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|Генерал Даулет Оспанов - вновь командующий "Западным" округом КазАрмии
11:55 09.06.2022
Сегодня объявлено об отставке генерала Алдиярова Нурлана Капановича от должности командующего войсками регионального командования "Запад", на его место назначен
ОСПАНОВ Даулет Рыскулбекович
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[24.11.1970 - ..]
Род. в с. Первомайка Ленгерского района Южно-Казахстанской области КазССР
Окончил Республиканскую специальную школу-интернат (РСШИ) в г.Шымкент (1985-88), десантный факультет Рязанского военного училища связи (1988-1992).
С августа 1992 года начинает офицерскую службу в должности командира взвода связи при штабе 3-го парашютно-десантного батальона 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК в г.Капчагай.
В 1993 году назначается на должность заместителя командира роты связи 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
С 1994 года - командир Штабной роты 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80) 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
1996-1997 - начальник штаба 1-го десантно-штурмового батальона
1997-1998 - командир 1-го десантно-штурмового батальона
сентябрь 1998 - июнь 2000 - слушатель Военной академии Вооруженных Сил Республики Казахстан.
июнь 2000 - февраль 2002 - помощник заместителя командира бригады по тылу - начальник организационно-планового отделения 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
февраль 2002 - апрель 2003 - заместитель командира бригады по тылу 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
апрель 2003 - сентябрь 2003 - начальник штаба - заместитель командира бригады 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады в г.Талдыкорган
сентябрь 2003 - январь 2008 - командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады в г.Астана
январь 2008 - июнь 2010 - заместитель по боевой подготовке командующего Аэромобильными войсками
июнь 2010 - февраль 2013 - начальник штаба - первый заместитель командующего Аэромобильными войсками
С февр. 2013 - окт. 2015 - командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;
С 14.10.2015 - 12.2017 - командующий войсками регионального командования "Запад", г. Атырау
С 12.2017 - заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК по боевой подготовке.
с 9 июня 2022 - командующий войсками регионального командования "Запад", Атырау
В советское время, будучи курсантом, занимал призовые места в первенствах ВДВ по рукопашному бою.
Гвардии полковник. Генерал-майор (5.05.2011)
Награды: орден "Даңқ" II степени (05.2017), орден Айбын II степени, медали