокира?! А где истинные и мнимые виновники, поддерживающие этого матерого рецидивиста, бездарного наркомана, лишенного чувство реалии. Они словно страус спрятали голову в песок, чтобы не прикрытой частью тела отработать заморские зеленые купюры. Вот и вся правда!



4. Запад ОПГ Хорога не помощник



Ощущается, что деструктивная роль Запада по принципу "без индейца борющегося против индейца не возможно добиться победы" весома в условиях таджикского Памира. Старый свет не стесняется использовать террористов и рецидивистов для своих целей. Для них главное - результат. Применительно к российско-украинскому конфликту они внесли брешь в ряды никогда единого славянского народа. Раздают деньги Зеленскому, лишь бы для того чтобы растянуть войну между представителями одного этноса. А на Памире пачка денег от иностранного дипломата, врученной в ресторане У.Мамадшоевой для разжигания массовой ненависти среди населения похоже не стало панацеей от бед. И генеральские погоны Холбаша не помеха, чтобы установить закон и порядок.



Представляется, что сообщество, СМИ и отдельные личности, зависящие от финансовой иглы западных стран на Памире потерпели крупнейшее фиаско. Они по роду кривизны сознания не смогли учесть момент, что таджикский народ на нынешнем отрезке истории, не даст обидеть граждан, не ставит под сомнение судьбу общества и государства современного типа - единственного ареала благоденствия и надежного островка безопасности от Памира до Исфары!



Сафо Расулов,

эксперт по странам Центральной Азии. Источник - ЦентрАзия

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