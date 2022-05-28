"Некоординируемый координатор". Странные вещи вокруг Координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте

15:34 30.05.2022

"Некоординируемый координатор"



Странные вещи происходят вокруг Координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте господина Пьер фон Аркса, который вступив в должность в прошлом году раскрывает свои новые стороны тайных предпочтений.



Назревает большой скандал вокруг персоны господина Координатора. Причиной скандала служит обращение национального координатора ОБСЕ по человеческому измерению Марты Лангеланд в адрес Генерального секретаря организации М.Шмидта, которая в доказательство своего донесения приложила интересные копии переписки в социальных сетях с Пьером.



Таким образом Лангеланд обвиняет Аркса в сексуальных домогательствах. Исходя из сути "горячего" общения, Марта рассказывает о переписке со своим шефом, когда он неоднократно делился с собеседницей личными аморальными желаниями и фантазиями. Он возжелал заняться с Мартой любовью в одном из его коллекционных ретро автомобилей, хранящихся в Швейцарии.



Кроме того, на этом проблема не заканчивается. Во время работы в Кыргызстане выяснилось, что у Аркса еще и шовинистическое отношение к народам стран Центральной Азии, что могут подтвердить работающие с ним его бывшие киргизские коллеги. Такие люди, которые не понимают страданий жителей региона, в котором работают, и относятся к ним с равнодушием, только усугубляют проблему, нарушая местное развитие.



Свидетельством подобным замашкам Аркса служит его негативное отношение к персоналу в ташкентском офисе, что проявилось сразу же после его аккредитации в Узбекистане, в результате уже начало попахивать своеобразным национализмом.



Нет абсолютно никакого оправдания такому аморальному поведению и высокомерности Пьера, который по сути оказывается сам никак не координируется со стороны ОБСЕ.



Зная о проделках злонамеренных и неблагосклонных людей как Пьер, администрация ОБСЕ, наверное, ждет, когда окончательно потеряет свой имидж в глазах общественности и работа в данной структуре будет ассоциироваться с извращенцами и иной нечистью.