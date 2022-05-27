 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Арзыбек Кожошев уходит из 1-го вице-премьера Киргизии в министра энергетики ЕЭК
00:13 30.05.2022

Высший Евразийский экономический совет назначил нового члена коллегии Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана.

Вместо Темирбека Асанбекова на этом посту будет работать теперь уже, очевидно, бывший первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев. Он назначен министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК. Темирбек Асанбеков проработал в этой должности чуть больше года.

Следующее заседание Высшего совета состоится в декабре этого года в Бишкеке.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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