П.В. Густерин: Хамза аль-Куфи, разделивший Коран на манзили

20:56 31.05.2022

П.В. Густерин

Хамза аль-Куфи, разделивший Коран на манзили



В городе Эль-Куфа, в Ираке, жил торговец маслом Хамза бен Хабиб аль-Куфи по прозвищу би-з-Зейят, то есть "с маслом". Он родился в 80 г. по Хиджре, то есть примерно в 699 году н.э. До сих пор Хамза аль-Куфи известен среди мусульман и исламоведов как один из лучших чтецов и наставников в чтении Корана. По преданию, он читал Коран постоянно, когда только мог. Одной из его заслуг перед мусульманами является разделение Корана на семь примерно равных частей-манзилей для равномерного прочтения всего Корана в течение одной недели:



1 – от 1-й суры "аль-Фатиха" до 4-й суры "ан-Ниса" включительно,

2 – от 5-й суры "аль-Маида" до 9-й суры "ат-Тауба" включительно,

3 – от 10-й суры "Юнус" до 16-й суры "ан-Нахль" включительно,

4 – от 17-й суры "аль-Исра" до 25-суры "аль-Фуркан" включительно,

5 – от 26-й суры "аш-Шуара" до 36-й суры "Йа Син" включительно,

6 – от 37-й суры "ас-Саффат" до 49-й суры "аль-Худжурат" включительно,

7 – от 50-й суры "Каф" до 114-й суры "ан-Нас" включительно.



Умер Хамза аль-Куфи в 156 г. по Хиджре, то есть примерно в 772 г. н.э., в городе Хулван, на территории нынешнего Ирана, который в наше время называется Сере-Поле-Зохаб.