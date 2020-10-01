 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.06.2022
09:57  Новым главой Минздрава Киргизии назначен действующий фигурант уголовного дела пропажи средств Общества слепых Жаркын Касымбеков
09:14  Уволено все!!! руководство Минздрава Киргизии. По совокупности идиотских "подвигов"
09:00  Зулушев временно? отстранен от должности Генпрокурора Киргизии
08:55  Особо жирный крыс. Экс-премьер Касьянов сбежал из России
08:49  В Испании найден труп катарской шейхини Казии (экс-красотки)
08:47  Перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией, - М.Дудаков
08:32  Компании Узбекистана столкнулись с заморозкой платежей при взаиморасчетах с партнерами из РФ и Беларуси

08:30  Девочки в Каракалпакстане получат препараты для профилактики анемии
00:45  "Символ сума". В Узбекистане утвердили графический символ национальной валюты
00:40  Пакистан. Имран Хан выходит из отставки
00:33  Махаллинский "Бурдж-Халифа". Снесут ли в Самарканде высотный самострой
00:20  Война Турции и Греции перестает быть умозрительным сценарием, - А.Желенин
00:19  Украинский конфликт – шанс для многополярного мира, - Э.Леруа
00:08  Для узбекистанских паломников увеличили квоту и стоимость хаджа
00:06  Турция расшатывает НАТО
00:02  New York Times: США придумали, как наказать ОПЕК. Все из-за России и цен на бензин
Пятница, 03.06.2022
22:14  Революция в Казахстане: после референдума по Конституции власть радикально поменяется, - "МК"
21:48  Что, кого и как спасает Назарбаев, - Ирина Джорбенадзе
21:29  Надо создавать не языковые патрули, а добровольные патрули по запрещению антиказахских образцов национальной одежды, - Н.Нуртазина
21:19  Дерзайте творить будущее по-русски, - Эдуард Биров
16:06  Годный ковчег в глубинах Евразии. Эксперты ищут национальную идею и российскую мечту
14:20  Булак-Башы. Опять перестрелка на тадж-кыргызской границе - есть пострадавшие
14:15  Токаев предупредил о проверке Казахстана грядущим референдумом, - "МК"
13:12  Программа импортозамещенияKZ: маразм крепчал
13:01  Журналист Невзоров с женой стали гражданами Украины
13:00  Снизит ли референдумKZ протестный потенциал?
12:56  П.В. Густерин: Арабские корни "Робинзона Крузо"
12:40  Загадка природы: почему гибнут тюлени на Каспии
12:37  Нефть и газ не главное. Россия получила экономическое супероружие
12:33  Бежал и заявлен в розыск экс-глава АО "КазТрансГаз" Ибулла Серди (клиентелла Назарбаевых)
12:31  Экономика будущего: государственный контроль и частная инициатива, - А.Школьников
12:30  Верховный комиссар по правам человека: в Синьцзяне нет никаких репрессий
11:35  Прокурор Абдикаримов возглавил Агентство культурного наследия Узбекистана
10:56  Ташкентский кенгаш предупредил 4 депутатов за непосещение собраний
10:54  УзбПравительство создает "частный цифровой университет IT-Park University"
10:50  Большая тройка. Кто окажется "мудрой обезьяной"? - Николай Коньков
10:09  В Киргизии решили не назначать врио министра здравоохранения вместо арестованного. Однохренственно...
08:53  Обыкновенный хохлизм, - Галина Иванкина
08:40  Сын депутата БритПарламента Грант хвастается как подбил БТР чеченского отряда Росгвардии
08:35  Дырявое эмбарго дорого обойдется Евросоюзу, - В.Михеев
08:33  Американская политика противовесов: ставка на Индию против Китая, - В.Катасонов
08:29  Какие соглашения подписали Таджикистан и Узбекистан в ходе поездки Рахмона в Ташкент?
07:55  Где наша не подкачала. Кому будет выгодно досрочное завершение сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, "Къ"
07:51  Польские аппетиты: от моря до моря, - Владимир Винокуров
07:49  У России могут отнять гастарбайтеров из Средней Азии, - Е.Трифонова
00:45  Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон запустили строительство Яванской ГЭС
Четверг, 02.06.2022
22:25  В Киргизии за коррупцию задержан также и замМинздрава - главный санврач Бектурганов
21:54  В Казахстане реабилитируют пособников нацистов и формируют из России образ врага
21:47  Сирия. Армия России перебрасывает силы после угроз Эрдогана начать наступление
21:43  Казахстану обещают десять ярких перемен, - "Къ"
21:38  Как решение ОПЕК+ нарастить добычу повлияет на рынок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Новым главой Минздрава Киргизии назначен действующий фигурант уголовного дела пропажи средств Общества слепых Жаркын Касымбеков
09:57 04.06.2022

Сегодня утром, распоряжением президента С.Жапарова назначен заместителем и врио министра здравоохранения Кыргызстана

КАСЫМБЕКОВ Жаркынбек Орозбекович
/ /
[..1973 - ..]
родился в 1973 году в г. Фрунзе. Кыргыз.

1996 - окончил Кыргызский государственный медицинский Институт;
1998 - окончил клиническую ординатуру КГМ по профилю урологии;
2001 - получил степень аспиранта КГМА;
2002 - получил степень магистра в Академии управления при Президенте КР.
Кандидат медицинских наук,

2003 - уролог лечебно–оздоровительного объединения Управления делами Президента КР;
2003 – 2006 - заместитель директора по лечебной работе Центра семейной медицины № 12 БТУ ФОМС;
2005 - председатель Общественного объединения "Элиме";
2009 – 2010 - менеджер по клинической работе (главный врач) Научно-производственного центра народной медицины;
2009 – 2010 - председатель постоянной комиссии по социальной политике, охране прав ветеранов войны и труда, миграции и здравоохранению Общественной палаты КР при Президенте КР;
с января по апрель 2010 - исполняющий обязанности акима Чуйская районной государственной администрации;
2010 – 2012 - заместитель директора научно-производственного объединения "Профилактическая медицина";
2012 – 2014 - директор ЦСМ № 17 Бишкека;
2014 – 2015 - главврач бишкекской Станции скорой медицинской помощи;
2015 – 2017 - старший научный сотрудник научно-производственного объединения "Профилактическая медицина";

Подозреваемый в хищении денег у Общества слепых бывший главный врач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков возглавляет клинику при Международном медицинском университете (ММУ). Ректором здесь числится певица Роза Аманова.
kaktus.media/doc/378286_glavnyy_vrach_kliniki_pri_mejdynarodnom_medicinskom_yniversitete_figyrant_ygolovnogo_dela.html

ректор Международного медицинского университета (2017-18),

ст. преподаватель Кыргызско-Турецкого Гос. Университета "Манас" (2018-2020)

В 2020 руководитель Штаба партии "Чон Казат"
на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва (10.2020)

+ кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва от партии "Чон Казат" (№9 списка)

зам. Министра и врио Министра здравоохранения КР (с 4.06.2022 -

Женат. 5 детей

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654325820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об интеллектуальной собственности
- Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию
- Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ - Алихан Смаилов
- О "кантарской" мифологии
- Ералы Тугжанов встретился с молодыми казахстанцами
- Кадровые перестановки
- Об усилении требований к детским садам
- Азат Перуашев посетил ряд передовых предприятий Костанайской области и обсудил приоритеты реформы Конституции
- Как металлурги переживают кризис
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  