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Среда, 08.06.2022
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Зампредом КНБ Казахстана стал "пиджак"-финансист Али Алтынбаев
09:34 09.06.2022

В руководство реорганизованного КНБ Казахстана продолжили назначать кадры "со стороны". Ранее Али Алтынбаев в спеслужбах не работал и смысл его назначения, с профессиональной точки зрения, достаточно сомнителен.

АЛТЫНБАЕВ Али Сапаргалиевич
/ /
[22.02.1979 - ..]
Род. в с. Бакбакты Балхашского р-на Алма-Атинской обл. Казах

Окончил Казахская государственная академия управления (2000); Университет "Туран" (2015)

Исполняющий обязанности налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (25.05.2001-09.10.2001);
Налоговый инспектор отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (09.10.2001-23.07.2002);
Налоговый инспектор отдела аудита Налоговый комитет по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (23.07.2002-07.02.2005);
Ведущий налоговый инспектор отдела аудита Налоговый комитет по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (07.02.2005-01.02.2007);
Главный налоговый инспектор отдела аудита Налоговый комитет по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (01.02.2007-11.04.2007);
Начальник отдела косвенных налогов Налоговый комитет по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.04.2007-11.05.2008);
Начальник отдела аудита Налоговое управление по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.05.2008-07.05.2009);
Начальник отдела аудита юридических лиц Управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области, г. Талдыкорган (08.05.2009-07.04.2010);
Начальник отдела центра по приему и обработки информации индивидуальных предпринимателей Налоговое управления по Турксибскому району г. Алматы (07.04.2010-31.05.2010);
Начальник отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза Налогового управления по Жетысускому району Налогового департамента по городу Алматы (01.06.2010-01.09.2010);
Начальник управления администрирования НДС Налогового департамента по городу Алматы (02.09.2010-18.07.2011);
Начальник управления налогового аудита Налогового департамента по городу Алматы (19.07.2011-27.12.2012);
Заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по городу Алматы (28.12.2012-04.04.2013);
Заместитель руководителя Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по городу Алматы (04.04.2013-10.11.2014);
Департамент государственных доходов по г. Алматы руководитель Управления камерального контроля (10.11.2014-12.06.2015);
Департамент государственных доходов по г. Алматы руководитель Управления аудита (12.06.2015-29.12.2015);
Руководитель Управление государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы (29.12.2015-11.01.2017);
Руководитель Управления государственных доходов по Наурызбайскому району г. Алматы (11.01.2017-22.04.2019);
Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов МФ РК (22.04.2019-02.2020);
Руководитель Департамента экономических расследований по городу Алматы (с 14.02.2020-1.03.2021)
с 1.03.2021 - руководитель Департамента экономических расследований по гор. Алматы АФМ РК;
с мая 2021 - 2022 - председатель Комитета государственных доходов Минфина РК

с 9.06.2022 - заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) РК

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654756440


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