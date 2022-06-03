П.В. Густерин: Как Сталин отомстил бандеровцам за Ватутина…

21:23 04.06.2022

П.В. Густерин

Как Сталин отомстил бандеровцам за Ватутина…



На фото: Генерал армии Ватутин (слева), Генерал-лейтенант Марченков



Форсировав Днепр, то есть оказавшись на Правобережной Украине, Красная Армия вскоре столкнулась с бандформированиями бандеровцев. Действия этих гитлеровских пособников были настолько активны, что в результате одного из их нападений 29 февраля 1944 г. был тяжело ранен один из самых талантливых советских военачальников, командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Ватутин, 15 апреля скончавшийся в госпитале.



Возможно, Сталин воспринял сообщение о ранении Ватутина как личное оскорбление, поскольку уже в начале марта в прифронтовую зону прибыли замы Л. Берии С. Круглов и И. Серов, приступившие к созданию оперативных групп войск НКВД. Одна из них к середине апреля вышла к месту дислокации бандформирования численностью около 6 тысяч человек у села Гурбы. Операция войск НКВД, усиленных армейской артиллерией и танками, готовилась пять дней. Командовал операцией начальник внутренних войск Украинского округа НКВД генерал-майор Марченков. В результате в период с 21 по 27 апреля окруженные бандеровцы были разгромлены, бандеровская опасность в Ровенской и Тернопольской областях была устранена. Генерал-майор Марченков был награжден орденом Кутузова 2-й степени и произведен в генерал-лейтенанты.



Ни до, ни после Гурбенской операции бандеровцы УПА такого поражения не терпели. Поняв свою ошибку, бандеровцы впредь уже никогда не сосредотачивали столь многочисленные бандформирования в одном месте.