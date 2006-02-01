 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался экс-глава Погранслужбы Киргизии Замир Молдошев
08:26 07.06.2022

Сегодня ночью скоропостижно скончался

МОЛДОШЕВ Замир Мурзабекович
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[25.09.1953 - 07.06.2022]
Родился в с.Октябрьское Сузакского района Ошской области Киргизской ССР , кыргыз.

В 1975 году окончил Самаркандское высшее военное танковое училище, в 1986 году – Военную академию бронетанковых войск, в 2000 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

служил на таджикско–афганской границе;
Прошел командные должности от командира взвода до начальника Центрального управления боевой подготовки Министерства обороны Кыргызской Республики;
Отличился в ходе баткенских событий 1999–2000 годов. За личное мужество и умелое руководство был удостоен медали "Эрдик",
В 2000-2001 - командующий пограничными войсками Министерства обороны Кыргызской Республики.
В 2001-2003 - начальник Главного оперативного управления – заместитель начальника Главного штаба Вооруженных Сил.
В 2003-2006 - начальник Главного организационно- мобилизационного управления - заместитель начальника Главного штаба Вооруженных сил КР;
В января 2006 - февр. 2007 - начальник Главного штаба Вооруженных сил республики - первый заместитель министра обороны КР.
В 12 февр. 2007 - апр. 2009 - нач. Пограничной службы Кыргызстана
С апр. 2009 - в запасе.

26.11.2012 г. осужден на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима по делу об убийстве экс-главы презиентской администрации Садыркулова. Однако суд применил амнистию и до вступления приговора в силу оставил ему прежнюю меру пресечения - домашний арест.Замир Молдошев оправдан по статье "Похищение человека" УК КР. По решению суда, бывшему главе погранслужбы также переквалифицирована статья "Соучастие в убийстве" на "Укрывательство" УК КР.

полковник;
генерал-майор (02.2006)

13 сент. 2011 г. арестован ГКНБ по подозрению в соучастии в убийстве экс-руководителя администрации президента К.Бакиева - Медета Садыркулова, его водителя Кубата Сулайманова и главы Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко.

Cын - Эрнест Молдошев, заместитель заведующего отдела комитета по международным делам, обороне и безопасности Аппарата Жогорку Кенеша, уволен 24.04.2020. В ночь с 24 на 25 марта в Бишкеке во время комендантского часа из-за пандемии не подчинился требованию патруля и пытался скрыться управляя автомашиной (предположительно - находясь в состоянии алкогольного опьянения). При задержании оказал сопротивление.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654579560


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