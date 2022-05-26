Воротила сделки века на Памире, - Асрор Мулкамонов

10:55 27.05.2022

Воротила сделки века на Памире



"Вам врут! И вы это знаете, и они знают, что вы

знаете. И все продолжается только потому, что

их учили врать, а вас учили верить".



Чтобы вникать в проблему и изложит свое мнение мы проделали длинный путь. Были на Памире, беседовали с местными жителями, прошлись по улице Шотемура, взяли интервью у нескольких респондентов, которые хорошо знали Ульфатхоним. Правда это было месяц назад, но ввиду актуальности пришлось обобщить материал и приступить к описанию характера женщины-вамп, работавшей "фрилансером".



В "Толковом словаре " Ожегова С.И. "воротила" - это тот, кто ворочает большими делами, деньгами, делец". Как сказал классик - это "главный заправила, который всем делом ворочает, в домашнем быту, называют их дельцами, а в шуточном тоне воротилами".



На политическом небосклоне в мае с.г. вторично взошла богема театрального действа - полноценная звезда фильма "Юности первое утро" по роману П.Лукницкого. Ее зовут - Ульфатхоним Мамадшоева, вынашивавшего в силу элементарной политической близорукости "борьбу простолюдины против бая Азизхана", реанимируя сцену отдаленного Шугнанского уезда в начале 20в. Это выглядит иронично, если за действиями этой коварной женщины не стояли бы жертвы молодых рушанцев.



Но таким планам, к счастью, не суждено было до конца сбыться. Народ не позволил и здоровые силы постарались преградить путь таким демагогам и от мира сего НПО.



Среди современных поклонников Ульфатхоним стала известна по персонажу фильма "Провал заговора", в котором отражаются необычные стороны бывшей актрисы, а ныне организатора театрально устроенных беспорядков.



В обществе с появлением фильма все стало на свои места. Зритель осознал, кто настоящий герой, а кто мнимый, ратующий за "права меньшинств"?



Она вкупе с бывшим мужем под диктовкой иностранных инструкторов, выполнял опасные проекты на предмет создания условий для массовых беспорядков и цветных революций в отдельно взятом регионе, при этом преследовала исключительно меркантильные интересы. Тысячи раз повторяемые просьбы властей о том, чтобы не раскачать ситуацию, не использовать молодежь в своих корыстных целях, не возымели действия.



Вероломство этой женщины зашкалило все рамки. В ход были пущены все средства, чтобы стать первопричиной Рушанской трагедии. Словари так толкуют вероломство: "Вероломством называют использование доверия в корыстных целях, а именно осознанным обманом с целью своей выгоды".



Эта афера, никак не стыкуется с деятельностью руководителя неправительственной организации "Честь и справедливость". По сценарии фильма она "В качестве главного идеолога этих групп Мамадшоева взяла на себя ответственность координатора, пропагандиста, предводителя и руководства преступниками, связи со специальными иностранными службами, а также надзора за деятельностью правоохранительных органов, разработки и реализации различных конфликтов против этих органов и видеозаписью хода этих событий".



Как явствует из содержания фильма, Мамадшоева получала от А.Шерзамонова 13 тысяч долларов, при этом перераспределив Мамадбокирову и Х.Холбашову, соответственно - 7 тысяч долларов и 6 тысяч долларов для организации антиправительственной деятельности ОПГ Рушана. На эти деньги предусматривалось осуществление плана подготовки условий для массового неповиновения.



Чтобы распознать глубокий смысл меркантильности поведения Мамадшоевой в данной статье будем опираться на факты, которые стали известны в ходе журналистского расследования.



С 2014 по 2022 года она по различным каналам более 50 раз получила денежные переводы, что в общей сумме перевалило за 20 тысяч долларов. При этом, она виртуозно избегала расшифровки своих финансовых действий. Используя разные банки, типа "Вестерн юнион" и "Золотая корона" она создала иллюзию благочестия, и гражданина не запачканной финансовыми махинациями. Но не тут-то было. Все тайное становится явным. Как инсайдер различных информационных спецслужб за денежное вознаграждение выполняла роль иностранного агента. В силу обостренного чувства наживы, не гнушалась она получения вознаграждения от действующих сотрудников спецорганов. Имя Олега Грачева уже фигурировала в фильме. Установив с ним связь в обмен на денежные средства передала ему несколько сведений секретного характера, наносящих ущерб интересам Таджикистана. В ходе предварительного расследования было установлено, что он является выявленным сотрудником спецслужб одной из западных стран.



Однако это не полный перечень скрытых персон и аморфных индивидов, т.н. "бойцов невидимого фронта" с кем Мамадшоева поддерживала непристойные патриоту связи. Денежные гранты на продажу Родины варьируются от 100 то 10 тысяч долларов.



Отдельная тема - это отношения с информационными агентствами. Мамадшоева активно была вовлечена, как информатор в работе радио "Свобода", "Интернюс". Выполняла многоразовые задачи одиозных грачевых, ивановых, петровых и джонов, представляя искаженно информацию о событиях, происходящих в стране.



Для достоверности изложения момента приведем буквально цитату из фильма "С 2004 года в качестве главы неправительственной организации она устанавливая контакты с рядом сомнительных иностранных организаций и получала значительную сумму в обмен на различные данные, направленные в ущерб национальным интересам. В 2020 году для скандального проекта "Вовлечение населения в средства массовой информации" она получила 5 тысяч долларов США, а в 2022 году – для реализации провокационного проекта "Свобода религии и толерантность" на территории ГБАО – 5 тысяч долларов США от этой организации".



Автор статьи "Такая ли уж "невинная овечка" Ульфатхоним Мамадшоева?" высказал интересную мысль, что "она вместо того, чтобы наставить молодежь на правильный путь, заняться мирным трудом, созиданием, благоустройством, напротив, призывает заблудших парней к нарушению закона, погрому государственных учреждений. Ведь это ее народ! Это дети ее родного края!"



Так ни печально, бунтарство плохо сочетается со спокойной старостью. Ведь часто оборотная сторона этой черты характера – саморазрушение. Мамадшоеву неспокойный нрав не позволил нянчится напоследок с внуками, не вникая в тонкости обстановки, подверг весь молодежь опасности, откуда обратного отсчета нет. Жадность фраера сгубила.



Женщины - бунтарки, похожие на Ульфатхоним не признают границ и ограничений, сословных или законных предпочтений. Такие люди делают только то, что хотят, и не идут на компромиссы. Никаких полумер: лишь жизнь на "полную катушку". Они не будут приспосабливаться и жить по чьей-то указке. Свобода от людей, законов заставляет их чувствовать себя "счастливыми". А еще у бунтарей незавидное будущее - тюремная нара и баланда в придачу.



Представляется, что Ульфтахоним стала заложником своего характера, образа и привычек. Проблемы с мужьями, постоянные стычки с властями, уголовные дела – вряд ли все это делало ее счастливой. Она сделала несчастным многих молодых людей, в том числе тех, которые верили ей. Жаждали получит совета, а вместо этого оказали вооруженное сопротивление властям. Их смерть на шеи этой женщины. Сама также при этом осталась несчастной. Как-то поэт С.Есенин писал: "Вы говорили: нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел – катиться дальше, вниз".



Законы при их соблюдении дают нам ощущение безопасности и устойчивости состояния, помогают чувствовать себя комфортно. У бунтарей (-ок), повторяющих поведение Ульфатхоним такой точки опоры нет, поэтому и спокойствие им неведомо.



Мулкамонов Асрор,

редактор интернет-издания "Закон и порядок"