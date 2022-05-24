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В Оренбурге почтут память общих героев Казахстана и России - Маншук Маметовой и Талгата Бегельдинова,В Оренбурге почтут память общих героев Казахстана и России - Маншук Маметовой и Талгата Бегельдинова,
13:44 25.05.2022

В Оренбурге почтут память общих героев Казахстана и России

27 мая 2022 г. в приграничном городе в смешанном (очно-дистанционном) формате пройдет Международная конференция "Боевое братство народов России и Казахстана в годы Великой Отечественной войны". Она посвящена 100-летию со дня рождения Героев Советского Союза Маншук Маметовой и Талгата Бегельдинова, которое отмечается в этом году.

Организаторами научного мероприятия выступают совместно АНО "Содружество народов Евразии", Ассоциация казахов Оренбуржья и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

В работе международной конференции примут участие: и. о. Представителя МИД России в г. Оренбурге Андрей Хибаков, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета Веналий Амелин, проректор по науке и инновациям Актюбинского университета Рахым Бекназаров, директор Департамента Западно-Казахстанского университета Олег Юров, директор Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований Карагандинского университета Зауреш Сактаганова, ученые и педагоги Военного института Сил воздушной обороны Республики Казахстан им. Т. Я. Бегельдинова, гражданских вузов Оренбурга (Россия), Алматы, Актобе, Караганды и Уральска (Казахстан), краеведы, общественные деятели.

Вместе они рассмотрят вклад союзных республик в борьбу с фашизмом, роль советского интернационализма и дружбы народов в Победе над разрушительной идеологией национального превосходства и исключительности, обсудят вопросы увековечивания памяти об общих героях Великой Отечественной войны, задачи военно-мемориальной и поисковой работы, патриотического воспитания молодежи.

Напомним, что за годы Великой Отечественной войны в Казахстане были сформированы и отправлены на фронт 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов. В ряды сражающейся армии влились около 1 млн. 200 тыс. казахстанцев разных национальностей, из которых погибли свыше 600 тыс. человек.

Из соседнего Оренбуржья на фронт ушли более 17 тыс. российских казахов, из которых пали в борьбе с нацизмом около 8 тыс. человек. Уроженец Домбаровского района нынешней Оренбургской области Уразак Акбауов удостоен звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра. В прославленном Оренбургском военном авиаучилище прошли обучение дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов, Герой Советского Союза Нуркен Абдиров, орденоносцы Мухамедьяр Асылбеков, Байтурусун Есеркепов, Ирмухан Идрисов, Жолдыбай Мулькибаев, Абике Шийкинбаев и другие советские казахские летчики, которые отличились на фронте мужеством, героизмом и самопожертвованием.

Место проведения конференции: Россия, г. Оренбург, ул. Советская, 20, конференц-зал Оренбургской областной библиотеки им. Н. К. Крупской (3-й этаж).

Начало: в 11.00 по времени г. Оренбурга (+2 Мск).

старший научный сотрудник
НИИ истории и этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета,
кандидат исторических наук
Денисов Д. Н.

Источник - ЦентрАзия
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