 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.05.2022
00:56  Выстрелы в Техасе могут рикошетом снести Байдена, - С.Гомзикова
00:54  The Times: Россия побеждает в битве за контроль над пшеницей в мире
00:53  Душанбинский конгресс по гидроэнергетике:. Что будем строить? - К.Сирожидинов
00:52  Правительство Турции обвинили в распродаже золотых резервов
00:50  Росракеты в Николаеве уничтожили моторы к индийским фрегатам. Как быть? - "СП"
00:25  ЕАЭС адаптируется к новому миру, - "Къ"
00:13  Арзыбек Кожошев уходит из 1-го вице-премьера Киргизии в министра энергетики ЕЭК

Воскресенье, 29.05.2022
20:49  МинсельхозKZ отрицает дефицит сахара в Казахстане
12:58  О вечной дружбе казахов и кыргызов. И вечной боли общих утрат в эпоху социальных катаклизмов (1916-1938), - Н.Нуртазина
11:01  Правящие элитки Киргизии, Туркмении и Казахстана по указке США закрыли российские телеканалы, - Айнур Курманов
10:29  К итогам азиатского турне президента США Дж. Байдена. Новая геополитически заряженная инициатива, - В.Пироженко
10:26  Давос-2022: два Кощея Бессмертных и одна дама из МВФ, - В.Катасонов
09:41  Экс-роспрез Медведев потребовал "быстрых и жестких" действий против иноагентов
09:08  Байден хотел испугать Пекин, а нагнал страха на Токио, - Валерий Кистанов
08:16  Силовые структуры РФ занялись счетами Чубайса в Европе. Спохватились...
00:56  The Hill: Американцы не знают, кто управляет Байденом. Но этот кто-то ведет дело к беде
00:54  Financial Times: Китай формирует коалицию против "варварских и кровавых" США
00:53  Бремя белого человека Генри Киссинджера, - И.Моисеев
00:47  Bloomberg: Стремление Европы наказать Путина не идет дальше риторики
00:29  Россия и Китай будут совместно строить Лунную станцию
Суббота, 28.05.2022
23:12  Казахстан. Айгерим Абилкадирова стала героиней нового выпуска "ЖБ Подкаста"
22:22  "Армия Z" освободила Северодонецк
19:50  США: глобальный провал, или Жизнь в мире иллюзий, - И.Веремеев
19:24  Экс-президент Порошенко пытался удрать из Украины. Не пустили
14:27  Узбекский футболист Элдор Шомуродов впервые выиграл еврокубок
14:25  Восстание обезьян: готов ли Казахстан противостоять новой заразе
14:23  По инициативе Израиля в Ташкенте установлен монумент памяти и благодарности Узбекистану
14:17  Кыргызстан. Текст соглашения с США должен пройти общественное обсуждение
14:15  Турецкая оппозиция поднимает ставки в торгах с Западом
14:11  В лесах Амазонии нашли древние поселения. Эльдорадо?
12:03  К новому Афганистану подошли по-старому. Страну пытаются сделать безопасной для соседей, но пока безуспешно, - "Къ"
11:41  Российская денежная система работает на победу, - Олег Щукин
10:00  Поцелуй в Кубы. Кого члены ЕАЭС во главе с Путиным приветствовали от души, - репортаж А.Колесникова
09:04  Чем обязана Центральная Азия русскому языку, - М.Залиханов, С.Степанов
08:58  Бунт Козлодоевых: жалкое БГ-зрелище, - Галина Иванкина
08:41  Чума для гомиков. Оспа обезьян - исключительно западная болезнь XXI века
08:25  Дети vs учителя. Почему Кыр-школа превратилась в место жестких конфликтов, - А.Бенгард
08:14  Маски сброшены: прибалтийские режимы показывают свою нацистскую суть, - А.Паулаускас
08:08  Губернатора Астраханской области России Бабушкина наградили казахстанским орденом "Достык"
08:05  В Беларуси официально создадут "Народное ополчение"
00:23  Вещание российских телеканалов в Киргизии частично прекращено
00:21  Специнтеграция: Путин призвал ЕАЭС активизировать сотрудничество
00:15  American Thinker: Америка скатывается в пропасть, и ей грозит "Мрачный Век"
00:13  Отвязался: появились сомнения в способности США контролировать Зеленского
00:10  О том, как кыргызы спасали казахов во время Голодомора,- Н.Нуртазина
Пятница, 27.05.2022
22:55  Казахстанка Жадыра Бердымухамбетова стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
22:21  Иранские коммандос захватили 2 греческих нефтетанкера в Персидском заливе
21:45  "Церковный собор" УПЦ-МП принял путаное решение. За независимость, но...
21:39  Спецслужбы Турции изловили "халифа ДАИШ" Абу Хасана аль-Куреши
21:36  Супругу бывшего президента Туркменистана Огулгерек Бердымухамедову признали "Заслуженной ковровщицей"
21:30  Деньги в обмен на санкции: удастся ли Западу соблазнить российских олигархов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Душанбинский конгресс по гидроэнергетике:. Что будем строить? - К.Сирожидинов
00:53 30.05.2022

