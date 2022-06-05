Индонезия - родина самой большой мусульманской общины, - П.Густерин

02:51 07.06.2022

П.В. Густерин

Индонезия - родина самой большой мусульманской общины



Индонезия - самая крупная по площади и населению страна Юго-Восточной Азии. У большинства россиян этот регион мира ассоциируется с буддизмом. В действительности же абсолютное большинство индонезийцев - мусульмане, составляющие около 88% населения страны, а буддисты - примерно лишь 3% населения.



Общая численность населения Индонезии в 2021 г. составила около 274 млн человек, то есть численность местных мусульман - около 246 млн человек. Это больше, чем население таких мусульманских стран как Саудовской Аравии, Ирана и Турции вместе взятых.



На втором месте - Пакистан с численностью мусульманской общины около 174 млн человек, что составляет примерно 95% от общей численности населения этой южно-азиатской страны.