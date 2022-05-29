Душанбинский конгресс по гидроэнергетике:. Что будем строить? - К.Сирожидинов

00:53 30.05.2022

Душанбинский конгресс по гидроэнергетике: общая характеристика.



На прошлой неделе (25-27 мая месяца 2022 г) в г. Душанбе для обсуждения комплексных актуальных проблем гидроэнергетики и обмена опытом состоялась шестая ежегодная международная конгресс (съезд). Официальное название: "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2022". В работе конгресса, кроме официальных представителей, участвовали как очно, так и заочно и встречались представительные специалисты разных направлений не только из 10 стран региона, но и более чем 10 других стран. Всего было около 150 делегатов. К конгрессу была приурочена и устроена небольшая специализированная Международная выставка печатных и видеоматериалов различных строительных компаний и производителей оборудования.



Подготовку, разработку программы и проведение конгресса при спонсорской поддержке ряда авторитетных частных структур блестяще осуществила известная консалтинговая компания Восток Капитал (Великобритания), с ее филиалом в РФ. Организационный комитет министерства Энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан также активно участвовало в этих мероприятиях.



Программа конгресса включало интеграционные пленарные заседания для всех участников (восемь сессий) на которых заслушивались доклады по наиболее важным, актуальным проблемам гидроэнергетики, представляющим общий интерес; и однодневный технический визит (экскурсия) в Рогунскую и Нурекскую ГЭС которое занимало особое место в программе конгресса. Программой конгресса не предусматривалось принятие каких либо решений/рекомендаций, резолюций или деклараций.



Всего заслушано 33 индивидуального доклада, в том числе 7 в трех встречах за "Круглым столом" (с равными правами участников) на темы: "Строительство Рогунской ГЭС - ключевой драйвер развития гидроэнергетики Таджикистана", "Большая польза малых ГЭС: потенциал развития малой гидроэнергетики и ключевые проекты МГЭС", "Какие технологические решения требуются для строительства и эффективной эксплуатации ГЭС?".



Обсуждались вопросы международного сотрудничества и государственной поддержки в развитии индустрии, современные технологические решения от проектирования до реализации, о новых мощных ГЭС в странах Центральной Азии и региона Каспийского моря, проблемы привлечения инвестиций в регион, интеграция возобновляемых источников энергии: комплексный подход к гидроэнергетике.



На конгрессе основное внимание было уделено возможностям производителей основного технологического и вспомогательного оборудования для малых и больших ГЭС. В центре внимания участников 6-го конгресса была также тематика Рогунской ГЭС в Таджикистане. Этой тематике были посвящены три прямых доклада. Так, в первый же день конгресса с развернутым обширным докладом на тему: "Создание нового устойчивого мира и фокус на втором комплексе работ по строительству Рогунской ГЭС" выступил г-н Фабио Гэрино (Fabio Guerino), директор филиала Webuild S.p.A. (Италия) в Таджикистане, директор проекта плотины Рогунской ГЭС. Насыщенными чертежами, цифрами и фотографиями (по своей значимости и объему) на 25 слайдах изложены обзор проектирования и работ: общий обзор Контракта по Лоту 2 "Плотина", завершенные стадии проекта, дальнейшие действия. Кстати говоря, это первый публичный доклад международного подрядчика по плотине Рогунской ГЭС (Лот №2) о проделанной работе за почти 6 лет со дня подписания Контракта на строительство плотины.



С докладами на тему: "Ход строительства и новые инновационные подходы в строительстве Рогунской ГЭС", "Структура и особенности функционирования системы сейсмического мониторинга Нуреско- Рогунского полигона" также выступили: Анвар Рахмонов - директор по производственным вопросам Рогунской ГЭС, и Нурило Абдуллоев - начальник управления инженерного мониторинга Рогунской ГЭС соответственно.



Рогунская тематика также была затронута: в выступлении Фарруха Султонова - руководителя Представительства Международной финансовой корпорации (МФК/IFC) в Таджикистане, в речи Махмадсаида Шамсуллозода - технического директора Рогунской ГЭС.



По результатам проведенных в течение двух рабочих дней восьми сессий, конгресс высветил некоторые наболевшие проблемы гидроэнергетики.



На третий рабочий день конгресса для специалистов различных профилей - делегатов конгресса была организована натурная, с инженерно-технической целью великолепная экскурсия в Рогунскую и Нурекскую ГЭС. В экскурсии приняли участие более половины делегатов. Одна группа экскурсантов посетила Рогун, другая - Нурек.



На стройплощадке, организованный показ грандиозных сооружений и механизмов Рогунской ГЭС сопровождались объяснениями технических параметров. Нам показали созданное водохранилище, строящиеся плотину, различные подземные сооружения (протяженные гидравлические и транспортные тоннели, шахты и др.), здание и оборудование КРУЭ-500 который предназначен для приема и распределения электроэнергии, вырабатываемой Рогунской ГЭС, и машинный зал.



Ключевые параметры водохранилища: полный объем накопленной воды более 200 млн. куб. м, абсолютная отметка уровня воды 1070 м (уровень октября месяца 2020 года сохраняется до сих пор), созданный для действия 2-х установленных гидроагрегатов напор воды - 93 м водяного столба.



Текущие параметры поэтапно/пофазно сооружаемой плотины: отметка плотины первой очереди 1125 м над уровнем моря (теперь считается как неотъемлемая часть основной плотины будущей высотой в 335 м), нижней части основной плотины от 1000 м до 1050 м над уровнем моря, подготавливается основания для сооружения центрального ядра плотины (завершена подготовка левобережного основания ядра).



В момент посещения нами машинного зала осуществлялось выработка электроэнергии двумя ранее установленными гидроагрегатами. Контрольные параметры работающих гидроагрегатов (по показаниям приборов):



Гидроагрегат №6. Тип установленного гидрогенератора - СВ.1140/280-48 УХЛ4; частота вращения - 125 об/мин; расход воды через турбину - 156 куб. м /сек; фактическая мощность текущего момента - 127,6 МВт; частота - 50, 05 Гц; напряжение - 15,44 кВ;



Гидрогенератор №5. Тип - СВ. 1140/320 - 48 УХЛ4; частота вращения - 152 об/мин; расход воды через турбину - 162 куб. м/сек; текущая мощность - 127,2 МВт; частота - 49,58 Гц; напряжение - 15,44 кВ.



Таковы предварительные конспектированные итоги очень организованно, успешно и четко по часовому графику проведенного конгресса. Заключительные, окончательные итоги будут подведены каждым из нас после получения (в течение ближайшей недели) всех материалов проведенного конгресса.



инж. Сирожидинов Камолидин,

чл.-корр. ИА РТ,

участник/делегат конгресса.

г. Душанбе

29 мая 2022 г.