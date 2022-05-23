Таджикистан. Разве речь идет только о Мамадбакирове? - Сафо Расулов

22:49 24.05.2022 Разве речь идет только о Мамадбакирове?

(Руки прочь от таджикских исмаилитов)



"Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы".

(П. Столыпин)



Ключевые слова статьи: шиизм, исмаилиты-еретики или апологеты Ирана, крокодиловые слезы иранского посла по Бакиру, памиргейт по тегеранскому образцу, шайтанизация международного права Западом и его сателлитом ИРИ, "вилаяти факех" - что это за фрукт и чем его едят.



В статье анализируется бестолковая, бездарная и недальновидная политика Ирана, в особенности шиитского духовенства по отношению к секулярному и персоязычному островку свободы Таджикистану, рассматривается опасные попытки шиитизации РТ в условиях жесткой геополитической конъюнктуры. Отношение к Памиру и правам исмаилитов "прогрессивной" ИРИ вызвало бы хохот, если бы за ним не стояли горючие слезы.



I.Бакир - претендент на Книгу рекордов Гиннеса



.О том, что субъект 34 уголовных дел Мамадбокиров М., начиная от убийства до 90 совершенных терактов, изнасилований и разбойного нападения (обратится к постоянному адресу статьи- https://centrasia.org/newsA.php?st=1653253260) в одночасье стал фаворитом клерикального Ирана иначе, как "страхом на тараканьих ножках ходит" не назовешь. Хотите факт, пожалуйста: сайт sipahp.ir, принадлежащий самому одиозному подразделению - КСИР ИРИ (деятельность, которого признана террористической) под заголовком "Мученики не умирают" опубликовало опус-статью о героизации Бакира, главаря ОПГ города Хорога. Тем же ракурсом поступила газета "Форс.нюс", на своем youtube -канале распространила видеоклип об убийстве "Лидера шиитов Таджикистана". Такие заявления переносят автора этих строк в средние века, когда сафавиты Ирана в угоду шиитского мракобесия разделили целую страну по имени Хорасан на мелкие княжества. По сей день "благодаря" близорукости шиитов, целая нация вынуждена разделит учесть разделенного народа и скитаться по миру. Зри в корень, говорил Зощенко Кому все таки это выгодно? Выгодно стало быть Ирану, который никогда в грош не ставит национальное сознание и чувство локтя единых вместе с таджиками ценностей. Причина ясна, таджики - это сунниты. Нынешний Иран, который отрицает слово "нация", а опирается в своих похождениях исключительно на богоизбранности власти, нашел в лице матерого бандита надежного союзника. Но сакральность момента в том, что политика мученичества заставляет властей ИРИ, почему-то воспользоваться криминальной репутацией Бакира после его смерти. Неисповедимы пути господни, хороший негр, наверняка, мертвый негр. Если эти пути сотканы шиитами-радикалами, бесцеремонно устраивающие бойню в Ливане, Ираке, Сирии в Афганистане.



Судя по вероломности иранского менталитета очередь за Таджикистаном. Стало быть последние провокации Бакира, в особенности в Рушанском районе, где было спровоцировано вооруженное сопротивления властям, массовый незаконный митинг и убиты молодые люди, должны были отторгать мировое сообщество, в частности мусульманское духовенство от этого завсегдатая тюремных нар, которое в своих проповедях любит рассуждать о бренности мира и морально-нравственных ценностей последователей. Однако, получилось, как раз наоборот. Реноме вора в законе, оказался ценнее, чем 30-летние двусторонние отношения с Таджикистаном. Парадокс не умещающий в сознание. Странная и казусная обстановка получается. Бакир на финансовые субсидии Ирана и Запада, хотел совершит "революцию в отдельно взятом районе", терроризировать население Рушана.



II.Почему Иран обеспокоен судьбой Бакира и на чем основан брачный союз ереси и шиизма?



