Арестован за коррупцию генерал МВД Казахстана Ж.Халыкулы (сородич Назарбаева)

18:27 24.05.2022

КазСМИ сообщают, что в Нур-Султане задержан и водворен в СИЗО живой символ разложения Казправоохрительной системы - генерал МВД

(КЕМБАЕВ) Жайляубек Калыкович

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[10.07.1963 - ..]

родился 10 июля 1963 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области.



Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби (1994), специальность - "Юрист"; факультет подготовки руководящего состава Академии МВД РК (2002).



Службу в органах внутренних дел начал с 1989 года. Послужной список Халыкулы Жайлаубека очень внушительний. Начав с инспектора батальона, прошел долгий путь до советника министра внутренних дел Республики Казахстан.



зам. начальника ДВД Алматинской области (? - 8.05.2009)

начальник ДВД Алматинской области (8.05.2009 -

начальник ДВД Акмолинской области (29 октября 2013-



Генерал-майор полиции (5 мая 2010).



23 мая 2022 задержан Антикором РК и водворен в СИЗО "за попытку остановить уголовное дело в отношении другого гражданина".



Генерал Халыкулы, благодаря родству по племени с шапраштинцем Н.Назарбаевым (Еобасы) и покровительство его семьи сделал феерическую карьеру - установив абсолютный рекорд для Казахстана - за 13 лет от лейтенанта до генерала! Известен как "решала" и "разводила", бравшийся за известную мзду за урпгулирование конфликтов любой сложности, взяточник и аферист.



В данном случае он подозревается в "попытке остановить уголовное дело в отношении другого гражданина за денежное вознаграждение и имущество".