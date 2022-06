Отмывание денег: трансграничный сценарий памирского вопроса, - Мирниез Сафаров

13:33 08.06.2022 Отмывание денег: трансграничный сценарий памирского вопроса

Для того, чтобы не отрываться от логической цепочки мысли и быть до конца принятым иностранной аудиторией, будем оперировать выражениями и терминологией стран Старого света, ратующих сыграть роль мирового полицейского в многополярном мире, вынести окончательный вердикт концу истории (по Фукуяме), определить всех по нарам или на худой конец, указать - кому сколько дышать, и кто виноват?!



Клин клином вышибают. "Любопытство в чужом доме – это проявление невоспитанности" (Curiosity is ill manners in another’s house) гласит английская пословица. В менталитете таджикского народа существует непреходящая черта и особенность характера, скрытого от обладателя чужеземного глаза, привыкшего во всем видеть негатив, исказить реальную действительность, попутно реализуя сомнительные проекты африканского Судана в условиях Таджикистана. Заметим, страны с многовековой историей, с богатой традицией государственного мышления, не терпящие вмешательства во внутренние дела. Если двумя словами буквально выразить специфику национального самосознания таджиков, она заключает в себе "всеобъемлющее объединительное начало народа под единым флагом в борьбе против чуждых порядков, продвигаемых проворными инородными представителями". Иными словами, идиоматические выражения "не указывай на чужой двор пальцем, а то укажут на твой вилами или других не суди, на себя погляди" выражают нынешнее состояние умонастроения среднестатистического таджика, тяготеющего ролью "младшего брата", жаждущего равноправных и паритетных взаимоотношений со всеми, невзирая от цвета кожи и расы. Именно из этих соображений высшее руководство Таджикистана требуют к себе и своему народу адекватного уважения. Как член международных солидных организаций, в том числе ООН возмущен, что выскочки от политики террора и устрашения превратили их трибуну в площадку информационных нападок на Таджикистан.



О чем речь и какие у нас доказательства поэтому поводу приводим ниже.



I. В начале было Слово, однако!



Трудно передать словами те чувства, которые я испытывал после такого наглого и оскорбительного обвинения ряда западных СМИ, просоросовских МНПО, и даже никогда не побывавших в РТ функционеров ООН, инсинуирующих проблемой Памира на международном уровне в своих корыстных интересах. Наверняка, дискуссии о реформе всей структуры международного права, в том числе и обновления ООН небеспочвенны. Стала оно палочкой выручалочкой в руках князей мира сего.



В этом контексте, нам ничего не оставалось делать, как пойти более разумном путем, собрать факты, чтобы эти возмутители от МНПО ответили за содеянное по закону, точнее по международному гуманитарному праву.



II. "Кто платит, тот правит балом" по-памирски



Наше расследование, основанное на неопровержимых фактах, в том числе информации из близкого окружения Комиссии 44 по состоянию на 07 июня с.г. наглядно показывает, что не на Памире, а в г.Хороге была разыграна не сравненная по своему размеру и кощунству натуральная глобальная финансовая афера в размере миллионов долларов. Кукловодом в этом театральном действе выступал триумвират: МНПО (международные неправительственные организации) + ОПГ (преступное сообщество Хорога) + ТЭО ПИВ (партия исламского возрождения, боле известная, как - организатор междоусобной гражданской войны), который в совокупности пользуясь наивностью нрава местных жителей в качестве поджигателя войны избрал властолюбцев - "Комиссию 44". Комиссия выполняла двоякую роль. Она выполняла полноценные банковские и коммерческие сделки, совершала финансовые операции, скрытые от чужих глаз. В грош не ставила участников политического демонтажа. Ибо для достижения цели все средства хороши. Осуществляла операции "хавола" помимо банковской системы республики из всех концов мира (Европы, ближнего и дальнего зарубежья). Эти операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению совершались под благонадежным предлогом. Однако в массе своей, присваивались для личной выгоды руководством Комиссии.



