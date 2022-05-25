Террористический заговор Ирана против Таджикистана, - Нариман Пуладов

11:35 26.05.2022

Террористический заговор Ирана против Таджикистана



"Теленок мой состарился, но быком не стал"

Персидская поговорка



По вине шиитского духовенства, души не чаявшее в насаждении средневековых устоев и террористических порядков в Таджикистане, отношение двух стран претерпевает непреодолимый кризис. Этой прослойке клерикалов важнее реализация канонов Конституции, где красной нитью проходит поддержка экстремистских исламских организаций региона (ТЭО ПИВ, "Хизбулла", "Ансорулло" и т.д.), чем сохранение в тонусе всего спектра отношений с зарубежными странами, в том числе с родственной Республикой Таджикистан. Продолжается это нездоровое состояние 8 лет. И каждый год прирастает новыми веяниями и подробностями. Тегеран продвигает идею таджикской общественности, а также местному духовенству и интеллигенции мысль об этнической исключительности иранцев, ратующего сыграть роль "старшего брата". Не осознавая, что такая неблаговидная роль отягощает физически и духовно, унизительно по своей манере, не может превознести искренность в делах.



1.Яблоко раздора таджикско-иранских отношений



Омрачает отношения ИРИ и РТ возросшая подрывная активность, как в прошлом, когда спецслужба этой страны была вовлечена в ликвидации представителей интеллигенции и государственных деятелей, так и в нынешнее время, когда иранскими силами поддерживается насаждение радикальной исламской идеологии в отдельно взятой стране. Нацелены они исключительно на убийства и устрашения. В этой связи хочется оперировать фактами. А факт - упрямая вещь.



В 2020 году в Таджикистане были задержаны ряд лиц, которые через Афганистан прибыли для осуществления террористического акта в отношении членов кабинета министров и видных деятелей страны. Группа возглавлял никто иной, как брат Шохнаима Карим, заместителя руководителя ТЭО ПИВ. Как показали признания Кузова Муслима, он и вверенные ему люди проходили специальную подготовку в лагерях Пардис, Арок, Мазандаран, Гургон ИРИ. Их целью была организация серийных убийств, насаждения атмосферы устрашения в обществе. Ранее также была выявлена устойчивая группа из числа членов ОТО, осуществивших терактов в отношении российских военнослужащих и местных чиновников. Создав плацдарм психологического прессинга, Иран учредил по образу времен холодной войны информационные ресурсы против конституционного строя Таджикистана. Сайт "Кимиеи саодат", принадлежащий С.Истаравшани, представляет собой рупор оппозиционных групп. Имя сайта, переводится, как "Эликсир счастья". Кто его создал, люди не без юмора. Наверняка убивая людей и охаивая деятельность в прошлом близкого родственника, ИРИ хочет осчастливит таджиков подобным образом. Делалась попытка в начале нулевых через бывших эмиссаров ПИВ, перекинувшихся на шиизм создать в Хороге филиал "Фонда Хумейни". Занимался этим ныне представитель ТЭО ПИВ в Иране Н.Амонбеков.



2.Корпус стражей ислама в действии в РТ



Поступают сведения, требующей перепроверки, что через подразделения военного крыла дочерней компании КСИР - ТЭО ПИВ, базирующиеся в афганском Бадахшане продвигают проекты проведения террористических атак на территории Таджикистана. Разрабатывается идея с "Ансорулло" - военной ячейки Партии исламского возрождения осуществить теракты в отношении высшего руководства.



В начале лихих 90-х каждый таджик в силу наивности характера предполагал, что "От хорошего братца ума набраться; от худого братца рад отвязаться" и видел в лице Ирана, братскую страну, который поможет встать на ноги вновь обретшему суверенитет республике. Но иллюзии улетучились в тот момент, когда Иран поддержав одну сторону конфликта в междоусобной войне, вел тотальную войну против прогрессивной части населения Таджикистана. И это в то время, когда страна нуждалась остро в союзнике для создания устоев государства. Иран стал практически экспериментатором новых способов гражданской навязанной войны.



Кульминацией иранского потворства на современный лад стал объявление знаменитого террориста Бакира, главаря ОПГ города Хорога в 40 информационных ресурсах - "всешиитским лидером Таджикистана". Да, "Если уж стала женой осла - неси ослиный груз".