Душанбинский конгресс по гидроэнергетике: общая характеристика.

На прошлой неделе (25-27 мая месяца 2022 г) в г. Душанбе для обсуждения комплексных актуальных проблем гидроэнергетики и обмена опытом состоялась шестая ежегодная международная конгресс (съезд). Официальное название: "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2022". В работе конгресса, кроме официальных представителей, участвовали как очно, так и заочно и встречались представительные специалисты разных направлений не только из 10 стран региона, но и более чем 10 других стран. Всего было около 150 делегатов. К конгрессу была приурочена и устроена небольшая специализированная Международная выставка печатных и видеоматериалов различных строительных компаний и производителей оборудования.

Подготовку, разработку программы и проведение конгресса при спонсорской поддержке ряда авторитетных частных структур блестяще осуществила известная консалтинговая компания Восток Капитал (Великобритания), с ее филиалом в РФ. Организационный комитет министерства Энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан также активно участвовало в этих мероприятиях.

Программа конгресса включало интеграционные пленарные заседания для всех участников (восемь сессий) на которых заслушивались доклады по наиболее важным, актуальным проблемам гидроэнергетики, представляющим общий интерес; и однодневный технический визит (экскурсия) в Рогунскую и Нурекскую ГЭС которое занимало особое место в программе конгресса. Программой конгресса не предусматривалось принятие каких либо решений/рекомендаций, резолюций или деклараций.

Всего заслушано 33 индивидуального доклада, в том числе 7 в трех встречах за "Круглым столом" (с равными правами участников) на темы: "Строительство Рогунской ГЭС - ключевой драйвер развития гидроэнергетики Таджикистана", "Большая польза малых ГЭС: потенциал развития малой гидроэнергетики и ключевые проекты МГЭС", "Какие технологические решения требуются для строительства и эффективной эксплуатации ГЭС?".

Обсуждались вопросы международного сотрудничества и государственной поддержки в развитии индустрии, современные технологические решения от проектирования до реализации, о новых мощных ГЭС в странах Центральной Азии и региона Каспийского моря, проблемы привлечения инвестиций в регион, интеграция возобновляемых источников энергии: комплексный подход к гидроэнергетике.

На конгрессе основное внимание было уделено возможностям производителей основного технологического и вспомогательного оборудования для малых и больших ГЭС. В центре внимания участников 6-го конгресса была также тематика Рогунской ГЭС в Таджикистане. Этой тематике были посвящены три прямых доклада. Так, в первый же день конгресса с развернутым обширным докладом на тему: "Создание нового устойчивого мира и фокус на втором комплексе работ по строительству Рогунской ГЭС" выступил г-н Фабио Гэрино (Fabio Guerino), директор филиала Webuild S.p.A. (Италия) в Таджикистане, директор проекта плотины Рогунской ГЭС. Насыщенными чертежами, цифрами и фотографиями (по своей значимости и объему) на 25 слайдах изложены обзор проектирования и работ: общий обзор Контракта по Лоту 2 "Плотина", завершенные стадии проекта, дальнейшие действия. Кстати говоря, это первый публичный доклад международного подрядчика по плотине Рогунской ГЭС (Лот №2) о проделанной работе за почти 6 лет со дня подписания Контракта на строительство плотины.

