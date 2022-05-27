О вечной дружбе казахов и кыргызов. И вечной боли общих утрат в эпоху социальных катаклизмов (1916-1938), - Н.Нуртазина

12:58 29.05.2022

О вечной дружбе казахов и кыргызов. И вечной боли общих утрат в эпоху социальных катаклизмов (1916-1938)



В эти дни, накануне Дня памяти жертв политических репрессий в Алматы проходит международная научно-практическая конференция "Қазақ және қырғыз халықтарының үркіншілік кезеңдердегі өзара көмек тарихынан", 27-28 мая 2022г.). Мероприятие организовано Музеем памяти жертв политических репрессий(открыт под Алматы, п. Жаналык, несколько лет назад), директор которого известный в республике ученый-энтузиаст, патриот, книгоиздатель, доктор филологических наук Гарифолла Анес на протяжении нескольких десятилетий ведет огромную неустанную работу по исследованию, изданию наследия "Алаш", духовного наследия казахов, реабилитации жертв репрессий и увековечению их памяти.



Не так давно в Бишкеке встречались первые руководители Казахстана и Кыргызстана К. Токаев и С. Жапаров, был открыт памятник Абаю в столице КР. И вот, символично, что теперь началась конференция "Қазақ және қырғыз халықтарының үркіншілік кезеңдердегі өзара көмек тарихынан" ("Из истории взаимопомощи казахского и кыргызского народа в периоды катаклизмов"). По случаю Дня памяти и траура по жертвам сталинизма 31 мая, в Казахстан приехали известные ученые из самой близкой нам соседней братской страны. В работе конференции участвуют историки, руководители архивов РК и КР, потомки жертв политических репрессий.



Слово "үркіншілік" характерно больше для киргизского языка (Восстание 1916 года они называют Уркун), хотя знакомо и казахам, переводится слово как паника и массовое хаотичное бегство, можно сказать, трагическая дестабилизация и катаклизм. Действительно, началом череды трагических событий в истории всей Центральной Азии стали события восстания 1916 года. И фактически до смерти Сталина (1953 г.) наша история - это сплошные кровавые события, смертельный голод, расстрелы, беженцы и т.д. При этом уркуншилик было общей бедой казахов и кыргызов.



...И коснулись эти страшные события почти каждой семьи, рода. И тяжелым эхом воспоминаний отдаются в наших мыслях и чувствах. Даже мои предки, кочевники из крайнего востока Казахстана, которые не были в самом эпицентре и очагах восстаний и даже Голодомора, тем не менее хлебнули горя сполна: прадед по матери Калмакбай Ыбрайым-улы с большим семейством и родичами из-за царского Указа 1916 г. о "реквизиции" (словно речь идет о скотине) казахов на войну и начавшегося "уркун" (а еще есть слово-синоним "дурбелең" - паника, переполох), поскольку его сыновья по возрасту подлежали мобилизации, оказались на территории Китая, Джунгарии. При этом, не зная местность, забрели в пески (вероятно окраины пустыни Гоби), потеряли весь скот. Испытав такие невзгоды, они умерли в чужих краях, и только два сына (в том числе отец моей матери) вернулись в 1917 г. на родину.



Также и дедушка по отцу, ему тогда было 29 лет, поскольку подлежал "реквизиции" на Первую мировую войну, со своими братьями тоже был вынужден спасаться на территории Китая в 1916 г. Их род тоже обеднел вследствие хаотичных скитаний и лишений. Тем не менее, рассказывали, что, радуясь вести о падении самодержавия в феврале 1917 г. и долгожданной встрече с Родиной, они, упав на колени, плакали и целовали родную землю - казахскую землю, где они родились, где лежат могилы их предков.... Но не тут-то было! Оказалось, что при царизме были лишь "цветочки", а "ягодки" - впереди. Так, избежавший "реквизиции" мой дедушка Нуртаза с женой Рым Аманкызы умерли в преддверии Голодомора, начале 1932 г. - от недоедания, холода, отсутствия теплой одежды и постоянных стрессов. Единственный выживший сын их, мой отец, был отдан в открывшийся тогда детский дом, в стенах которого какой-то малый процент детей чудом выжили, когда кругом бушевал голод.



