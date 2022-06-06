Украинские уроки. Печальная планида предателей, - Максим Ивлев

21:35 07.06.2022 Печальная планида предателей



Во все века и у всех народов предательство считалось позорным, низким и недостойным честного и порядочного человека делом, чем бы оно не мотивировалось - деньгами, борьбой за власть, идеологией, или даже сохранением своей жизни. И что примечательно - обычно все предатели плохо оканчивали свои жизни. Здесь достаточно вспомнить евангельское повествование об Иуде Искариоте, или классическую историю Марка Юния Брута предавшего облагодетельствовавшего его Юлия Цезаря.



По какой-то странной издевке судьбы именно предательство стало в нынешней Украине синонимом доблести, а предатели возведены в ранг национальных героев. Взять хотя бы каноничный пример - гетмана Ивана Мазепу, предавшего Петра Великого в самый ответственный момент и переметнувшегося к шведам. После разгрома шведской армии под Полтавой Мазепа бежал под крыло турецкого султана в Бендеры и конец его был бесславен - его буквально заели вши. Зато вскоре после обретения независимости Украиной изображение гетмана-изменника появилось на украинских банкнотах номиналом десять гривен, а по стране стали устанавливать памятники "герою".



Теперь обратимся уже к более близкому для нас времени - к XX веку. Здесь изменники и предатели пошли просто длинной чередой...



Мы не будем сейчас подробно писать о достаточно известных фигурах - Симоне Петлюре и Дмитрии Донцове. Первый, будучи подданным Российской Империи, затем перешел на радикально антирусские позиции и превратился в злейшего врага России, как красной, так и белой. Был убит в Париже в 1926 году евреем Шварцбардом в отместку за массовые еврейские погромы на Украине в 1918-1920 годах. Второй, будучи сам русским по происхождению, превратился в идеолога украинского интегрального национализма и отъявленного русофоба, то есть предал свой собственный народ. Умер он правда своей смертью - в полной нищете в Канаде, в 1973 году.



Теперь посмотрим на офицера Русской армии, свиты Его Императорского Величества генерал-лейтенанта Павла Петровича Скоропадского (1873-1945), блестяще описанного Михаилом Булгаковым в романе "Белая гвардия" и пьесе "Дни Турбиных". Этот потомственный аристократ в 1917 году признал власть украинской Центральной Рады, в апреле 1918 года был поставлен оккупационными германскими войсками гетманом всея Украины и принялся за украинизацию доставшейся ему огромной страны. В конце 1918 года, после поражения Германии в Первой Мировой войне и начала наступления на Киев войск радикального националиста Петлюры, Скоропадский еще раз переметнулся - подписал манифест о воссоздании великой России, строительству Всероссийской федерации и призвал русских офицеров отстаивать Киев. Но было уже поздно, это ему не помогло и он позорно бежал из страны под защитой немецких штыков. Окончил свои дни в Германии, в конце апреля 1945 года под бомбардировками англо-американской авиации.



Еще один персонаж - генерал-майор Русской Императорской армии Александр Петрович Греков (1875-1959). Этот русский дворянин, большую часть своей жизни до начала Первой Мировой войны проведший в Москве и Петербурге, не погнушался встать в конце 1917 года под украинские знамена, С января 1919 года - военный министр и наказной атаман Украинской народной республики (УНР), вел наступление со своими войсками на занятую белыми частями Одессу, то есть воевал со своими же русскими офицерами. С 1919 года в эмиграции в Австрии. В 1948 году арестован СМЕРШем в Вене, вывезен в СССР и находился в лагерях до 1956 года. По освобождении вернулся в Вену, где и умер в декабре 1959 года.



Следующий генерал-предатель. Юнаков Николай Леонтьевич (1871-1931), бывший профессор Николаевской военной академии в Санкт-Петербурге, генерал-лейтенант Русской Императорской армии. В конце 1917 года перешел в создаваемую украинскую армию. В 1919 начальник штаба у ярого русофоба и антисемита головного атамана Симона Петлюры. В 1920 - военный министр УНР. С 1921 года в эмиграции в Польше, где и умер.