С докладами на тему: "Ход строительства и новые инновационные подходы в строительстве Рогунской ГЭС", "Структура и особенности функционирования системы сейсмического мониторинга Нуреско- Рогунского полигона" также выступили: Анвар Рахмонов - директор по производственным вопросам Рогунской ГЭС, и Нурило Абдуллоев - начальник управления инженерного мониторинга Рогунской ГЭС соответственно.

Рогунская тематика также была затронута: в выступлении Фарруха Султонова - руководителя Представительства Международной финансовой корпорации (МФК/IFC) в Таджикистане, в речи Махмадсаида Шамсуллозода - технического директора Рогунской ГЭС.

По результатам проведенных в течение двух рабочих дней восьми сессий, конгресс высветил некоторые наболевшие проблемы гидроэнергетики.

На третий рабочий день конгресса для специалистов различных профилей - делегатов конгресса была организована натурная, с инженерно-технической целью великолепная экскурсия в Рогунскую и Нурекскую ГЭС. В экскурсии приняли участие более половины делегатов. Одна группа экскурсантов посетила Рогун, другая - Нурек.

На стройплощадке, организованный показ грандиозных сооружений и механизмов Рогунской ГЭС сопровождались объяснениями технических параметров. Нам показали созданное водохранилище, строящиеся плотину, различные подземные сооружения (протяженные гидравлические и транспортные тоннели, шахты и др.), здание и оборудование КРУЭ-500 который предназначен для приема и распределения электроэнергии, вырабатываемой Рогунской ГЭС, и машинный зал.

Ключевые параметры водохранилища: полный объем накопленной воды более 200 млн. куб. м, абсолютная отметка уровня воды 1070 м (уровень октября месяца 2020 года сохраняется до сих пор), созданный для действия 2-х установленных гидроагрегатов напор воды - 93 м водяного столба.

Текущие параметры поэтапно/пофазно сооружаемой плотины: отметка плотины первой очереди 1125 м над уровнем моря (теперь считается как неотъемлемая часть основной плотины будущей высотой в 335 м), нижней части основной плотины от 1000 м до 1050 м над уровнем моря, подготавливается основания для сооружения центрального ядра плотины (завершена подготовка левобережного основания ядра).

В момент посещения нами машинного зала осуществлялось выработка электроэнергии двумя ранее установленными гидроагрегатами. Контрольные параметры работающих гидроагрегатов (по показаниям приборов):

Гидроагрегат №6. Тип установленного гидрогенератора - СВ.1140/280-48 УХЛ4; частота вращения - 125 об/мин; расход воды через турбину - 156 куб. м /сек; фактическая мощность текущего момента - 127,6 МВт; частота - 50, 05 Гц; напряжение - 15,44 кВ;

Гидрогенератор №5. Тип - СВ. 1140/320 - 48 УХЛ4; частота вращения - 152 об/мин; расход воды через турбину - 162 куб. м/сек; текущая мощность - 127,2 МВт; частота - 49,58 Гц; напряжение - 15,44 кВ.

Таковы предварительные конспектированные итоги очень организованно, успешно и четко по часовому графику проведенного конгресса. Заключительные, окончательные итоги будут подведены каждым из нас после получения (в течение ближайшей недели) всех материалов проведенного конгресса.

инж. Сирожидинов Камолидин,
чл.-корр. ИА РТ,
участник/делегат конгресса.
г. Душанбе
29 мая 2022 г.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653861180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2022 года №893
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №898
- Мажилис одобрил законопроект в реализацию поручений Президента по поддержке отечественных предпринимателей
- Проводимые в Казахстане реформы создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Алихан Смаилов
- О некоторых вопросах приватизации
- Алихан Смаилов дал поручения по цифровизации работы госорганов и внедрению 5G в Казахстане
- Выступление А.Перуашева в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса 25 мая 2022 года
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №94-р
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  