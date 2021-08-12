Новым Генпрокурором Киргизии (временно) стал Молдокматов из северного племени "бугу"

08:56 05.06.2022

Распоряжением Президента С.Жапарова



МОЛДОКМАТОВ Абай Молдокматович

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[19.02.1976 - ..]

Род. в г. Пржевальск (ныне - Каракол), Иссык-Кульская область. Кыргыз.



окончил Кыргызский государственный национальный университет (1994-99), юрист



старший консультант по уголовным делам Верховного Суда КР (10.05.2000 - 10.09.2001); стажер-старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Прокуратуры Чуйской обл. (14.09.2001-19.09.2002); старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Прокуратуры Чуйской обл. (19.09.2002 - 07.10.2002); ст. следователь Прокуратуры Аламудунского района Чуйской области (8.10.2002 - 01.08.2005); прокурор сектора по надзору за расследованием преступлений о коррупции и посягающих на национальную безопасность Прокуратуры Чуйской обл. (01.08.2005 - 05.08.2005); прокурор отдела по надзору за исполнением законодательных актов Прокуратуры Чуйской обл. (5.08.2005 - 02.03.2006); ст. следователь Прокуратуры Сокулукского района Чуйской области (2.03.2006 - 28.02.2007);

следователь Прокуратуры Сокулукского района Чуйской области (1.03.2007 - 15.08.2007); следователь по особо важным делам Прокуратуры Чуйской обл. (15.08.2007 - 26.10.2007); и.о. зам. прокурора Чуйского района Чуйской обл. (26.10.2007 - 01.11.2007); зам. прокурора Чуйского района Чуйской обл. (1.11.2007 - 19.04.2010); зам. прокурора Московского района Чуйской обл. (19.04.2010 - 30.12.2011); прокурор Управления по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики (30.12.2011 - 17.06.2013); прокурор отдела по противодействию коррупции Управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры КР (17.06.2013 - 01.10.2013); ст. прокурор отдела по противодействию коррупции Управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры КР ( 1.10.2013 - 11.01.2016); прокурор Жайылского района Чуйской области (11.01.2016 - 24.10.2016);

С 24.10.2016 - 16.12.2016 - заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики;

помощник Генерального прокурора Кыргызской Республики (24.05.2017 - 24.11.2017); нач. отдела Генпрокуратуры КР (24.11.2017 - 27.09.2019);

В 27.09.2019 - 12.11.2020 - Прокурор по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Прокуратуры КР



с 12.11.2020 - вновь заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики.



с 12.08.2021 - 1-й зам. Генерального прокурора КР



с 4.06.2022 - врио Генерального прокурора КР



советник юстиции 1 класса