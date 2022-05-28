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Аруахами мобилизованный и призванный. Памяти историка Таласа Омарбекова, - Н.Нуртазина
00:43 31.05.2022

Аруахами мобилизованный и призванный
(светлой памяти ученого-историка, патриота, профессора Таласа Омарбекова, 1948-2021)

"Человек был в нем на той же высоте, что и ученый" (Поль Пелльо о В. Бартольде).

В эти дни мы вспоминаем замечательного ученого-историка Т. Омарбекова, который всегда настаивал на том, чтобы 31 мая отмечался в Казахстане как День Национального траура, и наряду с жертвами сталинских репрессий нация не забывала о миллионах безымянных жертв Голодомора 1931-33 гг. Сердце неутомимого историка и патриота перестало биться 6 декабря 2021 года….

"Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!", - слова русского поэта Н. Некрасова. С детства мы были воспитаны в духе высокой гражданственности и гуманизма русской классической литературы. И, несомненно, в наших сегодняшних патриотических и духовных устремлениях, нравственных достижениях есть немалая заслуга великой русской культуры (которая как раз всегда противостояла "держимордам" и "голубым мундирам" самодержавного режима, и отличалась особым гуманизмом и нравственной силой). Замалчивать это было бы безнравственно и лицемерно.

Вообще, формула триединства духовных истоков казахской национальной философии на примере великого Абая, которую когда-то вывели М. Ауэзов и другие авторы, а именно: "Казахская степная культура+Ислам(Восток)+ Русско-европейская литература", остается в силе, правдиво отражая нашу духовную сущность, несмотря на усилия некоторых псевдонационалистов выбросить за борт либо ислам, либо русско-европейский фактор…

Призыв Н. Некрасова можно перефразировать, заменив слово "поэт" на "ученый", но суть не меняется: "Ученым можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!". Да, духовно-нравственные ценности неизмеримо выше любых формальных регалий, звания "профессор" и "академик", должностей и орденов, и даже интеллектуализма как такового, прочитанных или написанных книг и трудов. Конечно, идеальный вариант - это гармония интеллектуальных и моральных достоинств, и здесь приходит на память высказывание французского востоковеда П.Пелльо, озвученное им давным-давно в некрологе академику В. Бартольду: "Человек был в нем на той же высоте, что и ученый".

Несмотря на многовековой процесс насильственной дегенерации этноса, Казахия не оскудела талантами и благородными душами. И таким "асылдың сынығы", как у нас говорят о наследниках былого благородства и величия предков, т.е. человеком, в котором были удачно соединены ученый и гражданин-патриот, справедливый и честный человек, и был наш современник Талас Омарбекович Омарбеков, ушедший от нас в расцвете творческих сил.

До последних месяцев своей творчески насыщенной, яркой жизни Талас-аға держал в руках свое острое перо, напряженно трудился, мыслил, писал, давал интервью, читал лекции, воспитывал учеников, являясь профессором кафедры истории Казахстана КазНУ им. аль-Фараби, возглавляя Республиканский Центр по изучению традиционных цивилизаций Центральной Азии при КазНУ, работая в составе ГосКомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (созданной по Указу Президента РК К. Токаева).

В эти дни памяти жертв политических репрессий и голодомора, мы обязаны помянуть добрым словом также и ученых и общественных деятелей, которые за годы после распада СССР внесли свой вклад в рассекречивание нашей истории, кропотливое изучение десятилетиями табуированных проблем, таких, как интеллигенция Алаш, Голодомор 1931-33 гг., политические репрессии, миграции, история диаспор и многих другие актуальные проблемы национальной истории казахов.

Среди таких ученых, кстати, есть и американцы, и русские, и японцы, и итальянцы. Так что восстановление правды о нашей истории отнюдь не было некоей тенденциозной установкой якобы националистически настроенных казахов, как иногда это может преподноситься некоторыми журналистами, а было и является нормальным объективным императивом в контексте исторической науки глобализирующегося мира.

