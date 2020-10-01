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|Новым главой Минздрава Киргизии назначен действующий фигурант уголовного дела пропажи средств Общества слепых Жаркын Касымбеков
09:57 04.06.2022
Сегодня утром, распоряжением президента С.Жапарова назначен заместителем и врио министра здравоохранения Кыргызстана
КАСЫМБЕКОВ Жаркынбек Орозбекович
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[..1973 - ..]
родился в 1973 году в г. Фрунзе. Кыргыз.
1996 - окончил Кыргызский государственный медицинский Институт;
1998 - окончил клиническую ординатуру КГМ по профилю урологии;
2001 - получил степень аспиранта КГМА;
2002 - получил степень магистра в Академии управления при Президенте КР.
Кандидат медицинских наук,
2003 - уролог лечебно–оздоровительного объединения Управления делами Президента КР;
2003 – 2006 - заместитель директора по лечебной работе Центра семейной медицины № 12 БТУ ФОМС;
2005 - председатель Общественного объединения "Элиме";
2009 – 2010 - менеджер по клинической работе (главный врач) Научно-производственного центра народной медицины;
2009 – 2010 - председатель постоянной комиссии по социальной политике, охране прав ветеранов войны и труда, миграции и здравоохранению Общественной палаты КР при Президенте КР;
с января по апрель 2010 - исполняющий обязанности акима Чуйская районной государственной администрации;
2010 – 2012 - заместитель директора научно-производственного объединения "Профилактическая медицина";
2012 – 2014 - директор ЦСМ № 17 Бишкека;
2014 – 2015 - главврач бишкекской Станции скорой медицинской помощи;
2015 – 2017 - старший научный сотрудник научно-производственного объединения "Профилактическая медицина";
Подозреваемый в хищении денег у Общества слепых бывший главный врач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков возглавляет клинику при Международном медицинском университете (ММУ). Ректором здесь числится певица Роза Аманова.
kaktus.media/doc/378286_glavnyy_vrach_kliniki_pri_mejdynarodnom_medicinskom_yniversitete_figyrant_ygolovnogo_dela.html
ректор Международного медицинского университета (2017-18),
ст. преподаватель Кыргызско-Турецкого Гос. Университета "Манас" (2018-2020)
В 2020 руководитель Штаба партии "Чон Казат"
на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва (10.2020)
+ кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва от партии "Чон Казат" (№9 списка)
зам. Министра и врио Министра здравоохранения КР (с 4.06.2022 -
Женат. 5 детей