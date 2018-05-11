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|Аксакал узб-политии Б.Парпиев назначен советником Минмахалли
08:17 07.06.2022
Постановлением правительства Ботир Парпиев назначен советником министра по поддержке махалли и старшего поколения. Его должность по статусу равна посту замминистра.
ПАРПИЕВ Ботир Рахматович
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[23.12.1946 - ..]
Родился в Андижане в семье Рахмата Парпиева, генерал-майора милиции, в 1970-годах работавшего начальником УВД Андижанского облисполкома.
В 1989-1990? - начальник РОВД Асакинкого района Андижанской области.
С 1989/1990 -1996 - начальник УВД Андижанской области.
1996-1998 - начальник Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана.
Заместитель министра внутренних дел (1998 - 2002),
С 10 июля 1998 - Член Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.
С 24 июня-2 декабря 2002 - министр чрезвычайных ситуаций РУ.
С 2 декабря 2002 - 2004 - пред. Государственного Таможенного комитета РУ.
Председатель Государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана (2004 -11.05.2018);
С 11.05.2018 - зам. председателя по делам престарелых и ветеранов Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан РУз.
с 19.02.2020 - заместитель министра по делам махалли и семьи РУ
с 7.06.2022 - советник министра по поддержке махалли и старшего поколения РУ /в ранге замминистра/
Кавалер ордена "Шон Шараф" 1-й ст. (10 янв. 2002).
Сын - Бабур Парпиев (1988 г.р.), пред. правления банка Orient Finans Bank, с осени 2001 года женат на дочери главы СНБ Р.Иноятова.