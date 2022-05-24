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Россия VS Украина, - М.Ивлев, Н.Пономаренко
13:41 25.05.2022

Россия VS Украина

В номере 3169 от 5 марта сего года эмигрантской газеты "Наша Страна", издающейся в Буэнос-Айресе, опубликована небольшая статья некоего г-на Н. Грекова "Три цели чекиста", повествующая о так называемой. "российско-украинской войне". В связи с этим хотелось бы поделиться своим мнением по этой проблеме.

Г-н Греков обвиняя в развязывании этой бойни Владимира Путина противопоставляет ему и России "мирную и демократическую" Украину, "стоящую на разумном пути развития свободного общества" и двигающуюся в правильную сторону. Вот тут и хотелось бы возразить...

Можно сколько угодно ненавидеть Путина и тот режим, который он установил в России, но нельзя при этом обелять Украину и описывать ее как демократическое правовое государство, подвергшееся нападению злобного врага. На самом деле Украина давно уже стала русофобским тоталитарным государством, намного более тоталитарным, чем Россия. Да еще и коррумпированным сверх всякой меры. Зато г-н Греков так описывает нынешнюю Украину:

"Во первых, устранив неприятный, совершенно невыносимый для него (Путина В.В. - М.И., Н.П.) элемент для сравнения. Чтобы россияне не видели, что есть страна, похожая на Россию, и там такие же люди, такое же прошлое, такие же проблемы. Такие же пороки, такой же климат по существу, такая же география, такие же проблемы с постсоветской экономикой, те же проблемы с географическим положением на краю Европы. Очень много похожего. Но оказывается в ней бывают выборы, которые заканчиваются признанием этих выборов. Бывает парламент, который самостоятелен, где важен состав парламента и где жизнь страны и политические решения, принимаемые в этой стране, зависят от конфигурации парламента и от большинства, которое в нем, а не от диктатора.

Президент Украины не декоративный, не ритуальный, не церемониальный, но огромное количество вещей решает не он на Украине. Он может только обратиться с этим в парламент. И дальше в зависимости от состава парламента и наличия большинства в нем и качества большинства эти решения будут приняты так или иначе, или не приняты вовсе.

Украина преодолевала советское наследие с большими проблемами, но она стояла на разумном пути, на пути развития свободного общества. Она была повернута, по крайней мере, в правильную сторону. И сами украинцы могли быть недовольны тем, с какой скоростью она туда двигается. Хотелось быстрее, легче, слаженнее, но, тем не менее, шли к лучшей жизни. Это очень неприятное сравнение для Путина. От него нужно избавляться.

Нужно избавляться от неприятного мотива для сравнения, чтобы никто не подумал, что можно и в России устроить жизнь по-другому".

В этой цитате из статьи, что ни фраза, то ложь и передергивание фактов.

Во-первых сравнивать Россию с Украиной по уровню демократии даже не стоит. На Украине и близко нет никакой демократии - там уничтожены все оппозиционные партии, закрыты все оппозиционные СМИ (телеканалы, журналы, газеты) заблокированы российские и местные более-менее оппозиционные Интернет-ресурсы. Там похищают, арестовывают и бросают в застенки СБУ (Службы безопасности Украины), или просто убивают неугодных режиму деятелей (замечательный писатель Олесь Бузина тому наглядный пример) и никто за это не несет наказания. А сотня сожженных заживо, прямо в прямом эфире телеканалов, людей в Одессе? Все видели этих убийц и все они известны, но опять же ни один из них не был осужден. А бесчинства над мирными жителями националистических батальонов на захваченных территориях Донбасса? Это г-н Греков называет демократией?

Можно еще напомнить про постоянные издевательства над русскоязычным населением. В стране, где для 60% населения русский язык является родным, закрыты все (sic!) русские школы, история переписана по националистическим лекалам, где русские представлены дикими азиатскими варварами. А постоянная остервенелая борьба с русским наследием на Украине? За последние годы переименованы сотни населенных пунктов и улиц на Украине, уничтожено множество памятников (только за последние месяцы были уничтожены памятники генералиссимусу Суворову в Полтаве, поэту Александру Пушкину в Николаеве и князю Александру Невскому в Харькове). Это г-н Греков называет демократией?

И насчет "разумного пути в правильную сторону" и сравнения с Россией. Что там есть правильного, если на Украине за время "незалежности" уничтожена практически вся промышленность и наука, а сама страна скатилась к уровню беднейшей страны Европы? Миллионы украинцев работают в России и на Западе (а не россияне на Украине!). Так что конечно, россиянам, несмотря на множество проблем в своей стране, есть с чем сравнивать и это сравнение явно не в пользу Украины и не дай Бог такого россиянам!

А постоянные выборы президентов Украины абсолютно ничего не решают, до лучшей жизни не доводят, народ живет все хуже, а каждый новый президент оказывается еще хуже предыдущего. И нынешний президент Зеленский как раз и есть самый настоящий декоративный президент, марионетка, которая как раз ничего не решает без окрика, или непосредственных указаний из США и Великобритании.

И если бы Украина вела себя адекватно, не продолжала нагнетать пещерный национализм, третировать русское население, годами бомбардировать Донбасс и грозить России, прячась при этом за спины западных держав, которые накачивают ее оружием, то глядишь и не было бы никакой "российско=украинской войны".

События на Украине должны стать уроком и для других постсоветских стран, соседей России, в частности Казахстана и иных стран Центральной Азии. В Казахстане соотношение между русскоязычным и казахскоязычным населением примерно такое, как было на Украине и тем не менее время от времени там повторяются попытки лишить русский язык статуса официального, тихой сапой идет топонимическое переформатирование населенных пунктов, время от времени на авансцену вылезают оголтелые националисты-активисты. Не надо дразнить русского медведя! Все ближайшие соседи России должны теперь понять, что Россия не позволит себе терпеть под боком злобное и агрессивное антирусское государство.

А по большому счету, нынешняя война на Украине - это просто возврат исторических русских территорий - Новороссии и Слобожанщины, которые когда-то были незаконно отторгнуты большевиками в пользу Украины.

Максим Ивлев, Наталья Пономаренко

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653475260


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