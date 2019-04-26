Новые Казпрокуроры: Баур Мырзакеров - в Карагандинской обл., Ерлан Утегенов - в Нур-Султане

12:42 27.05.2022

Объявлено о новых назначениях в системе Генпрокуратуры Казахстана



МЫРЗАКЕРОВ Бауыржан Кыпшакулы

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[07.04.1975 - ..]

Род. в с. Агадырь, Джезказганская область;

казах



окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1997), специальность "Юрист".



· Помощник, старший помощник военного прокурора Капшагайского гарнизона (1997-2000);

· Заместитель военного прокурора Шымкентского гарнизона (2000-2001);

· Заместитель военного прокурора Сары-Озекского гарнизона (2001-2003);

· Заместитель военного прокурора Центрального региона (2003-2004);

· Военный прокурор Сарыозекского (2004-2006);

· Военный прокурор Усть-Каменогорского гарнизона (2006-2009);

· Военный прокурор Капшагайского гарнизона (2009);

· Заместитель главного военного прокурора Республики Казахстан (10.2009-2013);

· Заместитель прокурора Павлодарской области (2013-05.2018);

· Заместитель начальника Службы по надзору за законностью приговоров (05.2018-07.2018);

· Начальник службы по надзору за законностью приговоров Генеральной прокуратуры РК (07.2018-04.2019);

· Прокурор города Нур-Султан (с 26.04.2019-05.2022)



Прокурор Карагандинской области (с 26.05.2022)



государственный советник юстиции 3-го класса (6 мая 2020)



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УТЕГЕНОВ Ерлан Рахимжанович

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[..1976 - ..]

оконч. Казахский государственный юридический университет



Главный специалист отдела статистики органов прокуратуры, суда и аналитической работы Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Алматинской области (1997);

Помощник, старший помощник прокурора города Капшагай Алматинской области;

Прокурор, старший прокурор Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Алматинской области;

Заместитель начальника Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Южно-Казахстанской области;

Заместитель Алматинского природоохранного прокурора;

Заместитель прокурора Карасайского раойна Алматинской области;

Прокурор Целионградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области;

Прокурор Талгарского района Алматинской области;

Начальник Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по г.Алматы;

Старший помощник Генерального Прокурора Группы советников Аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан;

Заместитель прокурора города Нур-Султана (06.2019-05.2022);



Прокурор города Нур-Султан (с 26.05.2022)



ст. советник юстиции