Аксакал узб-политии Б.Парпиев назначен советником Минмахалли

08:17 07.06.2022

Постановлением правительства Ботир Парпиев назначен советником министра по поддержке махалли и старшего поколения. Его должность по статусу равна посту замминистра.



ПАРПИЕВ Ботир Рахматович

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[23.12.1946 - ..]

Родился в Андижане в семье Рахмата Парпиева, генерал-майора милиции, в 1970-годах работавшего начальником УВД Андижанского облисполкома.



В 1989-1990? - начальник РОВД Асакинкого района Андижанской области.

С 1989/1990 -1996 - начальник УВД Андижанской области.

1996-1998 - начальник Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана.

Заместитель министра внутренних дел (1998 - 2002),

С 10 июля 1998 - Член Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

С 24 июня-2 декабря 2002 - министр чрезвычайных ситуаций РУ.

С 2 декабря 2002 - 2004 - пред. Государственного Таможенного комитета РУ.

Председатель Государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана (2004 -11.05.2018);



С 11.05.2018 - зам. председателя по делам престарелых и ветеранов Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан РУз.



с 19.02.2020 - заместитель министра по делам махалли и семьи РУ



с 7.06.2022 - советник министра по поддержке махалли и старшего поколения РУ /в ранге замминистра/



Кавалер ордена "Шон Шараф" 1-й ст. (10 янв. 2002).



Сын - Бабур Парпиев (1988 г.р.), пред. правления банка Orient Finans Bank, с осени 2001 года женат на дочери главы СНБ Р.Иноятова.