Кто же имел силы и здоровье, и элементарный запас продуктов (продпаек) уходили в соседний Китай. И снова горемычные казахи востока страны (правда уже не "откочевники", а самые настоящие пешие беженцы) бросились в сторону "спасительного" Китая, еле живыми добравшись до Чугучака (Шауешек). И в этой веренице беженцев с котомками на плечах, которые угрюмо шли по тропам, по хребту Тарбагатая была, к примеру, 6-летняя беленькая девочка Нурзия с большими черными испуганными глазами и носиком-кпопкой, которая 15 дней подряд, кушая только "талкан" (пшено), телепалась рядом с отцом и матерью, ничего не понимая, куда и зачем они идут, и кто виноват. А это была моя мама, это были ее родители и родичи…. казахи, пережившие черный 1932 г…. Как можно такое забыть??! И зачем после этого циничные сказки об "имперском" периоде и советской идиллии?!



По словам Г. Анеса, в Кыргызстане проблематика Уркун 1916 г. и другие важные темы изучаются лучше, чем у нас, выпущены ценные книги. Хотя для обеих республик остается актуальной проблема полного рассекречивания архивов советского периода (специалисты жаловались, что хотя по международным нормам любые документы 90-100-летней давности полагается полностью рассекретить; помимо этого даже государства этого, т.е. СССР давно уже нет, но соответствующие органы и инстанции и Казахстана, и Кыргызстана почему-то все еще не дают доступ к ряду фондов, действуя с оглядкой, по принципу "как бы чего ни вышло" (т.е. это следует понимать как страх перед тенью бывшей кровавой империи ).



Конференция открылась приветствеными словами и содержательными докладами Директора Института истории и этнологии КН МОН РК З.Е Кабульдинова, Г. Анеса, также гостей из Кыргызстана. Несомненно, данное мероприятие относится к разряду нужных народу, служащих благородному делу воспитания нации инициатив, в частности, увековечения памяти жертв многих трагических событий, общих для Казахстана и Кыргызстана: восстания 1916 г., революционного террора 20-х гг, Голодомора 30-х гг., в целом, осмыслению уроков казахско-кыргызских отношений, пониманию глубоких корней дружбы наших народов и стран.



Впечатлила и вдохновила собравшихся речь ученого из Кыргызстана, доктора, профессора, бывшего экс-спикера Парламента Кыргызской Республики Зайнидина Курманова. В своем выступлении оратор говорил о ярких фактах взаимопонимания и взаимопомощи двух народов, которые всегда в трудный час понимали и чувствовали друг друга как родные братья: так, не все знают, что Киргизия, сама маленькая бедная автономная республика, в годы Ашаршылык-Голодомора 1931-33 гг. приютила и накормила сотни тысяч беженцев, казахов, которые были вынуждены спасаться бегством из эпицентра Голодомора, чем стал голощекинский Казахстан. Главным образом это были беженцы из близлежащих областей, пограничных с Киргизией: современные Жамбылская, Алматинская области, хотя были и выходцы из северных, восточных регионов, даже Караганды.



И был в этой связи озвучен малоизвестный нам факт о том, что такая помощь казахам стала возможной благодаря гуманистической, патриотической позиции и деятельности одного из руководителей кыргызского народа Жусупа Абдрахманова (1901-1938). Занимавший пост Председателя Совнаркома Киргизской АССР, казалось бы, всего лишь исполнительной ветви власти, он фактически пошел на рискованные шаги, независимо от Центра он решительно встал на точку зрения помощи прибывавшим в республику голодающим казахам(хотя была и другая точка зрения). Кстати, этот человек во многом вел даже в условиях тоталитарного режима несколько разумный и самостоятельный курс, например, благодаря тому, что он не стал перевыполнять план хлебозаготовок и мясозаготовок, Киргизия избежала катастрофы массового голода. За такие "пантюркистские" тенденции Жусупа (Юсупа) Абдрахманова вскоре и расстреляли сталинисты вместе со многими цветами кыргызскойнации (останки лидера ныне перезахоронены в мемориальном комплексе Ата Бейит в Бишкеке).



В целом, выступление профессора Зайнидина Карпековича Курманова было интересным, насыщенным; ученый оперировал реальными фактами, проводил удачные параллели, и самое главное, чувствовалась большая искренность, любовь к своему народу и казахско-кыргызскому сообществу Алаш, вечная боль за общую трагедию, за каждую потерянную тогда человеческую жизнь. Оказалось, что среди предков кырзызского деятеля - манапы, известные люди народа, участники партии "Алаш". Да, как говорят у нас, "асылдың сынығы" (осколок драгоценного камня)....Кыргызские ученые намерены посетить Музей памяти жертв политических репрессий в Талгаре, также презентовать свои новые книги.



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук

(Алматы)