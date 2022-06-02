Зулушев временно? отстранен от должности Генпрокурора Киргизии

09:00 04.06.2022

Распоряжением президента КР С.Жапарова "на период следствия" отстранен от должности прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев. Несколько ранее он жестко схлестнулся с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым. 2 июня сего года Бейшеналиев был задержан сотрудниками следственного отдела Генпрокуратуры (по приказу прокурора) и обвинен в хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах (возбуждено сразу 7 дел), одновременно, задержаны и еще целый ряд руководителей системы здравоохранения Кыргызстана - главный санврач и пр. В свою очередь, А.Бейшеналиев обвинил прокурора в фальсификации дел и требует объективного разбирательства.



В обстановке разрастающегося скандала президент временно отстранил от должностей обоих.