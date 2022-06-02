П.В. Густерин: Арабские корни "Робинзона Крузо"

12:56 03.06.2022

П.В. Густерин

Арабские корни "Робинзона Крузо"



Даниэль Дефо, автор моей любимой книги "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", обвинялся в том, что он для создания своей книги воспользовался записками моряка Александра Селькирка, прожившего четыре года на необитаемом острове. Разумеется, Дефо не мог не знать об этом.



Однако, в дальнейшем выяснилось, что идея "Робинзона" была заимствована автором из сочинения арабского писателя XII века Ибн Туфейля "Хайй бен Якзан" ("Живой, сын Бодрствующего"), уже переведенного ко времени Дефо на английский язык.



В дальнейшем оказалось, что и арабский писатель в свою очередь заимствовал сюжет из восточной легенды VII века.



Подробнее см.:

1) Крымский А. История арабов и арабской литературы. М., 1911.

2) Фильштинский И.М. Арабская литература в Испании (андалусская литература) VIII-XIII вв. // История всемирной литературы. Т. 2. М., 1984.

3) Brockelmann K. Geschichte der arabischen Literatur. Weimar-Berlin, 1897-1902.