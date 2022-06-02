Надо создавать не языковые патрули, а добровольные патрули по запрещению антиказахских образцов национальной одежды, - Н.Нуртазина

21:29 03.06.2022 Надо создавать не языковые патрули, а добровольные патрули по запрещению антиказахских образцов национальной одежды



Светлой памяти моей бабушки Бибатима Матрийа-кызы,

бывшей искусной рукодельницей, вышивальщицей, убежденной мусульманкой



После снятия коронавирусных ограничений в стране проходит очень много торжественных мероприятий, презентаций, встреч, конференций и пр. И во всех мероприятиях, зачастую международного масштаба, гостей у входа встречают казахские девушки в национальных костюмах. Девушки не виноваты: они красивы, приветливы, чего не скажешь об их костюмах, особенно гротескно-причудливых высоченных головных уборах со шпилем на макушке (абсолютно надуманных, никогда не существовавших в нашей истории и традиции!). А ведь предки говорили : "Дос басқа карайды, дұшпан аяққа қарайды" (Друг смотрит на голову, т.е. головной убор, враг смотрит на ноги, т.е обувь).



Вот уже 30 с лишним лет в Казахстане мы никак не можем решительно пересмотреть бытующий этнокостюм, вернуться к нормальным образцам; и, до конца осознав огромную значимость визуального имиджа этнокультуры, официально, циркуляром Минкультуры РК запретить во всем Казахстане, всем артистам и народу носить и распространять все эти осточертевшие, якобы "казахские" девичьи шапки. Почему-то оскорбление государственного флага вызывает бурю эмоций в интернете и везде, а ставшее нормой повсеместное оскорбление национального костюма казахов никого не возмущает, в том числе госчиновников?!



Речь идет прежде всего о придуманной кем-то давно для бедной казашки (не исключается и версия злонамерения в самом истоке, т.е. создания этакого комического образа подвластного народа-раба) конусообразной металлической конструкции (?!), с остроконечным навершием, которая еще и на самом верху завершаются целым опахалом или венцом из птичьих перьев.



Даже логически неправдоподобно ношение таких высоких и громоздких сооружений на голове у представительниц мобильного, трудолюбивого степного кочевого народа. Это не Таиланд или остров Цейлон, к примеру. И как казахские девочки тогда бегали, скакали на конях, заходили и выходили из юрты, волоча такие нереально широкие платья с пышными оборками и "испанскими" воланами, обладая такими поистине шаманскими опахалами из перьев на головах, словно это индейские и бразильские колдуны?! Также оскорблением национальной символики следует считать демонстрируемые огромные мохнатые "девичьи" шапки из лисы и песца (да еще и покрашенные под цвет платья - красный, синий), которых тоже никогда в помине не было в нашей культуре. Конечно, после этого нас будут обзывать "дикарями" или подшучивать над казахом.



Лишь в сильные морозы, т.е. небольшой период времени, девушки носили аккуратные утепленные круглые шапочки, да и то исключительно с гладким мехом ("борик"), т.е. отороченные строго норкой или ондатрой, но никак не пушистого зверя (считалось, что мохнатые шапки из лисы не к лицу девушкам и женщинам, портят их внешний вид). Высоким ритуальным головным убором цилиндрической формы было в нашей традиции лишь саукеле, одеваемое невестой, никто не спорит. Но и то саукеле имело свои правила покроя, и было по-своему величественным, очень и очень дорогим, сплошь украшенным драгоценными камнями и расшитым золотом, почти королевским головным убором.



А вот самым популярным, любимым и универсальным головным убором казахских девушек всех времен и всех регионов была воспетая всеми поэтами и влюбленными джигитами круглая (иногда и слегка конической формы), изящная, со вкусом расшитая ДЕВИЧЬЯ БАРХАТНАЯ ТЮБЕТЕЙКА, к которой при желании просто пришивали аксессуар в виде пучка перьев филина. Это и есть традиционная, вечно любимая казахами қыз тақиясы/ үкілі тақия!



Так вот, исчезновение со сцены и жизни популярнейшей столетиями казахской тюбетейки и реклама вместо нее клоунских "шлемов" и пр. - это не больше не меньше, как криминал, самое настоящее воровство духовно-материального наследия нации и настоящее глумление над этнокостюмом. Возможно, требуется за произвольное искажение гражданами, производителями, дизайнерами основных канонов, покроя казахской одежды и всякую отсебятину внести специальный пункт в Закон о госсимволах РК. За это надо судить артистов, вести контрпропаганду в интернете и т.д. Пусть тогда продаваемые антиказахские чапаны назовут как-то по-другому, например: "костюм клоуна в казахском стиле", "клоунский колпак" (вывески).



Надо не языковые патрули создавать, а патрули по мониторингу и запрещению антиказахских чапанов и другой национальной одежды, ибо это равносильно моральному убийству казахской культуры. Стоит пройтись по нашим базарам, или интернет-магазинам, и можно увидеть сей позор и тихий ужас, в отделах по продаже национальной одежды: грубейшее нарушение традиционного покроя, пришитые к чапанам… карманы, воротники и пояса (где это видано у казахов?), приталенные сюртуки с "молнией", особенно эти шайтанские узоры и аппликации везде где можно (НЕ БЫЛО НИКАКИХ УЗОРОВ НА КАЗАХСКОЙ ОДЕЖДЕ!). Вот где нужны добровольные народные дружины, патрули по запрещению издевательства над казахской традицией, вот куда надо направить энергию наших патриотов, джигитов и девушек, блогеров!



