Два псевдо-ученых: Асхат Аймагамбетов теперь министр просвещения, а Саясат Нурбек - министр науки Казахстана

15:53 11.06.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении глав новых ведомств, которые были организованы после разделения МОН РК, сообщается на официальном сайте Акорды. Глава государства поручил назначить Нурбека Саясата министром науки и высшего образования Республики Казахстан. Также президент постановил назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром просвещения Республики Казахстан, освободив от должности министра образования и науки Республики Казахстан.



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НУРБЕК Саясат

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[18.05.1981 - ..]

Род. в г. Семипалатинск. Казах.



Окончил Семипалатинский казахско-турецкий лицей, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности "Международное право", колледж Маршаллтаун (2001-2002, США, прошел за год 2-годичный курс, одновременно, слушал лекции в Йельском университете ) по программе FSA Undergraduate, Институт университетского сотрудничества (Рим, Италия), магистратуру университета La Sapienza (Рим, Италия) по специальности "Геополитика и международная безопасность". Сам поступил на специальность "компьютерные технологии" в Принстонский университет, но отказался учиться и вернулся в Казахстан.

Свободно владеет казахским, русским, английским, турецким, итальянским, а также базовым испанским, японским и латинским языками.



1998-2000 – переводчик и помощник начальника отдела IHI – Ishikawajima-Harima Heavy Industries Ltd. (Япония) и Alsim Alarko (Турция) по проекту строительства моста через р. Иртыш, Семей;

август – декабрь 2000 – личный помощник конгрессмена Марка Смита в избирательной кампании (Демократическая Партия, Штат Айова, США);

апрель – май 2001 – сотрудник отдела инновационных технологий департамента информационных технологий правительства штата Айова, США;

февраль – июнь 2002 - преподаватель кафедры теории и истории государства и права ЕНУ имени Гумилева, Астана;

август 2001 – август 2004 - технический специалист информационно-вычислительного центра ЕНУ имени Гумилева, Астана;

ноябрь 2006 – сентябрь 2007 – менеджер департамента инвестиционных проектов АО "Фонд устойчивого развития "Казына";

октябрь 2007 – февраль 2008 - советник председателя правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына";

февраль 2008 – октябрь 2008 - заведующий сектором кадровой политики отдела государственного контроля и организационно-кадровой работы Администрации Президента Республики Казахстан;

В октябре - декабре 2008 года занимал должность вице-ректора по международному сотрудничеству и науке Академии государственного управления при президенте РК;

в декабре 2008 - августе 2009 - главный менеджер Департамента международного сотрудничества АО ФУР "Казына",

исполнительный директор (директор департамента) по кадровой политике и управлению персоналом АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

С сент. 2009 - окт. 2010 - директор Национальной школы государственной политики (НШГП).

Президент АО "Центр международных программ" (11.2010-09.2013);

Директор Института общественной политики Народно-Демократической партии "Нур Отан" (09.2013-08.2015);

Управляющий директор МФЦА (07.2016-12.2017);

Консультант National Geographic Kazakhstan (с 12.2017)

Руководитель образовательных проектов BTSDigital (09.2018);



Генеральный директор BTS Education (на 2021)



+ Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Общественного объединения "Партия "Nur Otan" (с 04.12.2020)



+ Член республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (02.2011-04.2011);

+ Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 17.07.2019)



с марта 2022 - депутат Мажилиса парламента РК от партии "Нур Отан" - "Ааманат" /вместо сдавшей мандат Дариги Назарбаевой/.



с 11 июня 2022 - министр науки и высшего образования Республики Казахстан.



"Я разработал дизайн сайта колледжа в Айове. После того как мою работу признали лучшей в штате, мне доверили создание сайта правительства штата, и уже потом губернатор Томас Вилсак предложил мне работать по программе развития... я познакомился со всей элитой демократической партии, вплоть до Альберта Гора и Билла Клинтона... я был руководителем отдела кадров в избирательной кампании Марка Смита, который благополучно стал конгрессменом. Затем участвовал в кампании А. Гора...

