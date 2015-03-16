|Первым акимом новой Жетысуской области Казахстана стал журналист Бейбит Исабаев
15:50 11.06.2022
Указ о назначении подписал Президент К.Токаев
ИСАБАЕВ Бейбит Оксикбаевич
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[04.12.1962 - ..]
Родился в с. Баканас Балхашского района Алма-Атинской области. Казах
Закончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова (1985); Дипломатическую академию МИД РК (1999), кандидат политических наук, тема диссертации: "Средства массовой информации и этнополитические процессы в Республике Казахстан" (1998).
Академик Академии гуманитарных наук Республики Казахстан (1996)
Редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987);
Корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты "Лениншіл Жас" (1987-1991);
Заместитель, главный редактор газет "Өркен", "Горизонт" (1991-1994);
Генеральный директор Казахского государственного телевидения (02.1994-04.1994);
Заместитель главы Администрации города Алматы (05.1994-07.1994);
Председатель Комитета внутренней политики акимата города Алматы (07.1994-1995);
Заместитель акима города Алматы (1995-1997);
Слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1999);
Директор Департамента Администрации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2000);
Заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2000-05.2002);
Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (05.2002-09.2002);
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (09.2002-12.2002);
Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" (12.2002-2003);
С декабря 2003 года по 25 апреля 2006 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.
С 25 апреля 2006 - февраль 2008 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике и Албании, по совместительству.
С 27 февраля по авг. 2008 года - вице-министр культуры и информации РК
С авг. 2008 - 25 июня 2009 - пресс-секретарь президента.
С июля 2009 - 16.03.2015 - посол Казахстана в Кыргызстане.
С 16.03.2015 - 19.07.2019 - Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике
С 19.07.2019 - 13.01.2022 - руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан
с 13.01.2022 - депутат Сената парламента РК /назначен указом президента К.Токаева/. С 20.01.2022 - пред. Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.
с 11 июня 2022 - аким Жетысуской области
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса (2005).
награды: орден "Құрмет" (2007)
Медали: "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), "Қазақстан Парламентіне 10 жыл"
Почетная грамота Республики Казахстан (2001)
Женат. Жена: Игенсартова Асия Габдимановна
Дети: дочери - Айнур (1984 г.р.), Айгерим (1986 г.р.); сын - Кабыл (1999 г.р.)