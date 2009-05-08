 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 23.05.2022
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Арестован за коррупцию генерал МВД Казахстана Ж.Халыкулы (сородич Назарбаева)
18:27 24.05.2022

КазСМИ сообщают, что в Нур-Султане задержан и водворен в СИЗО живой символ разложения Казправоохрительной системы - генерал МВД
(КЕМБАЕВ) Жайляубек Калыкович
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[10.07.1963 - ..]
родился 10 июля 1963 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области.

Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби (1994), специальность - "Юрист"; факультет подготовки руководящего состава Академии МВД РК (2002).

Службу в органах внутренних дел начал с 1989 года. Послужной список Халыкулы Жайлаубека очень внушительний. Начав с инспектора батальона, прошел долгий путь до советника министра внутренних дел Республики Казахстан.

зам. начальника ДВД Алматинской области (? - 8.05.2009)
начальник ДВД Алматинской области (8.05.2009 -
начальник ДВД Акмолинской области (29 октября 2013-

Генерал-майор полиции (5 мая 2010).

23 мая 2022 задержан Антикором РК и водворен в СИЗО "за попытку остановить уголовное дело в отношении другого гражданина".

Генерал Халыкулы, благодаря родству по племени с шапраштинцем Н.Назарбаевым (Еобасы) и покровительство его семьи сделал феерическую карьеру - установив абсолютный рекорд для Казахстана - за 13 лет от лейтенанта до генерала! Известен как "решала" и "разводила", бравшийся за известную мзду за урпгулирование конфликтов любой сложности, взяточник и аферист.

В данном случае он подозревается в "попытке остановить уголовное дело в отношении другого гражданина за денежное вознаграждение и имущество".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653406020


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