Обожаю Джека Лондона. Люблю историческую литературу - И. Есенберлина, И. Калашникова и других. Из классиков - Золя, Неруду, Драйзера, из наших - Айтматова, Шаханова. А любимый поэт - Олжас Сулейменов.

http://www.kazpravda.kz/index.php?uin=1152078625&chapter=1000031200&act=archive_date&day=12&month=3&year=2002

"Казахстанская правда", 12 марта 2005



Женат. Трое детей.



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АЙМАГАМБЕТОВ Асхат Канатович

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[14.06.1982 - ..]

родился 14 июня 1982 года в Карагандинской области. Казах. В семье еще 5 братьев и сестер. Отец - умер в 1988 г. "Носили воду с колонки, работали по хозяйству, заготавливали сено, топили печку"



В 2003 году окончил исторический факультет КарГУ имени Е. Букетова, квалификация "историк, учитель истории". В 2006 году окончил юридический факультет Карагандинского института актуального образования "Болашак" по специальности "юриспруденция".



· Сотрудник КарГУ им. Е. Букетова (2002-2004);

· Председатель ОО "Лига молодых "Ансар" (2004-2005);

· Директор ТОО "Медиа СП" (2005-2006);

· Преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ (2006-2012);

· Заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам (2012-2014);

· Руководитель Управления образования Карагандинской области (02.2014-08.2017);

· Вице-министр образования и науки РК / курировал вопросы дошкольного и среднего образования, а также высшего образования и науки/ (18.08.2017-17.01.2019);

· Заместитель акима Карагандинской области (с 17.01.2019-06.2019)

/курировал социальную сферу и внутреннюю политику/.



с 13.06.2019 - Министр образования и науки РК



С 2003 по 2012 год в качестве самовыдвиженца избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.



с 11 июня 2022 - министр просвещения РК



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В июле 2020 обвинен в плагиате. Экс-руководитель департамента министерства образования Казахстана Анар Каирбекова исследовала докторскую диссертацию Асхата Аймагамбетова и пришла к выводу, что этот научный труд, который министр защитил в 2009 году, переделывали и дополняли в 2019-ом. Хотя в тексте защищенной диссертации не разрешается даже менять шрифт!

Первый вариант диссертации размещен на российских сайтах rudocs.ru и uchebana5.ru. Чтобы получить доступ ко второму, исправленному и отредактированному, варианту, Каирбекова потратила несколько месяцев! Она утверждает, что в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы, где хранятся обязательные экземпляры подлинников диссертаций, действует негласный запрет на выдачу диссертации министра. Анар Каирбекова отмечает взаимосвязь: названный Центр – организация, подчиненная министерству образования и науки.

Путем сопоставления двух работ, Каирбекова выяснила, что во втором варианте имеются признаки подтасовки и фальсификации оригинального текста, которые Асхат Аймагамбетов совершил спустя 10 лет после защиты своей докторской, то есть, находясь в должности главы МОН РК.

Анар Каирбекова также сообщила, что в МОН возможна коррупция по линии повышения квалификации преподавателей. Так с 2017 по 2020 годы МОН было выделено частному ТОО - 6.7 миллиардов тенге. Только в 2019 году - 3.4 миллиарда тенге. Хотя в стране существует несколько госорганизаций по повышению квалификации преподавателей. Все это госпожа Каирбекова связывает с именем министра образования.

В этой связи Анар Каирбекова обратилась к Президенту страны с просьбой провести тщательное расследование, без привлечения к нему сотрудников, связанных или зависящих от министра Аймагамбетова, а также выявить всех должностных лиц, замешанных в этом подлоге.

https://kaztag.kz/ru/video/doktorskaya-dissertatsiya-ministra-obrazovaniya-podlog-i-falsifikatsiya