Новым главой Минздрава Киргизии назначен действующий фигурант уголовного дела пропажи средств Общества слепых Жаркын Касымбеков

09:57 04.06.2022

Сегодня утром, распоряжением президента С.Жапарова назначен заместителем и врио министра здравоохранения Кыргызстана



КАСЫМБЕКОВ Жаркынбек Орозбекович

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[..1973 - ..]

родился в 1973 году в г. Фрунзе. Кыргыз.



1996 - окончил Кыргызский государственный медицинский Институт;

1998 - окончил клиническую ординатуру КГМ по профилю урологии;

2001 - получил степень аспиранта КГМА;

2002 - получил степень магистра в Академии управления при Президенте КР.

Кандидат медицинских наук,



2003 - уролог лечебно–оздоровительного объединения Управления делами Президента КР;

2003 – 2006 - заместитель директора по лечебной работе Центра семейной медицины № 12 БТУ ФОМС;

2005 - председатель Общественного объединения "Элиме";

2009 – 2010 - менеджер по клинической работе (главный врач) Научно-производственного центра народной медицины;

2009 – 2010 - председатель постоянной комиссии по социальной политике, охране прав ветеранов войны и труда, миграции и здравоохранению Общественной палаты КР при Президенте КР;

с января по апрель 2010 - исполняющий обязанности акима Чуйская районной государственной администрации;

2010 – 2012 - заместитель директора научно-производственного объединения "Профилактическая медицина";

2012 – 2014 - директор ЦСМ № 17 Бишкека;

2014 – 2015 - главврач бишкекской Станции скорой медицинской помощи;

2015 – 2017 - старший научный сотрудник научно-производственного объединения "Профилактическая медицина";



Подозреваемый в хищении денег у Общества слепых бывший главный врач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков возглавляет клинику при Международном медицинском университете (ММУ). Ректором здесь числится певица Роза Аманова.

kaktus.media/doc/378286_glavnyy_vrach_kliniki_pri_mejdynarodnom_medicinskom_yniversitete_figyrant_ygolovnogo_dela.html



ректор Международного медицинского университета (2017-18),



ст. преподаватель Кыргызско-Турецкого Гос. Университета "Манас" (2018-2020)



В 2020 руководитель Штаба партии "Чон Казат"

на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва (10.2020)



+ кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва от партии "Чон Казат" (№9 списка)



зам. Министра и врио Министра здравоохранения КР (с 4.06.2022 -



Женат. 5 детей