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|Новым управделами президента Киргизии стал мыркообразный строитель Туманбаев
11:26 30.05.2022
Сегодня утром, распоряжением Президента С.Жапарова, назначен новый управляющий делами его аппарата. Вместо Тилека Батырканова вкусную должность получил малоизвестный строитель Каныбек Туманбаев, с весьма мутной бизнес- и полит-биографией
ТУМАНБАЕВ Каныбек Тургунбекович
/ /
[30.09.1981 - ..]
генеральный директор строительной фирмы "БКС".
Каныбек Туманбаев шел под номером 66 от партии СДПК на парламентских выборах в 2015 году.
На парламентских выборах в октябре 2020 года он шел под номером 18 от партии "Биримдик".
По предварительным данным подсчета голосов, он подал в число кандидатов, прошедших в Жогорку Кенеш. Однако, итоги выборов отменили.
управляющий делами президента КР (с 30 мая 2022)
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БАТЫРКАНОВ Тилек Карыбекович
/ /
[17.06.1979 - ..]
Род. в г. Фрунзе. Кыргыз
в 2001 году окончил Кыргызский технический университет имени И.Раззакова по специальности менеджмент.
В 2015 году окончил Академию государственного управления при президенте по специальности государственное и муниципальное управление.
2001-2003 годы - инспектор отдела по работе с крупными налогоплательщиками ГНИ при МФ;
2003-2006 годы - старший инспектор, налоговый инспектор ГНИ по Свердловскому району;
2006-2007 годы - главный специалист отдела методологии Социального фонда;
2007-2008 годы - начальник отделения, начальник управления Каракульского городского отделения Социального фонда в Жалал-Абадской области;
2008-2010 годы - начальник Аламединского районного управления Социального фонда в Чуйской области;
2010-2012 годы - ведущий специалист Свердловского районного управления Социального фонда;
2012-2013 годы - главный специалист отдела анализа и свода информации Соцфонда;
2013-2019 годы - начальник Аламединского районного финансового отдела Министерства финансов;
2019-2021 годы - заместитель председателя Государственной регистрационной службы при правительстве;
первый заместитель управляющего делами президента КР (21.07 - 12.2021);
с 9.12.2021 - 30.05.2022 - управляющий делами президента КР.