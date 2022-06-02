 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.06.2022
13:12  Программа импортозамещенияKZ: маразм крепчал
13:01  Журналист Невзоров с женой стали гражданами Украины
13:00  Снизит ли референдумKZ протестный потенциал?
12:56  П.В. Густерин: Арабские корни "Робинзона Крузо"
12:40  Загадка природы: почему гибнут тюлени на Каспии
12:37  Нефть и газ не главное. Россия получила экономическое супероружие
12:33  Бежал и заявлен в розыск экс-глава АО "КазТрансГаз" Ибулла Серди (клиентелла Назарбаевых)

12:31  Экономика будущего: государственный контроль и частная инициатива, - А.Школьников
12:30  Верховный комиссар по правам человека: в Синьцзяне нет никаких репрессий
11:35  Прокурор Абдикаримов возглавил Агентство культурного наследия Узбекистана
10:56  Ташкентский кенгаш предупредил 4 депутатов за непосещение собраний
10:54  УзбПравительство создает "частный цифровой университет IT-Park University"
10:50  Большая тройка. Кто окажется "мудрой обезьяной"? - Николай Коньков
10:09  В Киргизии решили не назначать врио министра здравоохранения вместо арестованного. Однохренственно...
08:53  Обыкновенный хохлизм, - Галина Иванкина
08:40  Сын депутата БритПарламента Грант хвастается как подбил БТР чеченского отряда Росгвардии
08:35  Дырявое эмбарго дорого обойдется Евросоюзу, - В.Михеев
08:33  Американская политика противовесов: ставка на Индию против Китая, - В.Катасонов
08:29  Какие соглашения подписали Таджикистан и Узбекистан в ходе поездки Рахмона в Ташкент?
07:55  Где наша не подкачала. Кому будет выгодно досрочное завершение сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, "Къ"
07:51  Польские аппетиты: от моря до моря, - Владимир Винокуров
07:49  У России могут отнять гастарбайтеров из Средней Азии, - Е.Трифонова
00:45  Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон запустили строительство Яванской ГЭС
Четверг, 02.06.2022
22:25  В Киргизии за коррупцию задержан также и замМинздрава - главный санврач Бектурганов
21:54  В Казахстане реабилитируют пособников нацистов и формируют из России образ врага
21:47  Сирия. Армия России перебрасывает силы после угроз Эрдогана начать наступление
21:43  Казахстану обещают десять ярких перемен, - "Къ"
21:38  Как решение ОПЕК+ нарастить добычу повлияет на рынок
21:25  Из-за России Байден мирится с саудовским принцем, - "НГ"
17:21  Почему казахстанцы любят старые праздники и равнодушны к новым?
16:55  Негр расстрелял больных в больнице американской Талсы - 5 трупов
16:50  Задержан министр здравоохранения Киргизии "аконит" Бейшеналиев
15:38  Купаться запрещено. Как Ташкент остался без городских пляжей
13:27  Дикари-с. Глава КырГКНБ Ташиев пригрозил депутату Мадумарову сломать руку и заявил, что тот готовит госпереворот
13:13  "О ненависти", - Дм.Медведев
13:05  Эмомали Рахмон прибыл с визитом в Узбекистан
12:43  Аркадаг продолжает активную общественную жизнь - встречи с земледельцами и студентами
12:33  Wall Street Journal: Антироссийский фронт на Западе трещит по швам
12:16  Президент Сердар Бердымухамедов и его сын совершили малый хадж
12:11  Кто контролирует хаос в кыргызских банках и обменниках? - "ВБ"
12:06  Новый переход. Семь законов общественной трансформации, - Михаил Делягин
12:05  Мировое негодяйство, - А.Мезяев
11:06  Задержаны экс-глава Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов и его заместитель
10:46  Главарю ОПГ "Фонд "Сорос - Кыргызстан" Шамилю И. шьют дело за аферу с "малиной"
10:44  Кыргызка Айсулуу Аширалиева стала депутатом горсовета... Сеула
10:32  Алматинский БалБес Сагинтаев теперь у нас министр экономики и финансов ЕЭК
10:29  Экс-командир херсонской теробороны Кузьменко захотел получить российское гражданство
09:37  ОПЕК рискует развалиться в случае выхода России из соглашения
08:59  Газпром завершил перевод Европы на газо-рубли
08:07  Рос-демо-олигарх Прохоров оказался тайным иудеем и с концами сбежал в Израиль
07:57  Шли на Одессу и вышли к Херсону: Новороссия снова войдет в состав Большой России, - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Прокурор Абдикаримов возглавил Агентство культурного наследия Узбекистана
11:35 03.06.2022

Баходир Ганжиевич Абдикаримов назначен директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия, сообщило УзА.

Ранее он работал начальником одного из отделов Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Предыдущий глава агентства Шахриер Нуруллоев был освобожден от должности 30 мая, спустя 5,5 месяцев после назначения.

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного развития было образовано в апреле 2021 года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654245300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об интеллектуальной собственности
- Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию
- Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ - Алихан Смаилов
- О "кантарской" мифологии
- Ералы Тугжанов встретился с молодыми казахстанцами
- Кадровые перестановки
- Об усилении требований к детским садам
- Азат Перуашев посетил ряд передовых предприятий Костанайской области и обсудил приоритеты реформы Конституции
- Как металлурги переживают кризис
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  