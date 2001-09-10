Зампредом КНБ Казахстана стал "пиджак"-финансист Али Алтынбаев

09:34 09.06.2022

В руководство реорганизованного КНБ Казахстана продолжили назначать кадры "со стороны". Ранее Али Алтынбаев в спеслужбах не работал и смысл его назначения, с профессиональной точки зрения, достаточно сомнителен.



АЛТЫНБАЕВ Али Сапаргалиевич

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[22.02.1979 - ..]

Род. в с. Бакбакты Балхашского р-на Алма-Атинской обл. Казах



Окончил Казахская государственная академия управления (2000); Университет "Туран" (2015)



Исполняющий обязанности налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (25.05.2001-09.10.2001);

Налоговый инспектор отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (09.10.2001-23.07.2002);

Налоговый инспектор отдела аудита Налоговый комитет по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (23.07.2002-07.02.2005);

Ведущий налоговый инспектор отдела аудита Налоговый комитет по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (07.02.2005-01.02.2007);

Главный налоговый инспектор отдела аудита Налоговый комитет по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (01.02.2007-11.04.2007);

Начальник отдела косвенных налогов Налоговый комитет по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.04.2007-11.05.2008);

Начальник отдела аудита Налоговое управление по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.05.2008-07.05.2009);

Начальник отдела аудита юридических лиц Управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области, г. Талдыкорган (08.05.2009-07.04.2010);

Начальник отдела центра по приему и обработки информации индивидуальных предпринимателей Налоговое управления по Турксибскому району г. Алматы (07.04.2010-31.05.2010);

Начальник отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза Налогового управления по Жетысускому району Налогового департамента по городу Алматы (01.06.2010-01.09.2010);

Начальник управления администрирования НДС Налогового департамента по городу Алматы (02.09.2010-18.07.2011);

Начальник управления налогового аудита Налогового департамента по городу Алматы (19.07.2011-27.12.2012);

Заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по городу Алматы (28.12.2012-04.04.2013);

Заместитель руководителя Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по городу Алматы (04.04.2013-10.11.2014);

Департамент государственных доходов по г. Алматы руководитель Управления камерального контроля (10.11.2014-12.06.2015);

Департамент государственных доходов по г. Алматы руководитель Управления аудита (12.06.2015-29.12.2015);

Руководитель Управление государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы (29.12.2015-11.01.2017);

Руководитель Управления государственных доходов по Наурызбайскому району г. Алматы (11.01.2017-22.04.2019);

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов МФ РК (22.04.2019-02.2020);

Руководитель Департамента экономических расследований по городу Алматы (с 14.02.2020-1.03.2021)

с 1.03.2021 - руководитель Департамента экономических расследований по гор. Алматы АФМ РК;

с мая 2021 - 2022 - председатель Комитета государственных доходов Минфина РК



с 9.06.2022 - заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) РК