Безобразные остроконечные картонные шлемы или мохнатые шапки на головах маленьких девочек - это, знаете, хуже, чем фальсификация национальной истории или унижение языка казахов или флага. Ибо визуальный имидж - это молчаливое и сильнодействующее, опасное средство пропаганды, это - мгновенное восприятие глазами и подсознанием. И тогда один взгляд иностранца, гостя, человека иной культуры, лицезрение отталкивающего (и самое главное ведь - исторически недостоверного, лживого) образа казахской одежды и головных уборов способен свести на нет все потуги министров, депутатов, разных "уятменов-патриотов" по укреплению якобы авторитета казахов и Казахстана в современном мире. Понимает ли всю серьезность положения с этнокостюмом нынешний министр культуры и спорта?! Или культура для него - ничто перед "божественным" спортом, а в самой культуре гриф "казахская этнокультура" занимает место бедного и нищего родственника в сравнении с другими могущественными и влиятельными его "родственниками" в лице оперы, балета, классической музыки, кино?



Сколько десятилетий мы не можем дождаться того счастливого часа, когда начиная с девочек и мальчиков в детских садах и кончая профессиональными исполнителями этномузыки или танцовщиками/ танцовщицами все радостно наденут на голову самый распространенный и самый красивый, истинно достоверный, реально существовавший, легкий в пошиве, в ношении, экономный, универсальный женский и мужской, если хотите, священный головной убор - ТАКИЯ (тюбетейка)! Притом это был бы еще реальный шаг на пути восстановления разорванного культурного единства всей Центральной Азии, ибо золотая тюбетейка всегда служила своеобразным символом принадлежности к единому культурно-цивилизационному миру, ярким маркером региональной, тюркской и собственно казахской идентичности.



Также нужно шить и возрождать казахские жилетки-безрукавки (у казахов - "курте"), аналог турецкой или татарской жилетки или афганского васката, да и многих азиатских народов. Зачем детям и тем более иностранцам дарить дорогие, тяжелые, волочащиеся чапаны или какие-то странные "кабинетки" (искусственные модели)? Тем более идет стремительное потепление климата! А вот расшитая легкая курте-жилетка - это другое дело, и они реально существовали в нашей традиции. Просторные и длинные чапаны тоже нужны (можно, сказать, не хуже, чем у арабских шейхов), но только нормального, традиционного азиатского покроя, без всяких воротников и пуговиц и карманов и поясов и узоров, меховых вставок. Яркие легкие казахские чапаны должны быть именно летними вариантами халатов (из ситца, стеганые, в том числе из пестрой ткани, атласа, парчи); также должны быть возрождены легкие женские казахские чапаны (вместо набивших оскомину приталенных камзолов-безрукавок). Нужны именно просторные женские чапаны с длинными рукавами, их можно носить как накидки/ плащи и в повседневной жизни (кстати, надо посмотреть на опыт Узбекистана).



В конце концов, мы должны в перспективе достойно противостоять натиску ближневосточной "салафитской" мусульманской моды (нивелирующей этностиль), формируя собственный казахско-мусульманский, одновременно современный свой стиль, интегрируя казахский этнокостюм в современную моду и повседневность. И тут архаичная, тяжеловесная, с безвкусными узорами "кошкар муиз" одежда и тем более вышеописанные головные уборы и чапаны клоунов не выдерживают никакой конкуренции, нужны принципиально иные подходы.



Конечно, не все так безнадежно, и в деле казахской тюбетейки лед уже тронулся. Есть кое-какие позитивные изменения: во-первых, в исторических фильмах уже демонстрируется более или менее близкий к реальным прототипам образцы национальной одежды, всех казахов прошлого уже изображают одетыми в нормальные тюбетейки, настоящие стеганые халаты-чапаны без всяких узоров и воротников. Правда, все еще есть такой "бзик", когда в теплое время года, на фоне зеленеющих лугов и яркого солнца мужчины и юноши словно ошалелые могут показываться в меховых шапках и лисьих тымаках.



Вообще, увлечение мехами животных - это и дорого, и антиэкологично сегодня. И Казахстан никогда не был Чукоткой или Аляской, мы называемся, слава Богу, солнечным Казахстаном. Это опять выдумки и мифы, что будто бы предки все время кутались в меха и лисьи тымаки. Казахи любили лето, и все праздники проходили летом и осенью, в это время все они были одеты в летние варианты одежды. РЕКЛАМА ТЫМАКА - ЭТО ВСЕ ЕЩЕ ОСТАТКИ СОВЕТСКОГО ИМИДЖМЕЙКЕРСТВА (режиссерами, хореографами тогды были у нас евреи, часто засланцы), образец скрытого насмехательства над "чурками"/почти "чукчами", что они могут в жару надеть меховую шапку; также это была идеологическая пропаганда рабочей одежды пастухов и бедняков.