3. Неблагодарный "друг" (Дусти бебаракат)



Обретение божьей благодати - одна из основных целей в жизни каждого верующего. Любое благое деяние, совершенное человеком приносит ему благодать "баракат". Это применительно и к государству и к дружбе между народами. Между тем, ИРИ поступала по иному относительно РТ. Спецорганы ИРИ устроили резню членов образованного сословия. В частности были причастны к убийству видных деятелей и ученых: М.Назаршоева, О.Латифи, М.Осими, М.Гулямова, Б.Исхаки, М.Олимпура, Дж.Хотами, Х.Хайдаршо и десятки других, имена которых ввиду ограниченности размера статьи приводит не будем.



Чтобы разорвать на все века исторические связи, иранские власти пригласили лидера запрещенной террористической партии М.Кабири на конференцию под названием "Исламское единство" в декабре 2015г. И устроили его показ поклонения духовному лидеру исламской революции аятолла Али Хаменеи. И этим нелогичным и недружественным актом демонстративно порвали тысячелетние скрепы с некогда единым народом, имеющие общие исторические корни происхождения.



3.Адепты шиизма в Таджикистане или как относился А.Масуд к Ирану



Покойный Ахмадшах Масуд был уверен, что "Для нас дружба с Ираном наносит более вреда, чем вражда с Пакистаном".Умудренный опытом политик знал, что создав временные коалиции с хазарейцами, узбеками и порой с пуштунами Иран практически создал почву сметания в 1992 второго таджикского государства в Афганистане.



Претворение же "мягкой силы" Ирана в условиях Таджикистана имеет свою специфику. Она сочетает в себе тотальную вербовку населения с целью изменения традиционного мировоззрения, а также радикализацию молодежи, обучающейся в медресе ИРИ. Промывка мозгов на предмет неповиновения законным властям, неприятие достижений современной техники и технологии, обучение использование взрывным устройствам - это далеко не полный перечень бесчинств, творимых иранскими спецслужбами в РТ. Сегодня ТЭО ПИВ под непосредственным руководством спецслужб ИРИ продолжает террористическую деятельность на территории Таджикистана. Террористические угрозы с ее стороны не прекращаются. Назовем некоторых из них:



1. В мае 2018 года при незаконном пересечении таджикско-афганской границы в Ишкашимском районе ГБАО РТ задержаны 4 боевика ТЭО ПИВ, которые подтвердили свои враждебные намерения относительно конституционного строя Республики Таджикистан. Переброшены в таджикское приграничье иранскими эмиссарами.



2. В этом же году 2018 году спецслужба РТ предотвратила теракт в районе дислокации 201-ой РВБ в Душанбе. Задержаны 13 граждан РТ - членов ТЭО ПИВ, прошедшие обучение у иностранных инструкторов (читать сотрудники ВОВАК ИРИ).



3. 27 июня 2019 года, когда народ Таджикистана праздновал годовщину Дня национального примирения и согласия, специально подготовленная группа ТЭО ПИВ из 4 человек также пыталась проникнуть в РТ с враждебными намерениями. В ее задачу входило совершения террористических актов в отношении руководства страны и членов правительства, осуществления диверсий в местах массового скопления людей.



4. С целью организации серии терактов и дестабилизации обстановки в Таджикистане перед парламентскими и президентскими выборами 2020 года, более 40 членов ТЭО ПИВ, направленные, прошедшие подготовку в террористических лагерях ИРИ прибыли в столицу. По оценкам военных экспертов, в настоящее время вблизи протяженной таджикско-афганской границы действуют до двух тысяч боевиков, в числе которых находятся боевики военного крыла ТЭО ПИВ, спонсируемого ИРИ.



Разоблаченные правоохранительными органами РТ организаторы террористических и диверсионных акций, факты, подтвержденные многочисленными свидетельствами очевидцев, раскрытые схемы финансирования терроризма и др. выступают весомыми аргументами против лживой безосновательной пропаганды ИРИ.



Анализируя совокупность факторов иранского вмешательства, как страны агрессора были закрыты шпионские сети ИРИ на территории РТ "представительства Комитета помощи Имама Хомейни "Имдод", культурный центр, Центр исламской ориентации т.дл), был наложен табу на поддержание торгово-экономических отношений.



Можно ли простит после всего этого Ирану его деяния? Простит можно, но обнят уже не получится! Сердце не скатерть, перед каждым не раскроешь.



Нариман Пуладов, научный сотрудник Центра "Витязь"