Политика шиитского духовенства во все времена была направлена на объявление исмаилитов еретиками, вытеснением их с насиженных мест, ликвидации их по религиозному признаку. Иранцы, наверняка, людей считают невеждами. Но образованные люди знают, что Шох Хомуш, Шох Маланг, Шох Кошон, Шох Камбари Офтоб, проповедники - исмаилиты в 12-13 веках опасаясь за свою жизнь под угрозой смерти и преследования клерикалов шиитов вынуждены были найти убежище, и сами судите нигде-нибудь, а именно в таджикском Бадахшане. А центром исмаилизма до сегодняшнего дня признана город Мумбай (Бомбей) в Индии. Исмаилизм, как философско- рациональное движение, всегда для шиитов была как бельмо в глазу. Это течение предполагало альтернативную трактовку религиозной риторики. Если кто-то сомневается в этом, предлагаем читать книгу Фархада Дафтари "Об истории исмаилизма", где черное по белому доказано зверство шиитов двудесятников над низарами-исмаилитами. Принц Ага Хан IV, лидер исмаилитов в списках нежелательных лиц в Иране, с 1954 года с периода коронации имама, он не разу не был в Иране. А Бакир плевать хотел на заверения Принца о мире и согласии. Эта сказка про старушки Шапокляк и ее байек. Не верится, в этот фиктивный брак с расчетом. Гусь свинье не товарищ, волк коню не свойственник, не чета. Ну не пара они, неровня. Здесь, что-то другое. По-видимому иранцы вступили в новую фазу борьбы против таджиков, с использованием религиозного фактора. И подручные средства типа "бакира", как нельзя лучше играют роль одноразового противозачаточного средства. Поскольку на горизонте заиграл факт создания военного крыла детище иранцев - ТЭО ПИВ. Можно с уверенностью сказать, что инициатор разных междоусобных войн (КСИР), хочет нагнетать шиитско- исмаилитский тандем в угоду иранского экспорта революции. Ага Хан IV заявил, что обеспокоен обострением ситуации в ГБАО Таджикистана. Но Бакиру хоть бы хны, не послушал своего имама. И наверняка в гробу видал шиитов двудесятников, если был бы жив со свойственной ему манере, устроил бы митинг перед Посольством ИРИ. На это он был мастак.



Иранский посол в Душанбе надо же, даже два дня траур держал по вновь "испеченному имаму Бакиру". Крокодиловые слезы иранского посла по кончине Бакира удивляют не только вездесущих экспертов, но что парадоксально самых адептов исмаилизма на Памире, которые никогда не испытывали симпатию к шиитским браткам из Тегерана.



Бокир шиитский лидер? Не смешите народ. Он такой же шиитский лидер, как чернокожий снегурочка. Он простой террорист, рецидивист, возмутитель спокойствия. Человек, претендующий на номинацию разного рода рекордов, инкриминируемых ему на протяжении 30 лет.



III. Иран страна без друзей, союзников



Человек без друга, что дерево без корней. Страна без истинных союзников и друзей, что земля без воды. К слову у Таджикистана два союзника - армия и народ.



Инициирование обострения конфликта с Таджикистаном, вынуждает актуализировать вопрос почему Иран не имеет друзей? Почему так он одинок в течение сорока лет с момента исламской революции? Ответ прост. Шиитский Иран - это страна, обладающей глобальными амбициями. Он присвоил все наследство, принадлежащее к персоязычному миру, назвав всех под одну гребенку - иранцами. По крайне мере в двух десятков государств при вмешательстве Ирана устроены или пытаются устроить перевороты. Перечень стран, география вмешательства Ирана налицо: Ливан, Сирия, Йемен, Афганистан, Ирак, Пакистан, Бахрейн, Эмираты, Оман, Палестина.



Но интрига в том, что в последнее время вроде налаживаются двусторонние связи с РТ. Между тем, ИРИ не намерена утихомирится в таджикском направлении и его стратегия на экспорт исламской революции в/на Таджикистан, опять реанимирована. Исламизация (читать шиитизация) Таджикистан не дает покоя оятуллам Ирана. Имеются достоверные данные из кругов близких к руководству СМИ ИРИ, что радикализация внешней политики направлена исключительно на Таджикистан по следующим мотивам: 1) секулярное, основанное на разделение государство от религии устройство в РТ, не позволяет ИРИ узурпировать внешней силой от имени всех персоязычных стран; 2)Таджикистан, основное препятствие на пути исламского треугольника, устроенного радикальным дуэтом ИРИ и Исламским эмиратом талибов.