Во-вторых, радует, что среди инициативной молодежи Казахстана уже появилась стихийная тяга к девичьей казахской тюбетейке. Кроме того, появляются силами отдельных энтузиастов детские куклы в нормальных национальных костюмах. Появились дизайнеры и мастерицы, которые пытаются рекламировать и шить для народа такия-тюбетейки. Молодцы! Говорят, что возникает новый тренд, этностиль. Однако при отсутствии государственной, научно обоснованной политики и профессионального подхода в таком народном "движении за тюбетейку" в РК есть опасность новых ошибок, профанации, да и не может оно эффективно вытеснить надуманные головные уборы "марсиян" и "индейцев", если не налажено массовое производство и пошив, финансирование и т.д..



Так, например, замечено новое грубое нарушение национального канона и одного из главнейших критериев женской тюбетейки: такия девушки не бывает однотонной, бледной и тем более под цвет платья, т.е. сливаться с одеждой. Цветовой минимализм или стилизация - это, конечно, правильно для адаптации нацкостюма к современности, но это не относится именно к тюбетейке! СУТЬ И ВЕСЬ ШАРМ ТЮБЕТЕЙКИ КАЗАХСКОЙ ДЕВУШКИ БЫЛИ В ТОМ, ЧТО КАК КРУГЛОЕ СОЛНЦЕ ИЛИ ШАНЫРАК ЮРТЫ ТАКИЯ ДОЛЖНА СМОТРЕТЬСЯ КАК ОТДЕЛЬНОЕ, ПОДЛИННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, являясь обязательно цветным, вышитым золотыми или серебряными нитями, восточной, казахской "шапочкой Шехерезады", а не какой-то блеклой европейской шляпкой-таблеткой на голове.



Авторы современных однотонных казахских девичьих "такия", по одной версии, руководствовались тем, что "такия"/туппе казашек должна чем-то отличаться от узбекских и уйгурских тюбетеек. Но нельзя в угоду ложно понятого национального достоинства искажать каноны традиционной одежды нашей Центральной Азии, базовые подходы к покрою,фасону, цвету, размерам и силуэту. Вообще, стоит поискать в книгах, музеях, учиться у соседних народов, наших казахов-кандас (репатриантов) каков был на самом деле покрой тюбетейки, какие бывают виды, какова цветовая гамма и т.д.(насколько я знаю, самые жизнеспособные и интересные - это круглые мягкие, стеганые тканевые тюбетейки и стеганые чапаны).



В какой-то степени тюбетейки наших народов, и даже татар и башкир были очень похожи; это была, если хотите, общая мода, общая традиция. Покрой местного чапана ничем не отличался во всем регионе Центральной Азии, так что казахи могли, например, купить чапан на рынках Бухары и носить его; а узбек мог подарить своему соседу киргизу халат-чапан, и не было никаких проблем с его ношением. Использовались одни и те же ткани, орнамента на мужской одежде вообще не было, для парадной одежды допускались позолоченные галуны по краям, и все. В музее поэта Джамбула (Жамбыл Ата) висят чапаны, которые он носил при жизни. Почему дизайнеры не смотрят на истинные образцы? Чапаны Джамбула - это обычные, скажем так, мусульманские казахские чапаны, а не что-то диковинное и "чукчеподобное". Конечно, были региональные особенности и небольшие этнокультурные различия.



Далее, тенденция к упрощению и минимизации одежды казахов-кочевников началась еще в нач. ХХ века, в связи с этим, например, перья с тюбетеек у кочевников уже исчезали. Новым трендом предреволюционной эпохи у тюркских народов Евразии стало еще то, что "такия" (тубетей) могли носить и взрослые, замужние женщины (часто поверх тюбетейки они накидывали платки), а все эти архаичные подходы к регламентации одежды по возрастному или семейному статусу стали ослабляться по мере урбанизации, массового оседания кочевников, синтеза европейского, общемусульманского и собственно этнического стилей в одежде. Вместо архаичного кимешека (тюрбан), женщины чаще ограничивались обычным платком-хиджабом, покрывались шалью и т.д.



Казахская одежда в нач. ХХ в. стала дешеветь, модернизироваться, видоизменяться: исчезали дорогие жемчуга, кораллы, другие аксессуры, тяжелые подвески. Тем не менее современная казахская тюбетейка не должна отходить от базовых канонов, иначе не стоит ее называть "такия", а надо называть "шляпкой-таблеткой", например. В то же время, чтобы отличиться от узбекских, уйгурских или туркменских аналогов, можно сделать акцент на каких-то нюансах цветовой гаммы, либо особенностей мелких (как правило, растительных, цветочных) узоров и вышивки. В целом, нельзя пускать на самотек возрождение и тюбетейки, и в целом, тенденции в развитии и распространения национальной одежды в РК. Нельзя умалять значение национальной одежды. Как говорится, "по одежке встречают...".



Назира Нуртазина,

историк, культуролог Источник - ЦентрАзия

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