Ну и еще один изменник уже в не столь больших чинах. Это капитан Аверкий Матвеевич Гончаренко (1890-1980). Этот уроженец Полтавской губернии начав свою службу скромным и видимо неплохим офицером Русской армии воевал в Первую Мировую "за Веру, Царя и Отечество", был тяжело ранен, за боевые отличия награжден пятью орденами. В 1917 году, с началом всероссийской смуты, он стремительно украинизировался и стал украинизировать курс 2-й Киевской школы прапорщиков в которой служил на то время. В конце января 1918 года юнацкий курень (юнкерский батальон по русски), сформированный Аверкием Гончаренко, принял бой с наступающими красногвардейскими отрядами под станцией Круты. Эта небольшая в общем-то перестрелка, каких было сотни во время Гражданской войны, вошла почему-то в пантеон воинской доблести украинских юнаков и студентов, хотя никакого решающего значения на ход боевых действий она не имела. После этого бывший русский капитан Гончаренко ничем особо себя не проявил - служил у Петлюры, затем жил в Польше и работал в сельско-хозяйственной кооперации. Зато в 1943 году он опять решил тряхнуть стариной и вступил в формируемую германским командованием дивизию СС "Галичина". Он прошел переобучение на офицера ваффен СС, затем получил звание гауптштурмфюрера, а в 1945 году с остатками дивизии сдался в плен англичанам. После войны эмигрировал в США, где и умер 12 апреля 1980 года.



Подобных примеров национального предательства можно приводить еще множество, но наверное хватит уже. Обратимся теперь к нашим дням...



Сразу после провозглашения Украиной "незалежности", в 90-х годах тысячи советских офицеров, служивших к тому времени на Украине, невзирая на национальность и словно забывших о том, что присяга дается лишь раз в жизни, стали переприсягать Украине и становиться под жовто-блакитные прапоры. Среди этих переприсягнувших, как рядовые бойцы, так и генералитет с такими министрами обороны Украины, как Константин Морозов, Александр Кузьмук, Анатолий Гриценко, Степан Полторак и прочие бывшие офицеры Советской армии.



Ну, а если мы посмотрим теперь на нынешних политиков Украины, то что же увидим?



Наглядный и прямо бросающийся в глаза пример - секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины, уроженец Луганской области и этнический русский Алексей Данилов, неожиданно забывший родной русский язык (прямо по Булгакову!) и теперь разучившийся говорить на нем. Этот предатель собственного народа грозит России вторжением, всякими карами и распадом Российского государства. Что это такое, как не национальное предательство?



Еще одна мадам, тоже этническая русская, до недавнего времени омбудсмен Украины, г-жа Денисова, заливавшая фейками о зверствах российских войск в Буче и Донбассе, что даже ее собственное правительство не выдержало и уволило ее с этой должности. Сама не ведала, что творила (хотя ведала наверное), эта уроженка русского города Архангельска которая и на мове не научилась толком говорить, что-то там вякала о "клятой России".



И таких типажей просто множество. Этих национал-предателей можно просто опознать по типично русским фамилиям - министр обороны Украины Резников, начальник Главного управления разведки Украины Буданов, опозоривший славную фамилию сибирского казачьего атамана Ермака, а ныне руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, мэр Харькова Терехов и мэр Одессы Труханов.



Непонятно человеку в здравом уме, как можно выступать против собственного народа? Непонятно почему тысячи рядовых бойцов и офицеров ВСУ, русских и русскоязычных украинцев захлестывает ненависть к России, хотя их же самих 30 лет гнобила эта самая украинская власть - запрещала русские школы, навязывала свою лживую галицийскую версию истории и подавляла русский язык, как язык "оккупантов".



Рано или поздно все вернется на свои места и всем им воздастся за деяния свои. Украина-Малороссия сбросит этот гнет настоящих оккупантов и возвратится в семью братских народов - белорусов и великороссов, с которыми жила веками. А по сути это и есть один большой славянский народ, который хоть и отличается в некоторых чертах, но имеет общую историю, общий менталитет и взаимно дополняет друг друга. А предатели своего народа будут каяться, когда пройдет этот наплывший с Запада маразм.



Закончить бы хотелось эту статью словами великого русского писателя Николая Гоголя, провидчески написавшего 180 лет назад свою великую повесть "Тарас Бульба" - об измене и предательстве, остающейся актуальной и сегодня:



"Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь - и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, - видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, - любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а, - сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: - Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!"



Максим Ивлев Источник - ЦентрАзия

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