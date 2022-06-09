Человек без души от узбекской "правозащиты"

13:11 11.06.2022

Ничего святого



Новейшая история Узбекистана, особенно летопись "узбекской правозащиты и оппозиции" знала массу примеров двуличия и предательства. Люди отрекались от друзей и соратников, принципов и убеждений, и даже от семьи и родины. Но бывают такие вещи, от которых невозможно отказаться никак - это вера. Как оказалось, в наши дни возможно и такое.



Речь про Абдурахмона Ташанова - руководителя общества защиты прав человека "Эзгулик". Сам он издавна был фигурой неоднозначной. Звучали различные доводы о том, что Ташанов выжил из общества всех нормальных соратников и узурпировал власть, есть информация и о том, что большинство западных грантов оседали у него в карманах, а затем превращались в квартиры, дома и машины. Но как оказалось, это все цветочки.



Помимо финансовой непорядочности и предательстве соратников Ташанов оказался то ли мусульманином, то ли атеистом. Звучит как абсурд, тем более мы понимаем, что нельзя быть немножко беременным, но судя по поведению и поступкам Абдурахмона, навязывается именно такое определение.



Если проанализировать ситуацию, можно понять, что такое религиозное хамелеонство не результат психических отклонений, хотя, это многое бы объяснило. Все дело, как обычно бывает в среде "оппозиционеров-правозащитников" Узбекистана, сводится к низменным потребностям - жажде наживы, если быть точным.



Все сводится к грантам, на которые уже давно живет и преуспевает Абдурахмон Ташанов. К примеру, когда из США приехали для изучения уровня свободы вероисповедания в Узбекистане, Ташанов авторитетно заявил, что у нас они притесняются и людям мешают совершать религиозные обряды.



А когда приехали доноры из Западной Европы с целью ознакомиться с процессом демократизации общества, Ташанов уверил, что либеральным реформам мешают религиозные сограждане, от радикальности которых демократия в Узбекистане невозможна. При этом испугавшись гневных комментариев под атеистическим постом в фейсбуке, Ташанов прибежал в американское посольство за защитой. Смешно!



Однако много всего он написал и наговорил в публичной плоскости. Отрабатывая заказы своих доноров, Ташанов систематически поливает грязью авторитетных религиозных деятелей Узбекистана - Аброра Мухтора Алий, Шукурулло домла и Солихон домла. Однако на их призывы к публичной дискуссии Ташанов трусливо отмалчивается, при этом продолжая втихомолку катать доносы на них в международные организации.



Но видимо, гнев правоверных в комментариях привел Ташанова в чувство и он теперь корчит из себя религиозного человека. Чего стоят его последние посты в фейсбуке, где он внезапно начал жаловаться на притеснения религиозных свобод.



Однако не стоит обольщаться. Абдурахмон Ташанов за многие годы доказал свою моральную неустойчивость и отсутствие каких-либо принципов. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в душе этого человека не горит ничего святого. Там только любовь к деньгам и черная бездна.



Шерзод Алимов