В процессе возрождения исторической науки РК и ликвидации "белых пятен" истории казахов имя и труды Т. Омарбекова занимают особое место, заслуги его как историка и исследователя несомненны. Хотя справочные данные о его научной биографии можно найти в интернете, и в нашу задачу не входит излагать отчет о его трудах и карьере, все же считаем нужным напомнить, что перу ученого принадлежат несколько сотен статей и книг на темы Коллективизации сельского хозяйства и Голодомора, восстаний против сталинского режима казахскими массами в 1929-31 гг., этнической истории казахов. Доктор, профессор, академик, кавалер ордена Құрмет, долгие годы возглавлявший кафедру истории Казахстана КазНУ… При этом главным принципом его в науке, его кредо был принцип объективизма, строгой опоры на архивные документы, статистические данные (потому даже в оценке Голодомора казахов он был осторожен, не находя достаточных документальных оснований определить его однозначно как геноцид), также на уникальные казахские источники, как генеалогии-шежире.

Истинным подвигом Талас-аға и его главной темой жизни мы можем считать изученную в нужное время, в 90-егоды - когда пребывавший в длительном беспамятстве казахский народ жаждал правды - трагическую историю казахского аула в 20-30 годы, и массовом голоде и миграциях как последствиях этой катастрофы. Для этого, вдохновленный провозглашенной Независимостью страны (а лучше сказать: аруахами, духами предков-героев, стоявших за Актом провозглашения Независимости-1991) казахский ученый буквально не выходил из библиотек и темных сырых архивных подвалов, месяцами и годами перебирая и вчитываясь в пожелтевшие страницы сотен документов, которые заговорили о кровавой бойне сталинизма, гибели миллионов невинных людей, о той "подводной части" истории казахов, о которой замалчивал всесильный тоталитарный режим СССР.

Вместе со своим неразлучным другом и коллегой, таким же одержимым талантом и патриотизмом, искателем "белых пятен" Отечественной истории историком-алашеведом Мамбетом Койгелдиевым, как рассказывал нам позже сам Талас-ага, они вначале сидели с завязанными обычной, сложенной вчетверо медицинской марлей носами (тогда в стране еще не было в продаже ныне банальных защитных масок),так как архивная пыль буквально забивала им ноздри и легкие. Но вскоре они выбросили марлевые повязки, уже не думая ни о чем, ни о своей безопасности, здоровье , кроме единственной Истории, памяти предков, о своем долге донести как можно быстрее обществу правду …

В итоге в 1994 г. Т.Омарбеков блестяще защитил докторскую диссертацию на тему "Экспроприация собственности и насильственная коллективизация казахских общинников", были подготовлены и изданы ценнейшие монографии, как "Зобалаң"(Бедствие, 1994), "20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті" (1997) др. Подлинный инсайт национальному сознанию современников принесла его яркая публикация о Голоде под названием "Қазақ неге шыбындай қырылды?" (Почему казахи гибли как мухи?) на страницах газеты "Егемен Казахстан"…

О научных трудах Т.Омарбекова, его заслугах как прекрасного лектора, публициста, организатора науки и вузовского образования можно, конечно, писать много. Но я бы отметила в целом его неподдельный патриотизм и принципиальность как гражданина и казаха, также его хорошие человеческие качества. Испытавший все тяготы послевоенной жизни казахского аула, исключительно своим трудом и знаниями поступивший в вуз и сделавший блестящую карьеру, Талас Омарбеков не был замечен в грязных интригах или коррупции в среде ученой братии Казахстана (что уж греха таить), никогда не был трайбалистом... В целом, ему были чужды многие моральные пороки нашего жестокого общества.

Более того, в годы Независимости Талас-ага совершил малый хадж в Мекку, стал интересоваться исламом, оставаясь при этом гуманистом и приверженцем общечеловеческих ценностей (помнится, он как-то после зарубежной поездки рассказал мне о своих впечталениях о посещении Рима, Ватикана с его христианскими соборами, говоря при этом, что святые во всех религиях остаются святыми, и проповедовали они человечеству общие ценности...). Он вел здоровый образ жизни, до 73 лет бегал по утрам, закалялся, обливался холодной водой. Молодежи естьчему учиться у нашего героя, брать пример. Как у любого талантливого человека у Таласа Омарбековича был характер, свои жесткие представления и взгляды на мир и человека, и если кто-нибудь, пусть даже вышестоящее должностное лицо, начальники, пытались навязывать ему что-то противоречащее этому, то рисковали получить от него резкий отпор. А так, в целом, "наш милый доктор" Талас-ага был добродушный, коммуникабельный и интеллигентный человек. Таким он остался в нашей памяти. Иманды болсын, пусть душа упокоится в раю.

Назира Нуртазина,
доцент КазНУ им.аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
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