Катализатором беспорядков из-за рубежа выступал манкурт, человек без рода и племени Алим Шерзамонов, вечный должник местного "Амонатбанка" и вкупе заместитель главаря ТЭО ПИВ. Он, будучи прозорливым фанатиком всяких революций на радикальный розлив с использованием доверчивых памирцев, создал целую схему финансовой пирамиды. Сейчас уже ясно, что он отправляя денежные переводы Мамадшоевой Улфатхоним, а затем по цепочке Иргашеву Фаромузу, руководителю "Комиссии 44" и главному подстрекателю. Намеревался создать "военное крыло" новоявленных басмачей в области. В результате финансирования этих групп нахмуренная наркотиками молодежь напала на главу области, депутатов, сотрудников спецподразделения, захватили госучреждения, избили до полсмерти начальника городского отдела милиции, предприняла попытку захвата всей местной власти. О 13 тысячи долларов Шерзамонова все уже наслышаны. Между тем, появляются новые факты финансового притворства, речь идет о миллионной сумме, как в местной, так и в иностранной валюте. Это по преданию древней Руси "бред сивой кобылы". Никакая там самоорганизация памирцев за рубежом такие деньги не имеет. Такие финансы водятся у воротил и олигархов на службе мировой гегемонии. Основатель же финансовой пирамиды, пресловутый и широко известный своими идейно-бредовыми качествами Шерзамонов.



Но интересно другое. Все субъекты уголовных дел, члены Комиссии 44 находясь в местах, не столь отдаленных в унисон на допросах утверждают: "Я не обманывал граждан, они по своей воле приносили мне свои деньги. Никто их не заставлял. Я не обманывал народ. Но все же я сожалею о том, что случилось. У меня была одна цель - работать, обманывать даже не было в мыслях". Но увы, господа заседатели тюремных нар, закон обратной силы не имеет, и сидеть вы будете до посинения. Из-за вас погибли люди. Вы не послушали тысячные просьбы жителей, призывающих вас в СМИ и ТВ к мирному решению вопроса, сдаче властям. Вы двойне виновны, так как были на службе, точнее на удочке дьявола - радикальных исламистов.



III. Факты - упрямая вещь (Facts are a stubborn thing)



В интересах следствия не будем сообщать все детали обнаруженные нами в ходе журналистского расследования. Но главные, во избежание аналогичных событий, все-таки доведем до общественности:



1. Бухгалтер Комиссии 44 Асматбеков Гулзор, который в тоже время развернул бурную деятельность двойной бухгалтерии, стал строить дом в селе Хецорджиф Рошткалинского района на вырученные ему из Европы 166 тысяч сомони. Он заявляет о многотысячных переводах в валюте через посредников, по той же названой выше схеме по маршруту Душанбе - Хорог - ОПГ. А то, что обход банковской системы в нарушение закона, он, как и подобает "не знает". Но не знание законов, не освобождает от ответственности. Налицо финансирование вооруженных групп и лиц, призывающих к насильственному изменению конституционного строя.



2. Манучехр Холикназаров, этот юрист - махинатор, просто финансовый магнат по памирским меркам. Миллионы вращались на его банковских счетах, в евро, долларах. Его бенефициары, такие же проходимцы из Европы, Америки и Канады мошенники-функционеры. Под прикрытием Ассоциации юристов ГБАО, ведя спекулятивные дела, несколько дней назад купил автомашину "Мерседес Бенц" последней марки за 50 тысяч долларов. Имел 2 квартиры в Хороге, купил их по странному стечению обстоятельств в конце прошлого и начало нынешнего года. Как раз к митингам подоспели! Слава Богу, заблудшие души памирцев помогли. Это тот человек, который не имеет трудовую книжку, никаких коммерческих операций. Живет в мире по доверенности.



3. Холбашов Холбаш в домах, расположенных в районе Сино столицы, в местечках Санговак и Джангалак Рушана хранил крупные суммы денег. Вооружил своих земляков, чтобы они препятствовали продвижению военной колонны. О том, чем эти ухищрения закончились известно сейчас всякому - погибли люди, сотрудники правоохранительных органов, весь район был парализован.



4.Фаромуш Иргашев. Пройдясь по биографии этого типа, выяснилось, что он чуть ли "незарегистрированный кандидат", "эксперт по работе с массами", "взаимодействию с властями". От такого набора слов и идиоматических выражений о Иргашеве, голова кружится. Любят всякого рода аферисты пиарить себя любимого, как хотят. Получил от Шерзамонова для продвижения идеи анархии - один раз 28 тысяч сомони, второй раз 15 тысяч, другой раз 40 тысяч и так до бесконечности. Не забывая себя любимого, передавал основным зачинщикам митинга тысячные гонорары, чтобы они спровоцировали людей на сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Назначил себе зарплату в 7 тысяч сомони.



