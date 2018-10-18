Финансист Марат Султангазиев - новый аким Алматинской области

09:06 11.06.2022

Сегодня указом Президента К.К.Токаева назначен новый аким Алматинской области. Им стал -



СУЛТАНГАЗИЕВ Марат Елеусизович

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[24.02.1976 - ..]

родился в с. Каратурук Чиликского района Алма-Атинской области. Казах.



Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (1997), Экономист-финансист.

окончил Казахскую гос. юридическую академию (2001), юрист.

окончил Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова (2010), магистр делового администрирования



Налоговый инспектор Отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району города Алматы (07.1997-03.1999);

Налоговый инспектор отдела координации Управления администрирования, Ведущий, Главный налоговый инспектор Отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по г. Алматы (03.1999-11.2001);

Начальник Отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району города Алматы (11.2001-07.2006);

Начальник Управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник Управления налогового аудита Налогового комитета по городу Алматы (07.2006-07.2008);

Заместитель начальника Налогового департамента по городу Алматы (07.2008-12.2010);

Директор Департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов РК (12.2010-11.2012);

Заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (корпус "А") (11.2012-11.2014);

Руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-10.2018);



С 18.10.2018 - пред. Комитета государственных доходов Мин-ва финансов РК



С 12 мая 2021 - вице-министр финансов Республики Казахстан.



с 15 янв. 2022 - первый вице-министр финансов Казахстана.



с 11 июня 2022 - аким Алматинской области