Таким образом, Иран нацелен на насаждение идеи шиизма в Таджикистане. Создан будущий кадровый состав проекта государственного шиизма. В него входят ангажированный оятулло доморощенного типа Саидюнус Истаравшани, Эшони Киемиддин и его сыновья, отростки членов ТЭО ПИВ, Н.Амонбеков, переквалифицированный на шиизм исмаилит, уроженец города Хорога, Махмуд Бурхонов, которые грезят о создание шиитского государства в Центральной Азии. К этой плеяде изменников Родины можно перечислит выпускников иранских медресе, точнее адептов шпионской всемирной сети (Джамаат -ул- мустафо-ул-акрамия).



IV. Запад и Иран - два шайтана



Красна птица перьем, а человек ученьем. Исламский режим в Иране нельзя рассматривать как теократический. Западные страны размещая оппозиционных групп внутри региона, не испытывают иллюзию, что муллы -шииты в одночасье преобразятся. Тем не менее надеются, что не утрачены надежды на демократизацию иранского общества путем подкупа любителей наживы - шиитского духовенства.



Духовенство в политической жизни Ирана феномен разрушительной силы. В мире два шайтана: Запад и Иран. Два голубка, которые стоят друг друга. Запад хитрый игрок, специально заигрывает с Ираном для дестабилизации Центральной Азии на южном подбрюшье России, для его отвлекания от решения проблем Украины.



Напоследок возьмем для примера вопрос. Что делают Запад и Иран в ГБАО?



Вроде, различные фонды Хумейни, Центр исламской ориентации - логово шпионажа не зафиксированы в этой области. Между тем, Запад умный, они хотят руками иранцев дестабилизировать ЦА и Китай. И делается это в то время, когда институты прав человека претерпевают острый кризис.



У обоих шайтанов цель одна дестабилизация. Это позор если взглянут с другого угла, когда нарушаются тотально законы суверенной страны.



С другой стороны Запад в лице ОБСЕ, ООН, ВТО, различных союзов сексуальных меньшинств Старого света, кому не лень хотят вмешаться во внутренние дела Таджикистана. В мире 2 шайтана один Иран другой Запад. Видите ли как они понимают друг друга.



Должна быть стыдно и позорно. Если же они (иранцы) слепы и глупы, да ради Бога смотрите освещение событий на Памире. Обратитесь к сайту (sipehr.ir), информационному агентству "Ахл-е байт", которые объявляют о "мученической смерти" Бакира.



Один мудрец сказал вижу бороду не вижу философа. Снимите чалму с охунда - иранского клерикала, сбрейте этим козлам иранцам, и перед вами - чистейшего вида Сатана, превратившего страну в ад.



Иранцы не плачут по Ф.Джаббарзаде, по офицеру, преградившему путь преступникам ценной жизни. По убиенным на войне в Исфаре. Но плачут по главарю преступного сообщество Бакиру. Да, иранские предпочтения и законы внешней политики - что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет.



Исмаилиты на страже ценностей шиитского духовенства, это что-то новое, сочетание не умещающееся в голове здорового человека. Это плод больного воображения охундов из Тегерана, которые в 90-е годы поддержав хазарейцев-шиитов стали причиной их массового истребления на западе Кабула. Кстати, в Афганистане, Иран ненавидел хазарейцев-исмаилитов, наладил против них вооруженную борьбу в провинции Баглан. Лидер исмаилитов Афганистана Саид Мансур Нодири, не желательное для иранцев лицо, однако это не мешает вторгаться в просторы Таджикистана Ирану и творит свои бесчинства, по образу и подобию памиргейта.



P.S. Иранский след в памирских событиях ноября прошлого и мая сего года доказана фактами. Об этом речь в нашей следующей статье.



Сафо Расулов,

эксперт по странам Центральной Азии. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653421740





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