5. Улфатхонум Мамадшоева. Она, начиная с 1991 года по май 2022 года, оказалась самой "прожорливой" и была дамой сердца оппозиционеров в Таджикистане. Ее похождения на сумму более 400 тысяч сомони, были показаны в фильме "Провал заговора". Выявлены новые вещественные доказательства на получения дополнительных сумм. Она, не достигла высокого искусства в фильме "Юности первое утро". В обратном она хорошо преуспела. По итогам просмотра фильма "Провал заговора", ее спокойно и с уверенностью можно выдвинуть на получение кинопремии "Оскар". Благо его хозяева обрадуются из "Sеgafredo". Вообще, эта женщина "сверхординарная" личность. Актрисой была, оппозиционером побывала, пограничником прослужила, сотрудником НПО и журналистом международником проработала. А на самом деле, оказалось все банально. Иностранный агент, на службе насаждения террора. И чуть не забыл - узница тюрьмы в придачу. Вот и сказке к счастью конец.



6. Шестерка по странному стечению обстоятельств попалась Шерзамонову. Он в жизни настоящая шестерка. То у Зоирова ходил в замах, то у одиозного главаря ТЭО ПИВ, то у ассоциации свободолюбивых алкашей-наркоманов типа Варки и перспективного кадра "исламской революции" хапуги С.Истаравшани. Сейчас на его совести гибель граждан республики. Поддерживал связь через социальные сети, обеспечивал пособников современными средствами связи. Уверен, точный его эпитет - основоположник и идейный вдохновитель резни на Памире. Народ это никогда не забудет. В этой жизни, за все надо отвечать.



7. Чета Саркорова - Джони. Тандем женщины социальной низкой ответственностью и рогоносца. О похождениях этой пары, в том числе сексуального характера в развлекательных учреждениях, будет опубликовано в нашей следующей статье... Держите ухо в остро, господа "пассивные члены гражданского общества".



Резюме



"Там, где отсутствует власть закона, там нет места и какой-либо форме государственного строя" (Аристотель). Эту аксиому следует зарубить себе на носу, всякому сотруднику МНПО и иноСМИ. Заместитель Генсека ООН не может в корне изменить статус-кво. Каким образом, Таджикистан, считающийся крайним рубежом всего цивилизованного сообщества, ареалом секулярных и европейских ценностей может допустить себе тотальную милитаризацию пограничного с Афганистаном района? Заявление Human Rights Watch об "убийстве гражданских лиц", как-то грубо стыкуется с реальными фактами. Видно дипломаты ООН оценивают ситуацию из кабинетов в Нью-Йорке. А на деле, 18 мая с.г. в Рушане было применено оружие со стороны вооруженных молодчиков. В центре района вооруженные группы террористов с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ совершили нападение на колонну антитеррористического подразделения республики. В результате чего один офицер Джабборзаде Ф. погиб, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения.



Только 31 мая 2022 года у пятерых вооруженных бандитов (Гуломхайдарова Е, Мавлододова Х., Шехбурова Дж., Палаева Д.) были изъяты: 1 снайперская винтовка с 200 патронами, 1 пулемет Калашникова с 150 патронами, 1 противотанковый гранатомет с 3 снарядами, 4 автомата Калашникова с 5 магазинами и 135 патронами, 5 ручных гранат и 2 пистолета Макарова с 50 патронами. Преступникам несколько раз было предложено добровольно сдаться в правоохранительные органы. Белыми перчатками с преступностью не повоюешь.



Известный автор книги "Современной дипломатии" Попов В.И. уверен, что "дипломат не должен поддерживать связь с оппозиционными группами", тем более с криминалитетом. Отсюда прямой путь к объявлению нежелательного лица - "персоной нон грата". Однако, международные дипломаты, стали вольно себя ощущать, вести себя безнаказанно в странах развитого мира, превращаясь в ораторов то ли ОПГ, то ли богемных дам от террористических организаций. Пора их образумить!



Мирниез Сафаров,

эксперт Института политических проблем региональной

и международной безопасности Источник - ЦентрАзия

